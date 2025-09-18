Investice –  – 1 min čtení

Nvidia pumpuje miliardy do Intelu, chtějí spolu vyvíjet čipy. Akcie reagují prudkým růstem

Technologický gigant a největší firma světa Nvidia pumpuje miliardy dolarů do svého rivala Intelu. Jeho akcie reagují růstem o 30 %.

Václav KinskýVáclav Kinský

jensen-huang-nvidia3
Foto: Nvidia
Jensen Huang, spoluzakladatel a CEO Nvidie
Čipový průmysl i celý akciový technologický trh zažil nečekaný obrat. Nvidia, nejhodnotnější výrobce čipů na světě, oznámila investici pět miliard dolarů do Intelu. Tedy do firmy, která ještě donedávna dominovala trhu a Nvidii považovala za okrajového hráče. Rivalové navíc ohlásili společný vývoj nových čipů pro osobní počítače i datacentra.

Nvidia nakoupí akcie Intelu za 23,28 dolaru, tedy se zhruba 6,5 procentní slevou oproti tržní ceně. Intel díky tomu získá tolik potřebný kapitál i přístup k technologiím svého konkurenta. Do chystaných PC procesorů začlení grafické komponenty od Nvidie, zatímco jeho vlastní procesory se stanou součástí datacentrových řešení, kde Nvidia hraje prim se svými AI akcelerátory.

Pro Intel jde o zásadní obrat. Společnost v posledních letech ztrácela podíl v osobních počítačích, neuspěla v éře specializovaných AI čipů a zároveň přišla o technologické prvenství ve výrobě polovodičů. Musí tak spoléhat na investorské injekce od americké vlády přes japonskou SoftBank až po svého největšího konkurenta. Akcie po vstupu Nvidie stouply o 30 %.

Akcie Intelu stoupají o 30 %
Akcie technologického Intelu

„Tato historická spolupráce propojuje AI a akcelerovanou výpočetní platformu Nvidie s procesory Intelu a celým x86 ekosystémem. Společně položíme základy nové éry výpočetní techniky,“ uvedl šéf Nvidie Jensen Huang.

Intel se tak po letech snaží dostat zpět do hry a to i za cenu, že se musí opřít o firmu, která ho v posledních třech letech v tržbách předehnala a dnes určuje tempo celé čipové revoluce. Nvidia naopak potvrzuje, že její ambice přesahují hranice AI a sahají hluboko do tradičních segmentů, kde kdysi kraloval právě Intel.

