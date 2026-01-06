Největší revoluce značky LEGO. Chytrá kostka s počítačem umí úžasné věci, jako první oživí Star Wars
Taková kostka Lego tady ještě nebyla. Je chytrá, interaktivní, bezdrátová – a jako první díky ní ožijí stavebnice Star Wars.
Jmenuje se Smart Brick – chytrá kostka. Vypadá víceméně jako klasický dílek s rozměry dva krát čtyři čudlíky. Ale samotné Lego ji označuje za největší krok vpřed, který kdy tahle značka provedla. V tomhle malém kousku plastu jsou totiž obří možnosti. Chytrá Lego kostka je nacpaná technologiemi, které reagují na to, jak si se stavebnicemi hrajete.
Když jste si z kostek Lego postavili třeba vesmírnou loď ze Star Wars, zvukový doprovod jako vžum a bum bum bum a fjůůů jste museli dodat vlastními ústy. Právě představená Smart Brick tohle ale dramaticky mění. A nejen to. Kromě reproduktorů a světel má navíc senzory pohybu, reaguje na NFC moduly, detekuje barvy kostek ve své blízkosti a umí se propojit s dalšími chytrými kostkami skrz bluetooth.
Takže když třeba onu starwarsovskou stíhačku zvednete, ozve se zvuk startujícího motoru. Při létání po pokoji zase rychlé vžum. Když do ní posadíte pilota, zahraje filmová hudba. Případně zvuky střelby, pokud ji přiblížíte k podobně vybavenému nepříteli. A mimochodem, právě trojice nových Star Wars stavebnic dostane Lego Smart Brick jako první. Kostka je ale jen jednou částí revoluční novinky.
Dílek patří do konceptu Lego Smart Play, který kromě Smart Brick tvoří i menší Lego Smart Tags s NFC a Lego Smart minifigurky. Ty po přiblížení k chytré kostce určují její chování. Takže například figurky budou moci skrz Smart Brick pomyslně promluvit. Systém je dokonce tak chytrý, že reaguje nejen na přiblížení, ale i natočení a pohyb jednotlivých prvků a relativní vzdálenosti mezi nimi.
„Je to největší revoluce v inovaci Lega od uvedení minifigurek v roce 1978,“ popisuje dánský výrobce. Tím nejrevolučnějším prvkem každopádně zůstávají samotné chytré kostky, další dílky jejich možnosti pouze pasivně aktivují. Vše aktivní se odehrává uvnitř Smart Brick díky miniaturnímu počítači, přesněji řečeno díky integrovanému obvodu neboli čipu ASIC.
Jeho provoz logicky vyžaduje i baterii. Tu v případě Lego Smart Brick dobijete bezdrátově, což je – kromě mnohem většího rozsahu interaktivních schopností – další věc, kterou se liší od dosavadních pokusů Lega o interaktivní kostičky. Třeba v případě Lego Super Maria, který vyžadoval tužkové baterie a reagoval na barvu kostek pod senzorem.
A jak se s chytrými kostkami hraje v praxi? To si vyzkoušíte sami už velice brzy. První Lego Smart Play stavebnice přiletí z předaleké galaxie Star Wars do obchodů už 1. března. Lego Smart Brick najdete ve stavebnicích letounu X-Wing Luka Skywalkera, stíhačky TIE s Darthem Vaderem a duelu v trůnním sále císaře Palpatina.