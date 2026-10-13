Nesl na bedrech očekávání celého města. Slavný trenér z NFL měl nečekaný způsob, jak se vyrovnat s tlakem
Zatímco jeho rozhodnutí rozebíraly miliony fanoušků, on si stavěl svůj svět. V Minecraftu našel bývalý kouč prostor pro zálibu v architektuře.
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Devatenáct sezon vedl Pittsburgh Steelers, jeden z nejznámějších týmů NFL, a vyhrál s ním Super Bowl. V lize, kde trenéři čelí neustálému tlaku na výsledky i veřejné kritice, si ale Mike Tomlin po večerech našel nečekaný způsob, jak vypnout – Minecraft. Během let budoval rozsáhlé město, a když svůj výtvor koncem září poprvé představil na YouTube, posbíral miliony zhlédnutí.
Pro čtenáře, kteří americký fotbal nesledují, stojí za to připomenout, jak významnou pozici Mike Tomlin zastával. Hlavní trenér týmu NFL je v USA jednou z nejviditelnějších postav sportu. Jeho rozhodnutí podrobně rozebírají televizní experti a výsledek zápasu dokáže výrazně ovlivnit náladu fanoušků v celém městě. Americký fotbal je totiž v USA nejoblíbenějším a nejsledovanějším sportem vůbec a fanouškovská základna Steelers patří mezi ty nejvášnivější vůbec.
Tomlin v tomto prostředí strávil 19 sezon, aniž by jeho tým jedinou z nich zakončil s negativní bilancí v základní části. V tak vyrovnané soutěži jde o mimořádný počin. Od letoška pak působí jako analytik stanice NBC, kde nabízí svůj pohled na dění v lize.
K pozornosti, které se Tomlin v poslední době těší, přispěla vedle jeho nové role ale právě i nečekaná záliba v Minecraftu. Jeho cesta ke kostičkovému světu přitom začala docela nenápadně, zhruba v roce 2014. „Moje děti byly tehdy na základní škole a celé víkendy seděly zavřené v pokoji, úplně posedlé Minecraftem. Chtěl jsem zjistit, co je na tom tak úchvatného,“ vzpomínal Tomlin.
Klasický způsob hraní ho příliš neoslovil. Zaujal ho ale kreativní režim, v němž hráč může stavět prakticky cokoli, co ho napadne, aniž by musel shánět suroviny nebo bojovat o přežití. Tomlin v něm našel prostor pro svou dlouholetou zálibu v architektuře. „Vždycky mě bavilo stavět a zajímal jsem se o architekturu. A tak jsem začal budovat svoje město,“ vysvětlil.
Zatímco jeho děti postupně dospívaly, odcházely na vysoké školy a jejich zájem o hru slábl, Tomlin u ní zůstával. Z původního pokusu pochopit, co jeho potomky tolik baví, se tak postupně stal vlastní projekt, kterému se věnoval celkem dvanáct let.
Minecraft se pro Tomlina stal způsobem, jak alespoň na chvíli vypnout od tlaku, který provází práci hlavního trenéra. Zatímco fanoušci a komentátoři rozebírali výsledky Steelers i jeho rozhodnutí, on se ve volném čase vracel ke stavbě svého města. „Byla to pro mě především terapie. Taková bezmyšlenkovitá zábava,“ přiznal.
Po letech budování svého světa se Tomlin rozhodl ukázat jeho část veřejnosti. Ve videu provází diváky rozlehlým městem postaveným kolem jezera, přičemž první budovou, kterou vytvořil, byl hotel s wellness zázemím a místnostmi pro terapie, a to s velkým důrazem na detail. Ve městě pak myslel i na zdánlivě nepodstatné detaily. „Záleželo mi na tom, aby veřejné prostory měly odpovídající počet toalet,“ vysvětluje s vážností, jako by právě probíral skutečný developerský projekt.
První video, které editoval jeho syn Dino, rychle překonalo tři miliony zhlédnutí a Tomlin už potvrdil, že tím prohlídka jeho světa nekončí, dílů bude více.