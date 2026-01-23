Novou českou hru chválí i Dan Vávra. Nekopíruju Kingdom Come, inspirovala mě stará legenda, říká autor
Knight's Path je středověká hra s lehkým nádechem fantasy, kterou tvoří český vývojář Jan Tichota jen s jednotkami kolegů. Ambice přitom nemají malé.
Nemusíte být největší fanoušek všeho, co dělá a říká, ale jeho videohry jsou známé a úspěšné. Takže když jste začínající vývojář a vaše dílo Daniel Vávra z Warhorse Studios pochválí, zřejmě stojí za pozornost. Přesně to se stalo Janu Tichotovi a jeho hře Knight’s Path. „Která sice Kingdom Come od Warhorse na první pohled připomíná, ale je výrazně jiná,“ říká pro CzechCrunch. Tak se pojďte podívat, jak a v čem.
Je to jeho první herní projekt. Spolkl prý už klidně milion korun. Pracuje na něm jen s pár dalšími kolegy. Ale nejde o žádnou nesmělou maličkatou hříčku s kostičkovatou grafikou. Jan Tichota a jeho Knight’s Path chtějí hráčům představit ambiciózní středověké dobrodružství inspirované jak evropskou historií, tak mytologií a lehkými prvky fantasy. Už v tom se mimochodem liší od Kingdom Come: Deliverance, což je hra, se kterou Tichotův počin spousta lidí na první pohled srovnává. A také hra, jejíž nejznámější tvůrce vysekl Knight’s Path poklonu.
Knight’s Path totiž zaujala i Daniela Vávru, kreativního ředitele Warhorse Studios. „Wow, tohle je extrémně cool a zároveň složité. Sami jsme to nakonec vzdali, protože se vším, co ve hře simulujeme, by to bylo téměř nemožné. Dobrá práce,“ vzkázal Tichotovi a spol. Vávra před rokem, když se tým Knight’s Path pochlubil animací realisticky rozpohybované plátové zbroje. Od té doby hra navíc v zajímavosti narostla. „Bylo to samozřejmě velmi lichotivé a Danovi jsem vřele poděkoval. Ale náš největší vzor není Kingdom Come,“ říká dnes Tichota.
To srovnání s hitem od Warhorse Studios se samozřejmě nabízí. Souboje na meče, obrnění rytíři, hrady… A to dokonce i hrady z české historie, podobně jako u Kingdom Come. Ačkoliv se Knight’s Path odehrává ve smyšleném světě inspirovaném středoevropským středověkem, vzhled dominanty ústředního města má přímé odrazy v realitě. „Naší největší inspirací pro tohle místo ve hře byly Karlštejn a Loket,“ ukazuje Tichota – a vy se můžete přesvědčit v galerii. Tím navíc český vliv nekončí.
„Jsem patriot a Česko miluji, tak jsem samozřejmě chtěl udělat hru inspirovanou českou historií a folklórem. Podobně jako to dělá Zaklínač v Polsku,“ vysvětluje autor. A také prozrazuje i klíčovou inspiraci pro hru jako takovou, když už to tedy není Kingdom Come. „Tou je Gothic, jelikož takové hry na hrdiny s tak uspokojivým vývojem hlavní postavy se dneska už nedělají,“ říká vývojář s odkazem na legendární sérii německých fantasy her, která má v Česku spoustu fanoušků.
Tichota hru vyvíjí ve volném čase, jinak ho živí práce v automobilovém průmyslu. „Videoherní vývoj je vášeň a koníček, který dosud mohl stát kolem třiceti nebo padesáti tisíc eur, což je pro mě velká částka, ale v herním průmyslu je to nic,“ uvádí muž, který tvorbu Knight’s Path rozjel s parťákem Aamnem Chahrourem. Během pár let tahle dvojka přibrala ještě dva bližší kolegy, které dnes doplňuje hrstka dobrovolníků. A jedna výpomoc dokonce přišla i ze strany výše zmiňovaných Warhorse Studios.
„Nedávno jsme s nimi spolupracovali na traileru. Propůjčili nám své motion capture studio a my jsme s kluky ze školy středověkých bojových umění Digladir mohli natočit skvělé animace,“ popisuje Tichota. „Jinak ale s Danem Vávrou v kontaktu nejsme, ačkoliv doufám, že bychom s Warhorse mohli spolupracovat více. Třeba na dalších animacích do hry,“ hlásí tvůrce, který myšlenku na Knight’s Path v hlavě nosí už pořádně dlouho.
Věříme, že vydat hru bez vydavatele se nakonec vyplatí, i když je to těžší cesta. Investice se nám určitě vrátí.
„Hry jsem chtěl vyvíjet od malička a svým způsobem jsem na Knight’s Path pracoval, už když mi bylo asi patnáct. Psal jsem příběh, dělal si poznámky. No a o mnoho let později jsem si stáhl nástroje herní technologie Unreal, že si ty hrady budu stavět,“ popisuje zrod svého díla. K hradům začal Tichota – samozřejmě velký fanoušek historie – přidávat další prvky a hratelnost, až zjistil, že plnohodnotná videohra není nereálná.
„S něčím jsem pomáhal Aamnovi, on pak zase pomohl mně s Knight’s Path, uvěřil mé vizi a začali jsme to brát vážně,“ dodává. Tu vážnost podtrhují i cíle Knight’s Path. O tom, že hra spolkla zhruba milion korun, už byla řeč. „Ale jestli se nám ji podaří vydat ve stavu, jaký máme v plánu, tak se investice určitě vrátí,“ věří Tichota.
Do svého seznamu přání Knight’s Path na Steamu už vložilo přes třicet tisíc lidí, na konec roku je plánované vydání dema, příští rok pak vydání v takzvaném early accessu neboli předběžném přístupu. Tedy v plně hratelné verzi hry, kterou ale vývojáři nadále budou vylepšovat. A chtějí tak činit na vlastní pěst.
„S vydavateli jsme byli v kontaktu, ale jsme rozhodnutí to dělat po našem a neztratit kreativní svobodu. Věříme, že se to nakonec vyplatí, i když je to samozřejmě ta těžší cesta,“ uzavírá povídání o své rytířské cestě Jan Tichota.