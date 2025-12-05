Obří deal. Netflix ovládne HBO a filmová studia Warner Bros., zaplatí za to 1,5 bilionu korun
Akvizice spojí filmové a seriálové značky Warner Bros. – včetně Hry o trůny či Harryho Pottera – s globálním dosahem Netflixu a jeho vlastními hity.
Americká streamovací jednička Netflix oznámila, že koupí část jednoho z největších světových producentů filmových a televizních děl Warner Bros. Discovery. Převezme tak nejen filmová a televizní studia, ale i streamovací služby HBO a HBO Max. Celkem má deal vyjít na 72 miliard dolarů (v přepočtu téměř 1,5 bilionu korun). Transakce má být uzavřena do 12 až 18 měsíců po oddělení divize Global Networks, což je plánováno na třetí čtvrtletí 2026.
Akvizice spojí ikonické filmové a seriálové značky Warner Bros. – včetně Hry o trůny, Harryho Pottera, DC Universe, Přátel či Teorie velkého třesku – s globálním dosahem Netflixu a jeho vlastními hity jako Stranger Things nebo Hra na oliheň. „Spojením knihovny Warner Bros. od klasik jako Casablanca až po moderní favority jako Harry Potter s našimi tituly dokážeme publikum bavit ještě lépe,“ uvedl Ted Sarandos, jeden z výkonných ředitelů Netflixu. Platforma plánuje zachovat současné fungování Warner Bros., včetně termínů uvedení filmů do kin, a chce posílit produkční kapacity ve Spojených státech.