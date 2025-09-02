Vrak lodi, který se tyčí 135 metrů vzhůru. V Praze vyroste nejvyšší budova v Česku, dostala zelenou
Developerská společnost Trigema bude muset přispět Praze 13 a magistrátu asi 75,7 milionu korun. A to hotovostí i úpravami veřejného prostoru.
V pražských Nových Butovicích by mohlo brzy vzniknout nových 250 nájemních bytů. To by samo o sobě možná ani tak zajímavé nebylo, kdyby se ovšem nejednalo o byty v nejvyšší budově v Česku. Právě v této lokalitě má totiž vyrůst mrakodrap Top Tower, který se svou celkovou výškou 135 metrů překoná i N Tower v Brně. Pražští radní již schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu budovy.
Developerská společnost Trigema miliardáře Marcela Sourala bude muset na oplátku přispět Praze 13 a magistrátu zhruba 75,7 milionu korun, a to hotovostí i úpravami veřejného prostoru. V rámci kontribucí půjde například o revitalizaci parkoviště a podchodu pod Bucharovou ulicí, stavbu dvou výtahů na pěší zónu, nový přechod pro chodce či vybudování prostranství před Poliklinikou Lípa.
Podle dřívějších informací má být o 125 metrů vysokou Top Tower opřena ještě o 10 metrů vyšší konstrukce znázorňující vrak lodi, kterou navrhli architekt Tomáš Císař a výtvarník David Černý a která budovu posune k oněm rekordním 135 metrům. Uvnitř budovy budou nejen nájemní byty, ale i obchody, kanceláře či kulturní a zážitkové centrum. Dům v minulosti kritizovala opozice v Praze 13 i někteří místí obyvatelé.