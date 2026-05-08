Neměl miliony na svou kariéru, tak pomáhá jiným. Čech založil startup, který díky AI zrychluje závodníky
Startup Racemake vyvíjí AI inženýra PitGPT. Zrychluje tisíce jezdců v simulátorech a míří také do světa reálných formulí.
Dostat se do světa profesionálních automobilových závodů je pro většinu lidí prakticky nemožné, protože k tomu potřebujete buď výjimečný talent, nebo desítky milionů v kapse. Existuje ale cesta, jak si tento sen splnit v obýváku díky profesionálnímu virtuálnímu závodění, kde se lidé v simulátorech prohánějí po digitálních tratích v autech, která se chovají skoro jako ta skutečná. Právě v tomto prostředí vyrostl český projekt Racemake, který vede Milan Boško. Jeho startup teď vyvíjí virtuálního inženýra jménem PitGPT, který dokáže z tisíců technických údajů vyčíst, proč jste v zatáčce pomalí, a lidskou řečí vám poradí, jak se zlepšit. Míří ale i na profesionální stáje.
Příběh Milana Boška začal u nesplněného dětského snu. Odmalička chtěl závodit, ale protože je motorsport extrémně drahý, skončil u závodního kola. K motorům se vrátil až kolem třicítky díky simulátorům. „Těsně než přišla pandemie, jsem si pořídil domů simulátor a ohromně mě to chytlo,“ vzpomíná pro CzechCrunch Boško. Dobře ale věděl, že k vítězství nestačí jen točit volantem a že faktorů, které mají vliv na případný úspěch, je více.
Moderní závodní auto je totiž v podstatě pojízdný počítač, který o sobě neustále vysílá tisíce informací včetně toho, jak se zahřívají pneumatiky nebo jaký je odpor vzduchu. „Pokud v tom neděláte 10 let, nejste závodní inženýr nebo na to nemáte nějakou specifickou inženýrskou vysokou školu, tak z těchto údajů nevyčtete vlastně vůbec nic,“ dodává. A odhaluje tak princip celého startupu, tedy pomáhat v těchto datech číst.
Projekt Racemake se při tom dělí na dvě větve: jednu pro amatérské nadšence a druhou pro skutečné profesionály. První skupinou jsou takzvaní „sim raceři“. Jsou to lidé, kteří to se závoděním u počítače myslí smrtelně vážně a doma mají vybavení klidně za 200 tisíc korun. Pro ně je PitGPT digitálním koučem.
Umělá inteligence za ně „přečte“ všechna složitá čísla, kterých systém vychrlí až 32 tisíc za jedinou sekundu, a jednoduše jim řekne, co mají dělat jinak. Z byznysového pohledu jde o masový trh, kde lidé s tímto koníčkem nemají problém zaplatit měsíční předplatné v jednotkách tisíc korun za to, že je software zrychlí. „Cílovka jsou lidé extrémně zapálení do motorsportu, stráví v tom dost času a zaplatit si měsíční předplatné za službu, která je zrychlí o vteřinu na kolo, pro ně není problém,“ vysvětluje Boško.
Druhá větev projektu míří přímo do reálného motorsportu, kde jsou ve hře obrovské peníze. Zatímco špičkové týmy Formule 1 mají desítky lidí, kteří data zkoumají, v nižších kategoriích jako Formule 2 nebo 3 je situace jiná. „Tam tým nemá dohromady 1 500 lidí, ale třeba jen 20. A na datech z toho dělají dva. Takže tam je ohromný propad, kdy se data nestíhají procesovat a zpracovat pořádně,“ popisuje Boško.
PitGPT má tak těmto týmům ušetřit drahocenný čas, a to hlavně během závodních víkendů. „V těchto kategoriích máte trénink, dvě hodiny pauzu, a pak je kvalifikace. Mezitím musíte pochopit, co se stalo na trati. Času nazbyt není a každá minuta, která se dá ušetřit, je velice cenná,“ přibližuje.
Byznysově zde startup cílí nejen na profesionální stáje, ale i na takzvané gentleman drivers, tedy na amatérské jezdce, pro které provoz auta na trati stojí statisíce korun na den a kteří jsou na pomezí výše zmíněného dělení. Nejsou profesionálové, ale jejich rozpočty a vybavení se mnohdy blíží profesionálním závodníkům. „Pokud jim dáme nástroj, který zlepší inženýra nebo mu dá feedback, nemají problém platit desítky tisíc na den,“ dodává Boško.
Aby ale mohl projekt v reálném světě uspět, musel Milan Boško vyřešit zásadní technologickou překážku: umělá inteligence si občas vymýšlí, což hrozí i v tomto oboru. „V simulátorech se nic nestane, ale v reálném motorsportu by to mohl být poměrně velký problém. Jezdec by mohl bourat, mohl by se zranit nebo se zabít, nebo zabít někoho jiného,“ upozorňuje Boško.
Racemake proto vyvinul speciální vrstvu kontroly, která data z auta nejprve pevně zpracuje a teprve pak je ukáže umělé inteligenci. Aby PitGPT jen nehádal, kombinuje víc technologií najednou. Jazykové modely (jako například ChatGPT) doplňuje o automat hledající chyby v jízdě a o přesné fyzikální výpočty. Díky tomu systém nezačne jen hádat, ale přesně ví, jak se auto na trati ve skutečnosti chová.
Aktuálně běží PitGPT v režimu takzvaného gated launche a k dnešnímu dni je technologie zpřístupněna prvním 1 200 uživatelům, přičemž startup další zájemce přidává postupně podle jejich aktivity. „Nejpozději do konce května se však PitGPT otevře všem a odstartuje plnohodnotná marketingová kampaň,“ dodává k tomu Boško. Hlavním cílem pro konec tohoto roku je pak dosáhnout mety pěti tisíc aktivních uživatelů u první plnohodnotné verze 1.0.
V polovině letoška navíc startup plánuje spustit verzi s hlasovým ovládáním a zahájit podporu pro profesionální simulátory, které využívají reálné závodní stáje. V roce 2027 by se měla technologie posunout k podpoře juniorských závodních tříd a postupně až k nejvyšším kategoriím, jako je například Formule 2, což už je jen krok od samotné Formule 1.