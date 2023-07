Komentář Luboše Kreče: Naposledy Tesla v Česku zlevňovala letos na jaře, kdy cena základní verze Modelu 3 spadla těsně k milionu korun, konkrétně 29 tisíc korun nad něj. A přestože magická hranice s šesti nulami odolala, neznamená to, že novou Teslu nelze pořídit pod milion. Jde to a důkazem budiž nabídka skladových vozů americké automobilky. Není pochyb o tom, že elektromobilní cenová válka je v plném proudu. Teoreticky by na ní měl vydělat zákazník, má to ovšem jeden háček – musí tu být dost zákazníků, kteří chtějí elektromobily. Množí se ovšem indicie, že tato noha rovnice pokulhává.

V pondělí večer mi v e-mailové schránce přistála nabídka od Tesly. Prý slaví deset let sítě nabíječek Supercharger v Evropě a že si mám vybrat jeden ze zážitků, třeba návštěvu autokina nebo vyhlídkovou jízdu. Po kliknutí na odkaz sice žádná z těchto akcí v Česku k dispozici nebyla, zaujalo mě tam ale něco jiného – zobrazené ceny skladových vozů.

Model 3 s pohonem zadních kol s dodáním „již brzy“ (tedy úplně nové auto, na které zatím nikde ani nepadá prach) za 951 590 korun v bílé barvě a za 990 560 korun v modré. Po pár hodinách už sice z nabídky zmizely, zřejmě se vyprodaly, zůstala tam ovšem Tesla 3 ve verzi Long Range s proklamovaným dojezdem až 620 kilometrů za 1 030 790 a tedy také s více než stotisícovou slevou oproti cenám sníženým už během jara.

Mezi lednem a červnem se v Česku zaregistrovalo podle dat Svazu dopravců automobilů 787 Tesel, z nichž naprostá většina byly Modely 3 a Y. Je to sice výrazný nárůst oproti loňskému roku, jinak ale elektrická auta i nadále zůstávají na chvostu zájmu – za půl roku se jich registrovalo 2992, což představuje pouhá 2,59 procenta všech nových vozů. Za stejnou dobu přibylo i podobné množství plug-in hybridů.

Důvodů, proč se elektromobilům v Číně či v západní Evropě a v USA daří lépe, je víc: jednak tam většinou platí různé daňové výhody, jednak je tamní kupní síla prostě větší, respektive jsou tam vozy levnější (což je případ Číny). Jeden příklad za všechny – při dovolené ve Švýcarsku jsem si nemohl nevšimnout, jak výrazně je tam Tesla úspěšná a trojky a ypsilonky jezdí od Curychu po Ženevu. Základní cena Modelu 3 je 42 tisíc švýcarských franků, což je na chlup stejně jako u nás, tedy milion a třicet tisíc korun. Jenže zatímco průměrná mzda v Česku je 41 tisíc korun, ve Švýcarsku to je zhruba čtyřikrát tolik.

Pro české zákazníky jsou zkrátka elektromobily stále až příliš drahé. V kombinaci s nijak úchvatnou infrastrukturou a spíše iracionální obavou lidí, že je problém vlastnit vůz, který na jeden zátah neujede ani 500 kilometrů, bude další pronikání aut na baterku do zdejších garáží ještě hodně složité. Tesla je přitom jednou z výjimek, kdy lze získat vůz s dobrými užitnými hodnotami za celkem solidní cenu. Česká Škodovka se svým Enyaqem začíná o 200 tisíc výš a při srovnatelném dojezdu dokonce o 300 tisíc výš. Ruku na srdce: u Tesly nebo BMW mě cenovka 1,4 milionu alespoň pocitově neudiví, u Škody už prostě mám cukání…

Ovšem náznaků, že s elektromobily a jejich akceptací trhem to ještě bude sakra těžké, je čím dál víc. A nejen u nás. Nejvyšší vedení Volkswagenu nedávno varovalo své zaměstnance, že o vozy ID.3, ID.4, ID.5 a ID.Buzz není zájem, že hrozí, že od podzimu se jim začnou hromadit ve skladech. Německý deník Handelsblatt, na jehož zjištění upozornily v Česku Hospodářské noviny, uvedl, že u některých modelů se poptávka snížila na nulu, protože dobíhají objednávky od firemních zákazníků a od soukromých osob zájem nepřichází.

Foto: NIO Vlajkový elektrický sedan Nio ET7

Výzkumná agentura Cox Automotive, která sleduje klíčový americký automobilový trh, zase uvedla, že firmám jako GM, Ford, Kia nebo Hyundai se v USA plní sklady a že mají přetlak neprodaných elektroaut. „Američtí dealeři mají v zásobě víc než 92 tisíc elektrických aut, což je trojnásobek toho, čím disponovali loni stejnou dobou,“ napsala s odvoláním na data Cox agentura Reuters. Na tamním trhu už například výrazné snížení cen ohlásil Ford, který srazil svou vlajkovou loď, elektrický pick-up F-150 Lightning dolů až o 10 tisíc dolarů.

Brutální cenová válka pak probíhá v Číně. Například Volkswagen tam částku, za níž prodává svůj sedan ID.3, sundal o 16 procent. „Nedávné červencové cenové příměří hlavních hráčů vydrželo jen pár dní a automobilky dále uvádějí další slevy a prodejní podpory. Toto chování na jasně největším světovém trhu s automobily vyplývá z ochlazení poptávky a zhoršující se pozice zahraničních automobilek,“ říká Petr Knap z poradenské společnosti EY.

A doplňuje, že v Evropě podobně dramatické poklesy cen asi nelze čekat, protože vozy tu kvůli přísnějším regulačním a bezpečnostním požadavkům budou vždy dražší, navíc prodeje jdou letos ještě pořád vesměs solidně… Ale na podzim se situace může otočit (což naznačují výroky zástupců Volkswagenu například).

„V Evropě se může situace začít měnit na konci tohoto roku. Již od podzimu loňského trhu hlásí řada evropských trhů zpomalení uzavírání nových objednávek (postiženy jsou i elektromobily) a konkurence se navíc dále přiostřuje… Brzy uvidíme převis kapacit na evropském kontinentu a je otázkou, zda nepsané dohody o pozvolném růstu cen automobilů vydrží. Příkladu Číny následovat nebudeme, ale určité slevy bych i v Evropě čekal,“ upřesňuje Petr Knap.

S ohledem na to, že čínské automobilky se v Evropě teprve rozkoukávají, se tedy dá očekávat, že pro Volkswagen a spol. se situace v dalších měsících jedině zkomplikuje. Jasně, automobilky nakonec veřejnost přesvědčí, že si má kupovat auta na baterie, jen to bude trvat déle a bude to dražší, než se původně zdálo. A speciálně pak v zemích, jako je Česko.

Varovnější ovšem je, že se začíná v případě vozů vyjevovat scénář známý ze světa mobilů, kterému kdysi dominovala evropská Nokia – a protože zaspala, nahradil ji americký Apple, korejský Samsung a záplava čínských brandů. A hle, Tesla je americká a záplava čínských automobilových brandů je na cestě do Evropy…