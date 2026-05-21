Největší IPO v dějinách s nádechem absurdity? Musk varuje před osudem dinosaurů, slibuje únik na Mars
Gigantický kontrakt o AI a tisíce bitcoinů v rozvaze. Vstup na burzu odhalil, jak chce Musk financovat další chod své firmy SpaceX.
SpaceX Elona Muska oficiálně požádala o vstup na burzu a vůbec poprvé odhalila své pečlivě střežené informace. Z čísel je jasné, že už dávno nejde jen o rakety. Firma drží miliardy v kryptoměnách a uzavřela kontrakt s lídrem AI Anthropicem, který jí ročně vynese téměř tolik, co ona sama donedávna utržila za celý rok. Kousek Muskových vesmírných plánů si budou moci koupit i běžní lidé, kteří se tak teoreticky budou podílet na budování meziplanetární infrastruktury a Muskově vysněné kolonii na Marsu, jež nás má zachránit před vyhynutím.
Společnost SpaceX podala oficiální žádost o primární úpis akcií (IPO). Na burzu vstoupí pod symbolem SPCX a podle odhadů by se její hodnota mohla vyšplhat na astronomických 1,5 až 2 biliony dolarů. Pokud se to podaří, půjde pravděpodobně o největší vstup na burzu v historii a z Muska by se mohl stát první bilionář na světě.
Zásadní novinkou ale je, komu chce Musk část svého impéria prodat. Zatímco běžně ty nejlukrativnější akcie při úpisu spolknou velcí institucionální hráči a banky, SpaceX plánuje nabídnout až 30 procent akcií přímo drobným investorům. Znamená to, že investovat do dobývání vesmíru a umělé inteligence budou moci i běžní lidé hned v první vlně.
A do čeho přesně to bude? Oficiální dokumenty vůbec poprvé detailně odkrývají finanční realitu firmy a bourají představu, že SpaceX je čistě raketová společnost. Účetní knihy totiž ukázaly hned několik nečekaných překvapení, mimo jiné to, že společnost nashromáždila obří množství kryptoměn. Podle dokumentů k 31. březnu držela přesně 18 712 bitcoinů. Při tehdejších cenách to představovalo hodnotu 1,29 miliardy dolarů, tedy bezmála 27 miliard korun.
Samotný byznys SpaceX pak generuje obrovské peníze, ale také je extrémním tempem pálí. V roce 2025 sice dosáhl tržeb ve výši 18,7 miliardy dolarů (390 miliard korun), ale zároveň se propadl do čisté ztráty 4,9 miliardy dolarů (102 miliard korun). Pro srovnání, o rok dříve byla firma v zisku 791 milionů (16,5 miliardy). Důvodem tohoto propadu však není to, že by zákazníci přestali kupovat raketové starty nebo satelitní internet Starlink, který loni tvořil většinu příjmů.
Ztrátu táhnou investice do umělé inteligence. Musk totiž letos v únoru do SpaceX začlenil svůj startup xAI, vyvíjející chatbota Grok, a začal masivně budovat gigantická datová centra. Na tento AI segment padlo loni 12,7 miliardy dolarů.
Tato agresivní sázka na umělou inteligenci ale začíná nést ovoce. A to v podobě pravděpodobně největší byznysové bomby celého dokumentu. SpaceX totiž uzavřelo dohodu se společností Anthropic, jedním z největších světových hráčů na poli AI a tvůrcem známého chatbota Claude. Anthropic se zavázal platit SpaceX 1,25 miliardy dolarů (26 miliard korun) měsíčně za to, že si do května 2029 pronajme jejich obrovskou výpočetní kapacitu ze superpočítačů Colossus.
Tento jediný kontrakt znamená pro SpaceX garantovaný příjem 15 miliard dolarů ročně (313 miliard korun). A to je částka, která se téměř vyrovná celkovým ročním tržbám SpaceX za celý loňský rok. Pro Anthropic je to nutnost, protože pro trénování svých modelů zoufale potřebuje výpočetní výkon, a pro SpaceX je to skvělý způsob, jak si zajistit obrovský a stabilní přísun hotovosti.
Reálný byznys, nebo utopie?
Vstup SpaceX na burzu vyvolává i jednu filozofickou otázku. Kupují si investoři funkční firmu, nebo spíše extrémně drahý lístek do sci-fi filmu? Dokumenty hýří sebevědomím a slibují celkový tržní potenciál ve výši těžko představitelných 28,5 bilionu dolarů. Problémem pro skeptiky ovšem je, že naprostá většina z těchto peněz leží v technologiích a odvětvích, která zatím vůbec neexistují. Analytici tak stojí před těžkým dilematem, jak ohodnotit společnost, jejíž reálné příjmy vypadají vedle slibů a vysněné valuace zatím téměř zanedbatelně.
Na jedné misce vah leží hmatatelný byznys, který už přepral konkurenci a generuje reálnou hotovost. SpaceX v současnosti průměrně zajišťuje pět ze šesti amerických startů do vesmíru a je partnerem NASA i Pentagonu. Tím skutečným finančním tahounem je ale satelitní internet Starlink. Ten jen za loňský rok přinesl tržby 11,4 miliardy dolarů a počet jeho aktivních předplatitelů se pořád zvyšuje. To je ten reálný, pozemský základ, který dává smysl.
Na misce druhé jsou ale Muskovy sny, jejichž vývoj mají noví investoři zaplatit. Dokumenty naprosto vážně mluví o těžbě na asteroidech, výrobních halách v mikrogravitaci nebo solárně napájených AI datacentrech na oběžné dráze už v roce 2028.
Všechny tyto aktivity, od internetu Starlink přes pronajímání superpočítačů až po držení bitcoinů, mají podle dokumentů jediný, dlouhodobý cíl: dostat lidstvo na Mars. Dokument pro investory hned v úvodu varuje před tím, že civilizace omezená na jedinou planetu čelí existenčním hrozbám, které nemůže kontrolovat na planetární úrovni. „Nechceme, aby lidstvo potkal stejný osud jako dinosaury,“ stojí doslova ve firemních materiálech.
Kolonizace Marsu bude vyžadovat enormní množství peněz, dopravu milionů tun materiálu pomocí gigantické rakety Starship, ale také výkonnou umělou inteligenci, která bude schopná na rudé planetě autonomně fungovat, protože komunikace se Zemí má zpoždění. Zní to jako sci-fi, ale jak zaznívá v diskuzích či komentářích, to je jednoduše Musk a jeho vize. Ostatně pojí se s tím i další zajímavý fakt.
I když se z firmy stane veřejně obchodovaná společnost, její zakladatel nehodlá pustit kormidlo. Dokumenty odhalují, že Musk drží 93,6 procenta akcií třídy B, které nesou desetinásobnou hlasovací sílu oproti běžným akciím. Díky tomu si udrží ve firmě 85,1procentní kontrolu a v podstatě bude mít právo veta nad jakýmkoliv rozhodnutím, takže ho investoři nebudou moci z firmy vyštípat.
Motivaci dotáhnout své plány do konce má přitom obrovskou. Správní rada mu schválila balíček odměn zahrnující až jednu miliardu akcií, jejichž hodnota by se mohla pohybovat ve stovkách miliard dolarů. Má to ale jeden, zřejmě nejpřísnější háček v historii. Musk tyto akcie získá až ve chvíli, kdy hodnota firmy překoná 7,5 bilionu dolarů a on splní svůj životní sen, tedy když vybuduje na Marsu trvalou lidskou kolonii s minimálně milionem obyvatel. Do té doby pro něj zůstává tento astronomický bonus na papíře.