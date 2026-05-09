New York ozdobí mrakodrap za 140 miliard. Bude jako pavučina se základy zapletenými v tunelech
Třetí nejvyšší stavba v New Yorku uleví metru a otevře nové terasy u Grand Central. V 95 patrech mrakodrapu nenajdete jediný vnitřní sloup.
Postavit vysoký mrakodrap je jedna věc. Zkusit ho ale posadit přímo nad jedno z nejvytíženějších vlakových nádraží planety, kde se pod zemí v několika patrech kříží koleje, to už hraničí s inženýrským zázrakem. Přesně takový rébus za zhruba 140 miliard korun by se měl začínat rozplétat v New Yorku na adrese 175 Park Avenue. Projekt s výškou 471 metrů má ambici stát se třetí nejvyšší stavbou celého města, a přestože jeho osud stále závisí na miliardovém financování, developeři letos v dubnu nachystali klíčové dokumenty a hlásí, že jsou připraveni začít stavět.
Právě podání žádosti o stavební povolení vdechlo projektu, o kterém se mluvilo už před lety, nový život. I když o konečném vítězství ještě není úplně jasno, developeři věří, že se věci dají rychle do pohybu. „Toto podání je dalším krokem v prosazování transformačního projektu. Očekáváme, že výstavba začne v nadcházejících měsících,“ potvrdil pro Newsweek mluvčí společnosti RXR. Plán je takový, že nová budova nahradí současný hotel Grand Hyatt hned vedle slavného terminálu Grand Central.
Pod místem, kde má mrakodrap vyrůst, se nachází to, co architekti ze studia SOM, jež mrakodrap navrhlo, nazývají „vícepatrovým spletencem kolejí“. V zemi zkrátka není skoro žádné místo, kam by se daly zapustit klasické základy, aniž by trefily jedoucí vlak. Inženýři, kteří mají na kontě i nejvyšší budovu světa Burdž Chalífa, proto přišli s řešením, které připomíná spíš jakousi pavoučí síť než klasickou věž.
Celou váhu mrakodrapu ponese vnější ocelová mříž, která se směrem k chodníku nebude sbíhat do jednoho bodu, ale bude se splétat do dvou masivních ocelových svazků. Tyto „nohy“ se musí v podzemí proplést mezi tunely a trefit se do těch pár volných míst, kde je možné je ukotvit do pevného skalního podloží.
Právě díky tomu, že budova v podstatě bude balancovat na těchto dvou bodech, se uvolní obrovský prostor na úrovni ulice. A to je pro město klíčové. New York totiž dovolil developerům vyrůst do takové extrémní výšky jen pod podmínkou, že do okolní infrastruktury nalijí přes 11 miliard korun (550 milionů dolarů). Výsledkem bude nová prosklená dopravní hala, která vyřeší ucpávání prostoru nádraží. Turnikety metra, které jsou dnes schované v podzemních chodbách, se přesunou na denní světlo a prostor se nafoukne o stovky metrů čtverečních.
Samotná věž bude fungovat jako město s 95 patry. Spodní část vyplní kanceláře, které mají pro firmy jeden obrovský tahák: v interiéru nejsou naprosto žádné sloupy. Díky vnějšímu ocelovému korzetu je celý vnitřek budovy volný, což umožňuje nájemcům poskládat si kanceláře bez jakýchkoliv omezení. Nad nimi se budou střídat venkovní terasy a v úplné špičce najde místo hotel s 200 pokoji. Opět by mělo jít o řetězec Hyatt.
Cesta k této vizi má ale i svou stinnou stránku, a tou je zajištění kapitálu. Developeři stále skládají poslední dílky finanční mozaiky. Už před dvěma lety sice požádali americké ministerstvo dopravy o federální půjčku ve výši 4,8 miliardy dolarů, na kterou mají díky investicím do metra nárok, úřady ale dodnes finální razítko nedaly.
Úspěch celého podniku tak nyní závisí na schopnosti přitáhnout velkého nájemce, který by si předem pronajal alespoň 46 tisíc metrů čtverečních plochy.
I proto developeři v březnu uspořádali pro velké klienty banky JPMorgan speciální „exkurzi“, aby otestovali jejich ochotu do mrakodrapu investovat. Oficiální výsledky schůzky nebyly prezentovány, ale jelikož byly podány finální žádosti a firma skrz mluvčího potvrdila, že se má začít stavět do pár měsíců, dá se očekávat, že by se mohl splnit avizovaný plán. Pokud by se totiž vše podařilo, měla by stavba jít do provozu v roce 2032.