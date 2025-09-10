Netflix v traileru ukázal velké lákadlo pro začátek roku. Potkají se v něm Matt Damon a Ben Affleck
Netflix chce příští rok odpíchnout ve velkém stylu s thrillerem po vzoru Nelítostného souboje. V hlavních rolích se opět potkají Affleck a Damon.
Matt Damon a Ben Affleck jsou odvěcí přátelé, kteří to spolu táhnou už od základní školy a napsali společně jeden z divácky nejoblíbenějších filmů 90. let, Dobrý Will Hunting. Dlouho spolu nespolupracovali, v posledních několika letech se ale na velkém plátně i mimo něj opět začali objevovat pohromadě. A příště to bude v novém kriminálním thrilleru Rána, kterým chce Netflix ve velkém stylu odpíchnout rok 2026.
Rána vychází ze skutečných událostí a Damon a Affleck hrají dva policajty, co se dostanou do nepříjemné situace. V oficiální synopsi filmu se píše o policejní jednotce z Miami, která v opuštěné skrýši náhodou objeví obrovskou sumu peněz. Jakmile se začne debatovat o tom, co s tím, a přicházejí výhružky zvenčí, vzájemná důvěra kolegů upadá a začíná se ukazovat, že neexistuje dobrá cesta ven.
Režisér a scenárista novinky Joe Carnahan v rozhovoru pro magazín Netflixu Tudum popsal inspiraci „hluboce osobní zkušeností, jakou si prošel můj kamarád jako otec i šéf drogového oddělení v Miami“. Vycházel prý také z klasických sedmdesátkových kriminálních thrillerů nebo Nelítostného souboje od Michaela Manna. Rána na streamovací službu dorazí 16. ledna příštího roku, takže má představovat první velké lákadlo po velkolepém Silvestru s posledními epizodami Stranger Things.