Nvidia žehná rekordnímu obchodu za 2,5 bilionu korun. Fúzi dvou firem, které málokdo zná, žene AI
Navrhují čipy pro Amazon i Google a vyrábí lasery pro datová centra. Propojením chtějí vytvořit nového šampiona pro éru AI.
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Marvell a Lumentum. Jména firem, která většině lidí nejspíš nic neříkají. Přesto se právě kolem těchto dvou amerických společností točí obchod za téměř 2,5 bilionu korun (115 miliard dolarů). Pokud se obchod podaří dokončit, půjde podle The New York Times o hodnotově největší transakci mezi veřejně obchodovanými technologickými firmami v historii. Má spojit výrobce čipů s firmou, která vyvíjí laserové technologie pro přenos dat. Důvod? Obrovský hlad po infrastruktuře, bez níž se neobejde další rozvoj AI.
Klíčem k pochopení celé transakce je způsob, jakým spolu čipy v datových centrech komunikují. Ty dnes pohánějí stále náročnější AI modely, jejich výkon ale brzdí rychlost přenosu dat mezi procesory. Tradiční měděné kabely totiž při rostoucích objemech dat narážejí na své limity. Důležitější roli proto hrají optické technologie, které data přenášejí pomocí světla.
Právě zde přichází ke slovu fotonika, která využívá světlo a lasery k rychlejšímu přenosu dat mezi čipy. Lumentum vyrábí potřebné laserové a optické komponenty, zatímco Marvell vyvíjí čipy na míru například pro Amazon a Google a technologie pro jejich vzájemné propojení. Spojením obou firem tak vznikne společnost, která dokáže nabídnout komplexnější řešení.
Do obchodu je zapojená také Nvidia, která letos v březnu investovala dvě miliardy dolarů do Marvellu i Lumentum. Obě firmy patří mezi její důležité dodavatele technologií pro AI datová centra. Podle agentury Bloomberg navíc šéfové obou společností před uzavřením dohody konzultovali její podobu přímo s šéfem Nvidie Jensenem Huangem, který tak transakci předem posvětil.
Zajímavý je i pohled na byznysovou stránku věci. Marvell za Lumentum zaplatí vlastními akciemi, nikoli hotovostí. Za každou akcii Lumentum dostanou její akcionáři 4,5 akcie Marvellu. Celková hodnota transakce dosahuje 115 miliard dolarů včetně dluhu Lumentum, zatímco hodnota vlastního kapitálu, tedy samotných akcií, činí podle Reuters přibližně 102,5 miliardy dolarů.
Po dokončení obchodu budou dosavadní akcionáři Lumentum vlastnit přibližně 33 procent spojené společnosti, zatímco investorům Marvellu připadne zbývajících 67 procent. Protože jde o výměnu akcií v pevném poměru, jejich výsledná hodnota se bude odvíjet od ceny akcií Marvellu na burze.
Reakce investorů ale ukázala, že takto velký obchod vyvolává také značnou nejistotu. Po oznámení dohody klesly akcie Marvellu o více než deset procent a Lumentum ztratilo přes 15 procent. Investoři mají obavy především z ceny, kterou Marvell za převzetí zaplatí. Ta odpovídá zhruba 33násobku očekávaného provozního zisku Lumentum, tedy více než dvojnásobku průměru v odvětví.
Otazníky visí také nad samotným dokončením transakce. Obchod ještě musí získat souhlas akcionářů a regulačních úřadů. Zvláštní pozornost se očekává například v Číně, kde by schvalování mohlo být komplikované. Firmy očekávají, že se jim podaří celý obchod dokončit v první polovině roku 2028.
Dohoda navíc obsahuje vysoké smluvní pokuty pro případ, že by k jejímu dokončení nedošlo. Pokud regulační úřady obchod zablokují, Marvell zaplatí Lumentum 3,2 miliardy dolarů. Jestliže by naopak Marvell z dohody vycouval za okolností stanovených smlouvou, například kvůli přijetí jiné nabídky na vlastní převzetí, činila by pokuta 5,8 miliardy dolarů.
Marvell přesto očekává, že spojením obou společností vznikne podnik s ročními tržbami přesahujícími 21 miliard dolarů. Vsází na to, že s rostoucími nároky umělé inteligence bude stále důležitější propojení čipů pomocí optických technologií. A právě v této oblasti chce nová společnost výrazně posílit svou pozici.