Hry –  – 3 min čtení

Novou českou hru chválí i Dan Vávra. Nekopíruju Kingdom Come, inspirovala mě stará legenda, říká autor

Knight's Path je středověká hra s lehkým nádechem fantasy, kterou tvoří český vývojář Jan Tichota jen s jednotkami kolegů. Ambice přitom nemají malé.

Michal MančařMichal Mančař

knights-path
Foto: Knight’s Path
Hra Knight’s Path od českého vývojáře Jana Tichoty míchá středověk a špetku fantasy
Nemusíte být největší fanoušek všeho, co dělá a říká, ale jeho videohry jsou známé a úspěšné. Takže když jste začínající vývojář a vaše dílo Daniel Vávra z Warhorse Studios pochválí, zřejmě stojí za pozornost. Přesně to se stalo Janu Tichotovi a jeho hře Knight’s Path. „Která sice Kingdom Come od Warhorse na první pohled připomíná, ale je výrazně jiná,“ říká pro CzechCrunch. Tak se pojďte podívat, jak a v čem.

Je to jeho první herní projekt. Spolkl prý už klidně milion korun. Pracuje na něm jen s pár dalšími kolegy. Ale nejde o žádnou nesmělou maličkatou hříčku s kostičkovatou grafikou. Jan Tichota a jeho Knight’s Path chtějí hráčům představit ambiciózní středověké dobrodružství inspirované jak evropskou historií, tak mytologií a lehkými prvky fantasy. Už v tom se mimochodem liší od Kingdom Come: Deliverance, což je hra, se kterou Tichotův počin spousta lidí na první pohled srovnává. A také hra, jejíž nejznámější tvůrce vysekl Knight’s Path poklonu.

Knight’s Path totiž zaujala i Daniela Vávru, kreativního ředitele Warhorse Studios. „Wow, tohle je extrémně cool a zároveň složité. Sami jsme to nakonec vzdali, protože se vším, co ve hře simulujeme, by to bylo téměř nemožné. Dobrá práce,“ vzkázal Tichotovi a spol. Vávra před rokem, když se tým Knight’s Path pochlubil animací realisticky rozpohybované plátové zbroje. Od té doby hra navíc v zajímavosti narostla. „Bylo to samozřejmě velmi lichotivé a Danovi jsem vřele poděkoval. Ale náš největší vzor není Kingdom Come,“ říká dnes Tichota.

knights-path-jan-tichota-07

Foto: Knight’s Path

knights-path-jan-tichota-01
knights-path-jan-tichota-06
knights-path-jan-tichota-02+3
knights-path-jan-tichota-03
knights-path-jan-tichota-05
knights-path-jan-tichota-04

To srovnání s hitem od Warhorse Studios se samozřejmě nabízí. Souboje na meče, obrnění rytíři, hrady… A to dokonce i hrady z české historie, podobně jako u Kingdom Come. Ačkoliv se Knight’s Path odehrává ve smyšleném světě inspirovaném středoevropským středověkem, vzhled dominanty ústředního města má přímé odrazy v realitě. „Naší největší inspirací pro tohle místo ve hře byly Karlštejn a Loket,“ ukazuje Tichota – a vy se můžete přesvědčit v galerii. Tím navíc český vliv nekončí.

„Jsem patriot a Česko miluji, tak jsem samozřejmě chtěl udělat hru inspirovanou českou historií a folklórem. Podobně jako to dělá Zaklínač v Polsku,“ vysvětluje autor. A také prozrazuje i klíčovou inspiraci pro hru jako takovou, když už to tedy není Kingdom Come. „Tou je Gothic, jelikož takové hry na hrdiny s tak uspokojivým vývojem hlavní postavy se dneska už nedělají,“ říká vývojář s odkazem na legendární sérii německých fantasy her, která má v Česku spoustu fanoušků.

Tichota hru vyvíjí ve volném čase, jinak ho živí práce v automobilovém průmyslu. „Videoherní vývoj je vášeň a koníček, který dosud mohl stát kolem třiceti nebo padesáti tisíc eur, což je pro mě velká částka, ale v herním průmyslu je to nic,“ uvádí muž, který tvorbu Knight’s Path rozjel s parťákem Aamnem Chahrourem. Během pár let tahle dvojka přibrala ještě dva bližší kolegy, které dnes doplňuje hrstka dobrovolníků. A jedna výpomoc dokonce přišla i ze strany výše zmiňovaných Warhorse Studios.

„Nedávno jsme s nimi spolupracovali na traileru. Propůjčili nám své motion capture studio a my jsme s kluky ze školy středověkých bojových umění Digladir mohli natočit skvělé animace,“ popisuje Tichota. „Jinak ale s Danem Vávrou v kontaktu nejsme, ačkoliv doufám, že bychom s Warhorse mohli spolupracovat více. Třeba na dalších animacích do hry,“ hlásí tvůrce, který myšlenku na Knight’s Path v hlavě nosí už pořádně dlouho.

Věříme, že vydat hru bez vydavatele se nakonec vyplatí, i když je to těžší cesta. Investice se nám určitě vrátí.

„Hry jsem chtěl vyvíjet od malička a svým způsobem jsem na Knight’s Path pracoval, už když mi bylo asi patnáct. Psal jsem příběh, dělal si poznámky. No a o mnoho let později jsem si stáhl nástroje herní technologie Unreal, že si ty hrady budu stavět,“ popisuje zrod svého díla. K hradům začal Tichota – samozřejmě velký fanoušek historie – přidávat další prvky a hratelnost, až zjistil, že plnohodnotná videohra není nereálná.

„S něčím jsem pomáhal Aamnovi, on pak zase pomohl mně s Knight’s Path, uvěřil mé vizi a začali jsme to brát vážně,“ dodává. Tu vážnost podtrhují i cíle Knight’s Path. O tom, že hra spolkla zhruba milion korun, už byla řeč. „Ale jestli se nám ji podaří vydat ve stavu, jaký máme v plánu, tak se investice určitě vrátí,“ věří Tichota.

counter-strike-jiri-kubik

Přečtěte si takéJako první Češi vydělávají na Counter-Strike. Jako designéřiV životopisu mají F1 a Ferrari, teď jako první Češi vydělávají na hře Counter-Strike. Ale ne jako hráči

Do svého seznamu přání Knight’s Path na Steamu už vložilo přes třicet tisíc lidí, na konec roku je plánované vydání dema, příští rok pak vydání v takzvaném early accessu neboli předběžném přístupu. Tedy v plně hratelné verzi hry, kterou ale vývojáři nadále budou vylepšovat. A chtějí tak činit na vlastní pěst.

„S vydavateli jsme byli v kontaktu, ale jsme rozhodnutí to dělat po našem a neztratit kreativní svobodu. Věříme, že se to nakonec vyplatí, i když je to samozřejmě ta těžší cesta,“ uzavírá povídání o své rytířské cestě Jan Tichota.

