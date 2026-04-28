Největší výstavba od vzniku Vinohrad pokračuje. Na Smíchově roste dalších 800 bytů za pět miliard
Zvolený způsob výstavby nových bloků je podle developera inspirovaný historickou zástavbou Smíchova, aby vzniklo rozmanité městské prostředí.
Vyjde na zhruba 50 miliard korun a podle developera Sekyra Group jde o největší doplnění Prahy od doby vystavění Vinohrad v 19. století. Smíchov City, jak se projekt jmenuje, má do města přinést 1 600 bytů, kanceláře včetně nového sídla České spořitelny či modernizované Smíchovské nádraží. Luděk Sekyra, majitel developerské společnosti, teď zahájil třetí etapu výstavby, která bude zahrnovat 800 bytů za přibližně pět miliard korun. K mání budou jednotky o dispozici 1+kk i třeba luxusní penthousy se střešními terasami.
Do třetí etapy spadají tři soubory domů, přičemž práce na bloku nazvaném SM8 s 307 byty již začaly. Všechny objekty budou mít členité fasády. „Jednotlivé sekce se budou lišit výškou, proporcemi či barevností. Chtěli jsme, aby zástavba získala přirozenou architektonickou pestrost. Zvolený způsob výstavby nových bloků je inspirovaný historickou zástavbou Smíchova a jeho výsledkem bude rozmanité městské prostředí,“ říká Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekyra Group.
Začátek výstavby sousedního bloku SM7 je plánován ještě na letošní rok, třetího SM10 pak na rok 2028. Každý z nich počítá s ozeleněným vnitroblokem, který bude sloužit jako zahrada s plochami pro volnočasové aktivity. Třetí fáze Smíchov City navazuje na první etapu, v jejímž rámci už byla dokončena kancelářská budova Na Knížecí office a dva rezidenční bloky se 405 byty. Čtvrtá, závěrečná etapa bude přiléhat k ulici Radlická. V těchto místech vznikne veřejný prostor, jehož součástí bude mimo jiné i budova Radlické kulturní sportovny, kterou se Sekyra Group zavázala zachovat. Z opuštěné budovy historického drážního skladu ji vytvořila skupina nadšenců jako místo pro setkávání, kulturu a sportovní vyžití.