Vesmírný gigant, AI a 29 bilionů korun. Musk stvořil nejhodnotnější soukromou firmu historie
Elon Musk spojuje SpaceX a xAI do jednoho kolosu s hodnotou překračující bilion dolarů. Budoucnost umělé inteligence podle něj leží ve vesmíru.
Elon Musk v pondělí oznámil, že jeho společnost SpaceX, zaměřená na kosmickou technologii, přebírá startup xAI, který se zaobírá vývojem umělé inteligence. Transakce, kterou multimiliardář potvrdil agentuře Bloomberg, proběhne formou výměny akcií a oběma firmám dohromady přiřazuje hodnotu 1,25 bilionu dolarů (zhruba 28,8 bilionu korun). Vznikne tak nejhodnotnější soukromá firma, která kdy existovala. Samotná SpaceX je v rámci dohody oceněna na jeden bilion dolarů (asi 23 bilionů korun), xAI na 250 miliard dolarů (přibližně 5,8 bilionu korun).
Akcie spojené společnosti mají být oceněny na 526,59 dolaru za kus (zhruba 12 tisíc korun). Přestože jde o soukromou firmu, SpaceX nadále plánuje vstup na burzu, tedy první veřejnou nabídku akcií, při níž by si její podíly mohli koupit běžní investoři. Tento krok by se mohl uskutečnit ještě letos a firmě by mohl přinést až 50 miliard dolarů (asi 1,15 bilionu korun). Šlo by o největší uvedení firmy na burzu v historii.
Musk spojení zdůvodňuje vizí, že budoucnost umělé inteligence leží mimo Zemi. Tvrdí, že během dvou až tří let bude pro co nejlevnější provoz rozsáhlých výpočetních systémů pro AI potřeba umístit zařízení do vesmíru. „Dlouhodobě je vesmírná AI zjevně jediný způsob, jak škálovat,“ uvedl Musk.
SpaceX proto požádala o povolení vypustit až milion satelitů na oběžnou dráhu Země, které by kromě internetového připojení mohly sloužit i jako základ pro orbitální datová centra. Ekonomická logika spojení je přitom poměrně přímočará. Zatímco xAI dnes spotřebovává zhruba miliardu dolarů měsíčně (asi 23 miliard korun), satelitní internet Starlink se stal hlavním zdrojem příjmů SpaceX. Jeho tržby už překonaly výnosy z raketových startů a právě zisky ze Starlinku mají financovat extrémně nákladný rozvoj umělé inteligence.
Transakce zároveň dál propojuje Muskovo podnikatelské impérium. Loni xAI převzalo sociální síť X, dříve známou jako Twitter, za 33 miliard dolarů (přibližně 760 miliard korun). Nyní se podle serveru Wired pod jednou střechou spojují rakety, satelitní internet, umělá inteligence i globální komunikační platforma.
SpaceX je zároveň klíčovým dodavatelem NASA a amerického ministerstva obrany a jedinou americkou firmou, která je schopna pravidelně dopravovat astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici. Spojení tak Muskovi dává kontrolu nad technologiemi, které ovlivňují oblast bezpečnosti, komunikace i vývoje umělé inteligence.