Nejvyšší stavba Česka má už brzy vyrůst v Nových Butovicích. „Vrakodrap“ dostal stavební povolení
Top Tower se připravuje už od roku 2019 a cesta k povolení nebyla krátká. Projekt musel projít změnami územního plánu, nakonec pomohla jedna dohoda.
Nejvyšší budova v Česku je o krok blíž realizaci. Projekt Top Tower developerské společnosti Trigema v pražských Nových Butovicích získal stavební povolení od stavebního úřadu Prahy 13. Upozornil na to server PrahaIN. Mrakodrap vysoký 126 metrů se má stát novou dominantou metropole nejen díky své výšce, ale i netradiční podobě – jeho fasádu doplní obří vrak lodi od výtvarníka Davida Černého. Po dokončení překoná dosavadního českého rekordmana, brněnskou AZ Tower se 111 metry.
Podle vydaného povolení nabídne budova 44 podlaží, z nichž 37 bude nad zemí. Vedle kanceláří, obchodů, kaváren, vyhlídkových pater či multifunkčního sálu vznikne také zhruba 250 bytů zaměřených především na mladé lidi. Součástí projektu bude i koncept sdíleného bydlení s menšími bytovými jednotkami a společnými prostory, zatímco ve vyšších patrech vzniknou luxusní rezidence a veřejně přístupné vyhlídky.
Top Tower se připravuje už od roku 2019 a cesta k povolení nebyla krátká. Projekt musel projít změnami územního plánu, k nimž nakonec přispěla dohoda – Trigema hlavnímu městu a městské části poskytne 75,7 milionu korun. Podle stavebního povolení má výrazný motiv vraku lodi pomoci vytvořit nový orientační bod Nových Butovic a zatraktivnit okolí stanice metra. Stavbu ale v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 či někteří místní obyvatelé.