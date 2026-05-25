Nová nejdražší hra všech dob. Epické sci-fi s hollywoodskými herci stálo několik miliard a stále utrácí
Vesmírný simulátor soubojů, střílení i obchodování Star Citizen je megalomanský a vybral už přes miliardu dolarů. A kdoví, kdy vůbec vyjde.
Je to nejspíš ta nejambicióznější hra v historii. Taky ta nejdražší. Slibuje epický sci-fi zážitek, ve kterém se můžete stát pilotem vesmírné stíhačky, velitelem masivního křižníku i kosmickým obchodníkem. Nebo třeba pirátem, co opustí kopkit, popadne pušku a vyrabuje hvězdolet jiných hráčů v masivním multiplayerovém světě. A aby toho nebylo málo, bude u toho třeba i Henry Cavill.
Jedna miliarda dolarů, tedy přes dvacet miliard korun. Právě tuhle částku před několika hodinami překonal videoherní fenomén jménem Star Citizen – a pozor, z velké části ji vybral od svých fanoušků a lidí, kteří této sci-fi vizi věří. Nikoliv od velkých vydavatelů či investorů. Star Citizen se tím stal novou nejdražší hrou v historii digitální zábavy. Nejde přitom o spekulace či odhady.
Financování projektu z hlavy známého herního vývojáře Chrise Robertse je totiž veřejné, počítadlo peněz Star Citizenu můžete kdykoliv zkontrolovat. Takže ano, ačkoliv hráči i média očekávají, že vyhlížený megahit Grand Theft Auto VI nejspíš bude stát studio Rockstar Games přes miliardu dolarů, prozatím to je pouhá předpověď. Utrácení Star Citizenu je ale černé na bílém. A navíc ještě nekončí.
Star Citizen je totiž stále ve vývoji, už dlouhých čtrnáct let. Zlé jazyky tvrdí, že se z něj stal projekt, který nikdy nevyjde a bude jen inkasovat peníze od zaslepených podporovatelů. Obránci zase právem připomínají, že i když původně vyhlašované termíny dokončení dávno a několikrát uplynuly, obsah do částečně hratelného titulu stále přibývá. Sice si ještě ani zdaleka neužijete komplexní simulátor sci-fi vesmíru, ale pilotovat lodě či chodit v nich (a střílet) můžete.
„Spoustu lidí láká dobrodružství ve virtuálním světě, jako je Star Citizen. Je to obrovský sen, je to něco, co v žádné jiné hře nedostanete,“ uvedl Roberts pro magazín Variety. „Není to něco, co by bylo možné uskutečnit s financováním od tradičních herních vydavatelů. Ti by na to neměli čas ani trpělivost,“ vysvětlil model financování zkušený vývojář. „A i poté, co vydáme verzi 1.0, budeme do herního vesmíru neustále přidávat nové věci. Podobně jako World of Warcraft, který běží i dvacet let po vydání,“ dodal.
Pohádkové peníze ale plynou nejen do čistě herního obsahu. Nápady hlavního vývojáře, kterého proslavila slavná série Wing Commander a kultovní klenot Freelancer, se totiž neomezily „jen“ na megalomanský multiplayerový svět. Spolu se Star Citizenem vzniká i hra Squadron 42, která je spin-offem Star Citizenu do zážitku pro jednoho hráče. Bez online možností, ale se silným příběhem. A s hollywoodskými herci v čele s Henrym Cavillem.
Kromě představitele seriálového Zaklínače nebo filmového Supermana se ve Squadron 42 představí i herci Gary Oldman, Gillian Andersonová, Ben Mendelsohn, Mark Strong či Andy Serkis. I jejich honoráře tak ukousnou z více než miliardového společného rozpočtu, který začal růst díky prvním podporovatelům na Kickstarteru v roce 2012 a následně nabobtnal za přispění více než 6,5 milionu nadšenců, kteří Star Citizenu poslali své peníze. Další desítky milionů dolarů od několika větších investorů jsou v budgetu paradoxně jen kapka. Snad se neztratí v černé díře.