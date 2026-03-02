Nikdo ho nemá rád, a i když rozdává hry zadarmo, lidé za ně raději platí jinde. Přesto získal miliardy
Epic Games Store nabízí hry zdarma – a vydělávají na tom jiní. Šéf Epicu Tim Sweeney je s tím ale údajně zcela v pohodě.
Představte si, že máte obchod, který pravidelně rozdává zboží zadarmo. A stejně se najde opravdu velká hromada lidí, kteří jdou ke konkurenci a za úplně stejný produkt – doslova ten, co by u vás získali bezplatně – raději zaplatí. Zvláštní, že? Jenže právě takhle to má videoherní obchod Epic, který i přesto dosahuje na miliardy.
Když si dneska jdete koupit hru na PC, málokdy zamíříte do kamenné prodejny. Drtivá většina těchto nákupů se děje online. A trhu počítačových her vládne obchod Steam, jehož loňské tržby se odhadují na víc než 16 miliard dolarů neboli asi 350 miliard korun. Přestože je to velice výdělečný vládce, má konkurenci. Tou nejvýraznější, ale i nejkontroverznější je Epic Games Store.
Epic je značka založená Timem Sweeneym, významnou osobností videoherního průmyslu. Je spojená s výdělečným megahitem Fortnite či sériemi Unreal a Gears of War, ale taky s technologií Unreal Engine, kterou používá řada moderních her. Tohle široké portfolio v roce 2018 narostlo o herní obchod Epic Games Store. Jenže i když ten právě oznámil miliardová čísla, rozdává hry zadarmo a nabízí lepší podmínky pro vývojáře než Steam… málokdo má Epic rád.
Společnost Epic Games, v níž kromě Sweeneyho drží významný podíl také čínský technologický obr Tencent a firmy jako Disney či Sony, před pár dny oznámila finanční výsledky svého obchodu za rok 2025. Ačkoliv trhu drtivě dominuje Steam, provozovaný firmou Valve, i tak na Epic Games Storu zákazníci utratili 1,16 miliardy dolarů, téměř 25 miliard korun. Kromě celkové útraty narostl i počet uživatelů či podíl tržeb generovaných hrami od jiných studií než od samotných Epic Games. Ty tvořily 400 milionů dolarů.
Jenže i když čísla jdou nahoru, mínění hráčské komunity je přinejlepším vlažné. Nic to neilustruje tak dobře jako v úvodu článku zmiňovaný paradox. Epic Games Store pravidelně rozdává hry zdarma – jen loni jich byla rovná stovka – a často jde i o poměrně velké tituly, nejen drobné hříčky. Nicméně i když je od zisku hry zdarma na Epicu dělí doslova dvě kliknutí myší, lidé často jdou a zaplatí za ně jinde. Tedy většinou na Steamu.
U her na Xboxu, PlayStationu, Switchi, Steamu, iOS nebo Androidu dochází k nárůstu prodejů ve chvíli, kdy jsou na Epic Games Store zdarma.
„To, že je hra na Epicu zdarma, o ní všude zvýší povědomí. U her, které jsou zároveň dostupné na Xboxu, PlayStationu, Switchi, Steamu, iOS nebo Androidu, dochází k nárůstu prodejů ve chvíli, kdy jsou u nás zdarma,“ uvedl Sweeney v návaznosti na nedávné opakování tohoto fenoménu. „Přes svátky byla naše hra na Epicu zdarma. Prodeje na Steamu byly o nějakých dvě stě procent vyšší. Zaznamenali jsme i nárůst prodejů na konzolích,“ popsal svou zkušenost například Dave Oshry, šéf vydavatelství stojícího za titulem Blood West.
Nutno dodat, že rozdávání her na Epicu se obvykle kryje se slevovou akcí jinde, a tedy nejde o srovnání s nákupem za nejvyšší cenu. Přesto, i pár korun je víc než nula korun. „K nabízení her zdarma na Epic Games Storu to patří, je to něco, co vývojáři využívají od samého začátku,“ okomentoval situaci Sweeney. „Díky širší a výhodnější nabídce vítězí především hráči a vývojáři,“ dodal. Jenže právě s vývojáři se pojí další paradoxní téma Epicu.
U hráčů to měl Epic Games Store od začátku těžké, Steam existuje od roku 2003 a vybudoval si pozici nejen obchodu, ale i platformy s prvky sociální sítě. Jeho start byl taktéž plný nepochopení a nenávisti, dnes se ale uživatelé předbíhají v tom, kdo si víc vyšperkuje svůj steamový profil a kdo vybuduje bohatší knihovnu pořízených her. Navzdory možné inspiraci však Epic u svého obchodu přišel s nemotorným, uživatelsky nepřívětivým prostředím, které se ani roky od (ne)epické premiéry nemůže se Steamem srovnat.
Kvůli tomu Epic tahá za kratší konec také u vývojářů, kteří mají od něj přitom lepší podmínky než při vydání svých her na Steamu. Ten si od herních tvůrců a vydavatelů bere třicet procent z celkových tržeb, až při výjimečně vysokých prodejích se jeho podíl snižuje. Epic nabízí nesrovnatelně zajímavější nastavení, do prvního milionu dolarů za rok si nebere žádná procenta, poté pouze dvanáct procent z tržeb. Tedy alespoň taková je teorie.
Prakticky však nejsou ani pro vývojáře takové podmínky lákavé, když pro potenciální zákazníky není lákavá platforma Epicu. Nenabízí možnosti jako aplikace Steamu, trpí technickými nedostatky, leckomu je trnem v oku zapojení čínského Tencentu ve vlastnické struktuře. Negativně vnímaná je také snaha Epicu získávat exkluzivitu vydávaných her pouze pro svůj herní obchod. Nebo dojem, že se marně snaží koupit přízeň hráčů hrami zdarma, ale ve skutečnosti jim a jejich potřebám nerozumí.
Rozporuplné také bývají výroky samotného Sweeneyho. Je hlasitým kritikem hráči oblíbenějšího Steamu, nedávno se do něj opět opřel kvůli zmiňovanému třicetiprocentnímu podílu. Pro mnohé bylo kontroverzní jeho prohlášení, že různé platformy by se měly zbavit nálepky označující díla vytvořená pomocí umělé inteligence. Sweeneymu a Epic Games rozhodně nelze upřít důležitost, bez Fortnite a technologie Unreal Engine si herní svět těžko představit. Ale hodně hráčů by si ho dokázalo představit bez Epic Games Storu.