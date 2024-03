O akciích si povídáme s tátou. V investicích i v životě mi hodně pomohla jóga, říká Anna Píchová

Uložit 0

Vzdělávání je pro člověka, který se věnuje financím (ale nejen pro něj), klíčové. Právě proto jej zmiňuje Anna Píchová, hlavní analytička investiční společnosti Cyrrus a jedna z tváří populárního podcastu Ve vatě, v rozhovoru pro CzechCrunch jako svou první investici. Řadí sem ale třeba i kurzy jógy a dodává: „Násobně se mi vrátily a obohatily mi život a to nejen v té peněžní rovině.“

Anna Píchová začínala po studiu Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity jako makroekonomka, ale po přechodu do Cyrrusu, kde zastává pozici hlavní analytičky, se z ní postupně stala jedna nejvýraznějších komentátorek dění na finančních a burzovních trzích. Její doménou je především technologická scéna, které se hodně věnuje i na svém profilu na sociální síti X.

K investování má ale blízko i její rodina, resp. otec, který je podobně jako Anna do dění na burzách hodně zakousnutý, byť se tím neživí. A tak si akciích a dalších fenoménech často povídají. „Už od mala jsem slyšela, že se musím o své finance postarat sama a zajistit se na důchod, protože moje generace nic nedostane. Zároveň jsme řešili akcie, zajímaly mě detaily o kupónovce,“ říká Píchová v interview, které je součástí série Money Makers. Ta je navázaná na naši vlajkovou byznysově-investiční konferenci Money Maker a v osobněji laděných rozhovorech v ní představujeme výrazné postavy české investiční scény.

V rozhovoru došlo i na to, jaké akciové tituly byly mezi prvními, na které sepisovala analýzu, proč by chtěla přednášet na střední a vysoké škole, nebo kdo jsou její vzory vedle obligátního Warrena Buffetta.

Co byla vaše první, ale opravdu první investice (klidně něco v dětství)?

Jednou z prvních investic byla ta do vzdělání. Ať už ji za mě udělali rodiče v podobě střední a vysoké školy nebo následně já sama v podobě různých kurzů. Často zmiňuju mé jógové kurzy, které se mi násobně vrátily a obohatily mi život a to nejen v té peněžní rovině. Investici do vzdělání mohu jen doporučit, protože vědět, že umíte více, než je jen vaše pracovní odbornost, je k nezaplacení. Nemusí to být na první pohled zřejmé, ale často tohle bývají investice s nejvyšší návratností. A to nejen tou peněžní, protože vzdělání člověka rozvíjí z mnoha aspektů. Jinak co se týče první investice z toho řekněme klasického pohledu, tak to byl podílový fond.

Kdy jste si uvědomila, že investice jsou něco, čím se chcete živit?

Moje přirozená zvídavost a potřeba vše analyzovat ovlivnily volbu oboru. Protože když vás zajímá, jak fungují ekonomika, firmy, co je ovlivňuje, jaké jsou trendy, tak podle mého názoru není lepší práce než analytika ve financích. Že je to správná cesta jsem si potvrdila až s první prací, tenkrát ještě na pozici makroekonomického analytika. Nesmím však zapomenout na roli náhody – někdy nás velmi formuje i to, že jsme prostě jen ve správný čas na správném místě a využijeme příležitosti. Protože tohle hrálo velkou roli i u mě.

Máte s nějakou akcií či nějakým dluhopisem speciální vzpomínku?

Ráda vzpomínám na své první akciové analýzy a z nich vycházející investiční tipy. Mezi prvními společnostmi byly akcie Red Hat, Salesforce nebo Nvidia. Jinak se snažím zachovávat si k akciím a dluhopisům neutrální postoj.

Co pak říkáte akciím Nvidie, které dnes trhají rekordy?

Kdybych řekla, že jsem výrazný růst tenkrát čekala, tak samozřejmě kecám. Nvidia je současným vítězem AI závodu, kdy velcí hráči ve velkém nakupují čipy pro trénování modelů. Jak dlouho tohle vydrží, je otázkou. Pravda je, že v GPU (grafické čipy – pozn. red.) nemá Nvidia konkurenci a žádná firma nebyla schopna tenhle technologický gap uzavřít. Pokud nasazování AI bude probíhat rychlým tempem, tak poptávka po čipech zůstane vysoká. Nicméně začneme narážet na další problémy, jako je například energetická náročnost datových center.

Je potřeba mít také na paměti, že polovodiče jsou vysoce cyklický byznys a nemyslím si, že tentokrát to bude jinak. Při sledování vývoje akcie bych nezapomínala na to, že se neřídí jen možným budoucím růstem firmy, ale do velké míry také chamtivostí, která je v současné době na některých akciích patrná. A tenhle sentiment se může velmi rychle otočit.

A co by teda lidi chtěli?🧐🤦‍♀️ https://t.co/AXXua2NDs8 — Anna Píchová (@annapichova) January 9, 2024

Jaká byla vaše poslední investice, kterou jste učinila?

Úplně ten poslední nákup byl v rámci pravidelných investic nákup ETF, na které mám nastaveny trvalé příkazy. Z posledních akciových nákupů to byl Kering (nadnárodní korporace vyrábějící luxusní zboží – pozn. red.).

Plánujete, že k investování povedete i své potomky?

K většímu zájmu o investování a k rozšiřování finanční gramotnosti bych chtěla určitě svým pohledem na věc a expertizou dále přispívat, ať už pro širší publikum nebo přímo v rodině. Pokud by k tomu byla příležitost, nebránila bych se ani přednáškám na školách. Tak mi dochází, že bych si to mohla dát i jako jeden z dalších cílů, přednášet na vysokých a středních školách.

Dala vám z pohledu investování něco škola?

Škola mi dala skvělý přehled o makroekonomických teoriích, které jsou užitečné nejen pro investování. Co se týče znalostí přímo určených k investování, jako je finanční modelování, tak tenhle základ jsem ve škole nedostala, nicméně to s ohledem na můj obor dává smysl.

Má někdo u vás v rodině vztah k investování? Co třeba rodiče?

Rodiče mají velkou zásluhu na mém zájmu o finance a investování. Už od mala jsem slyšela, že se musím o své finance postarat sama a zajistit se na důchod, protože moje generace nic nedostane. Zároveň jsme řešili akcie, zajímaly mě detaily o kupónovce apod. Táta do dnešního dne akcie nakupuje, tak si o investování a trzích vždycky povídáme.

Cítíte kolem sebe, že se v posledních letech z investování stalo téma? Že se o něm lidé baví a že se vás na něj ptají i u piva?

Investování je určitě velké téma a jsem ráda, že se o investování zajímá spousta lidí a že berou své finance vážně. Baví mě sledovat investiční komunitu na Twitteru a Facebooku a číst různorodé diskuze a postřehy. Někdy však sledování všech těchto diskuzí a názorů může být spíše na škodu, zvláště pokud je člověk dlouhodobý pasivní investor a jede strategie koupit & držet.

Nicméně si také uvědomuju, že do diskuzí se zapojují lidé se zájmem o finance. Běžná populace zdaleka nemá o financích tak velký přehled. To si uvědomím pokaždé, když rozkliknu komentáře na zpravodajských webech u článků s tématikou investování. A říkám si, že pořád máme ještě kus cesty před sebou.

Je nějaký vzor v oboru pro vás?

Lidí ve financích, kteří mě inspirují, je spoustu. Ať už jsou to legendy Warren Buffett a Charlie Munger nebo současní a bývalí portfolio manažeři jako David Einhorn, Terry Smith nebo Nick Sleep a Qais Zakaria. Mimo známé investory mě pak baví sledovat i méně známé investory, třeba na Twitteru nebo blogy, kteří často sdílí neotřelé názory na akcie.

Kdybyste se neživila jako investiční analytička, co byste chtěla dělat?

Kdo ví… Možná kdybych nešla na ekonomku a šla v rodinných šlépějích, tak bych byla v elektrotechnice. Každopádně věcí, které mě baví a které bych si chtěla vyzkoušet, je spoustu. Do budoucna však s největší pravděpodobností zůstanu ve financích, kde bych se chtěla dále posouvat a rozvíjet a přiblížit se více k individuální správě portfolií.