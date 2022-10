Oceňovaná hra Uncharted dorazila na PC. Vyzkoušeli jsme, jestli její dobrodružné kouzlo funguje i s myší

Když se mluví o žánru akčních a dobrodružných videoher, dříve nebo později (spíše dříve) přijde řeč i na legendární sérii Uncharted. Tituly, v nichž se vydáváme hledat různé historické artefakty a poklady, bývají přirovnávány k hollywoodským spektáklům, přisuzují se jim zásluhy za posouvání herního vyprávění a jejich hraní bývá označováno za jeden z nejlepších zážitků s ovladačem. Dosud nebylo možné si je užít i s myší a klávesnicí, to se ale dnes mění. Na PC vychází Uncharted: Legacy of Thieves Collection a my jsme vyzkoušeli, jestli její dobrodružné kouzlo pořád funguje.

Hlavním hrdinou série Uncharted je Nathan Drake, nebojácný dobrodruh, který se za rozlousknutím historické hádanky vydává nejen do knihoven, ale také do prostředí organizovaného zločinu, starých chrámů v džungli nebo kamkoliv jinam. Často se přitom s okolím dělí o vtipné průpovídky, díky jeho rebelské povaze, silné vůli i nedokonalostem je snadné si ho oblíbit. Poprvé se ve hře objevil už v roce 2007, hráči na PC ho ale poznají v dosud posledním titulu s názvem Uncharted 4: A Thief’s End.

Ačkoliv by mnozí jistě ocenili možnost Nathanovy eskapády procházet od začátku, hra z roku 2016 velice dobře shrnuje jeho osobní příběh. Slouží totiž jako rozloučení s legendární postavou, která se po tom, co pomyslný klobouk a laso pověsí na hřebík, spolu s bratrem Samem přeci jen vydává na ještě jedno velké dobrodružství v honbě za pokladem piráta Henryho Averyho. Skrze krátký skok v čase přitom nahlédneme do Nathanova dětství, prozkoumáme vztah s jeho bratrem a navštívíme mnoho exotických prostředí.

Součástí Legacy of Thieves Collection je ještě Uncharted: The Lost Legacy, které vyšlo původně rok po Thief’s End. Místo Nathana je hrdinkou Chloe Frazerová, která se objevila už v několika předchozích dílech dobrodružné herní série jako lovkyně pokladů a Nathanova bývalá přítelkyně. Děj The Lost Legacy se opět točí kolem hledání pokladu, k tomu se ale připojuje také zápletka o snaze zabránit rozpoutání občanské války v Indii.

Foto: Sony Dvojice her z kolekce Uncharted: Legacy of Thieves Collection nabízí mnoho epických panoramat

Obě hry byly v době svého původního vydání přijaty s nadšením ze strany novinářů i hráčů a za pět, potažmo šest let se nic moc nezměnilo, alespoň ne k horšímu. Vysoce považované studio Naughty Dog se zatím posledními díly Uncharted skvěle navázalo na nejsilnější prvky série, přineslo zajímavé příběhy, posílilo emoční hloubku hrdinů a v neposlední řadě nabídlo hodiny skvělé akce.

Zběsilé honičky nebo střílení přitom zdaleka nejsou jedinou náplní her, snad ještě více baví zkoumání jejich prostředí hry nebo řešení hádanek. A nesmíme zapomínat na parkurové sekvence, šplhání, skoky, houpání na laně a další aktivity, které příjemně zvednou hladinu adrenalinu v krvi.

Oba tituly přitom plynule přecházejí mezi jednotlivými módy posouvání příběhu skrze videosekvence (dokonale začleněné do hraní), zkoumáním prostředí, řešením hádanek a rychlé akce, takže je těžké se začít nudit.

Foto: Sony Hrdinky hry Uncharted: The Lost Legacy

Snad jedinými vadami na kráse jsou relativně malá interaktivita prostředí – většinou jasně vymezená cesta či řešení, které je nutné aplikovat s minimem variací – nebo mnohdy neuvěřitelné mechanismy narušující reálnost. The Lost Legacy s asi třetinovou délkou oproti Thief’s End je pak hutnější a minimálně pro méně náruživé hráče lépe plyne, jak z hlediska děje, tak samotného hraní.

A Thief’s End i The Lost Legacy excelovaly také v oblasti designu prostředí a grafického zpracování. Cesty hrdinů do exotických míst nabídnou nejedno dechberoucí panorama a akční sekvence často působí jako bychom dostali možnost ovládat hrdiny hollywoodských blockbusterů. Ačkoliv ve srovnání s novějšími AAA tituly na PC je vidět rozdíl několika let a nutnost optimalizace pro konzoli, videohry vypadají skvěle. O tom ještě později.

Při hraní Uncharted: Legacy of Thieves je jednoduše zcela zřejmé, proč si dvojice titulů vysloužila velice vysoké hodnocení, přičemž není vůbec třeba se ohlížet do minulosti – zážitek, který nabízí, zcela obstojí i nyní. Před doporučením se ale podívejme ještě na technickou stránku videoher, které jsou přenesené z konzolí PlayStation 4, respektive jejich remasterované verze pro PlayStation 5.

PC verze nemá nejnovější vymoženosti, ale vypadá skvěle

Ačkoliv Sony, pod něž spadá Naughty Dog, má vlastní interní studio zaměřené na portování her mezi platformami, Uncharted dostalo na starosti externí Iron Galaxy. I to má nicméně v dané oblasti velice dobrou pověst a z PlayStationu se mu do PC podařilo přenést skvělé audiovizuální zpracování, mnoho typických prvků pro konzole a vše obohatilo o poměrně široké možnosti specifické pro stolní počítače.

Mezi ty patří hlavně grafické nastavení. Samozřejmostí je možnost vybrat si z několika úrovní detailů, a to ve čtyřech krocích od nízkých po vysoké. Stejně tak je nutným standardem výběr rozlišení, přičemž některé hráče potěší možnost zvolit širokoúhlou obrazovku. Oproti konzolím tu jsou pak navíc i detailnější nastavení textur či stínů. A hlavně podpora pro DLSS a FSR 2 neboli zvyšování rozlišení (upscalingu) pomocí umělé inteligence, které umožňuje menší nápor na hardware, a tudíž lepší výkon. Ty, co mají potřebný hardware, nicméně zamrzí absence podpory HDR nebo ray-tracingu.

Foto: Sony Hráči musí řešit také různé hádanky

My jsme Legacy of Thieves Collection testovali na PC s CPU Ryzen 9 5900X (12 jader), RTX 3080 s 10 GB VRAM a 32 GB RAM. Ve 4K se hry většinou pohybovaly mezi 40 a 60 snímky za vteřinu, při použití DLSS nebyl problém dosahovat i 90 snímků v renderování na rozlišení 1440p. Vše při nejvyšším možném nastavení detailů. Podle ohlasů na internetu si dobře vedou také méně výkonné konfigurace, které budou těžit z upscalingu či o něco nižších úrovní detailů.

Co se týče formy grafického zpracování, z většiny odpovídá remasterované verzi pro PlayStation 5 z letošního ledna. V některých místech mají výkonnější PC navrch díky vyšší úrovni detailů ve stínech či vzdálených objektech, většinou jde ale o rozdíly těžko pozorovatelné i při přímém srovnání. Obecně dvojice her z kolekce Legacy of Thieves patřily k těm nejlépe vypadajícím na PlayStationu 4, remaster posunul jejich úroveň detailů o kousek dále a na PC sice nestojí na vrcholu, ale nenechají se zahanbit ani současnými tituly.

Hratelnost pomocí myši a klávesnice je velice dobrá. Hry si ponechávají některé vlastnosti typické pro konzole jako asistenty pro pohyby kamery či uzamčení míření, které mohou jedině pomoci a zároveň je není nutné použít. Někteří hráči si nicméně všimnou ne zcela přesného ovládání, a to právě u míření nebo některých pohybů. Samozřejmostí je podpora konzolového ovladače – my jsme vyzkoušeli Xbox One S a vše fungovalo správně, včetně vibrací.

Foto: Sony Hrdinky hry Uncharted: The Lost Legacy

Při hraní jsme občas zaznamenali klasické chyby jako neplynulé přechody mezi animacemi, narušení textur či zvláštně polámané ruce při šplhání. V naší zkušenosti nešlo o výrazněji rušivé fenomény, jiní se s nimi ale setkávají poměrně často. Snad tedy vydavatel co nejdříve přijde s relevantními opravami.

V závěru můžeme říct, že kolekce Legacy of Thieves obsahující legendární Uncharted v jedné ze svých vrcholových forem dobrodružné kouzlo opravdu přenáší i na PC. Port se podařil. A ačkoliv se najdou drobné chyby nebo limity původních titulů, pro PC fanoušky akčních videoher, blockbusterových dobrodružství či silného příběhu je příležitost zahrát si takto Uncharted vítaná. Kolekce Legacy of Thieves je dostupná ode dneška na Steamu za 49,99 eur a na Epic Game Store za 1 300 korun.