Neobarokní palác naproti pražskému Palladiu prošel rekonstrukcí za miliardu. Nabízí stovky pracovních míst
Provozovatel flexibilních kanceláří Scott.Weber si pronajmul ikonickou budovu NR7, její rekonstrukci za více než miliardu realizoval Crestyl.
Ve čtrnáctém a patnáctém století zde stál Králův dvůr, sídlo českých králů. Začátkem minulého století si na tomto místě postavila svou centrálu pojišťovna Allianz, začátkem tohoto tisíciletí pak budovu převzala ČSOB. Neobarokní stavba nacházející se na pražském Náměstí republiky naproti Palladiu a hned vedle Kotvy se v posledních letech dočkala zásadní proměny, kdy ji za více než miliardu korun zrekonstruovala developerská společnost Crestyl. Nyní má celou budovu s názvem NR7 v nájmu provozovatel flexibilních kanceláří Scott.Weber, který ji ukázal veřejnosti.
Provoz NR7 o celkové ploše přes 4 640 metrů čtverečních a s kapacitou 600 pracovních míst byl zahájen loni v srpnu, aktuálně již hlásí obsazenost přes šedesát procent. Na devíti patrech přitom nabízí 90 privátních kanceláří, sedmnáct zasedacích či konferenčních místností i čtyři eventové prostory, z nichž největší má kapacitu pro 130 osob. Sdílené zóny o velikosti asi 1 500 metrů čtverečních kromě terasy s téměř 360stupňovým výhledem na Prahu nabízí kuchyně, kavárny, fitness, taneční sál, game room či masáže a barbera i možnost využít služby špičkového šéfkuchaře.
„Pokud má mít návrat do kanceláře smysl, musí lidem dávat něco navíc – prémiové prostory s dobře uchopeným wellbeingem a podporou sociálního života a potřeb lidí jsou klíčovou konkurenční výhodou,“ komentuje Adam Zvada, zakladatel a ředitel Scott.Weber, které do projektu NR7 investovalo přes sto milionů korun. Za interiérem stojí architektonická kancelář Chapman Taylor.