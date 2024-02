Uložit 0

Na konci listopadu se bitcoin obchodoval za 800 tisíc korun, nyní je to 1,2 milionu. Podobně výrazně vystoupalo i ethereum. A stejně dramaticky šel nahoru i počet transakcí, které na svých serverech zprostředkovává největší česká kryptoburza Coinmate. „Zhruba od prosince je patrný velký nárůst, vliv bitcoinových ETF se propsal i k nám,“ říká její šéf a zakladatel Roman Valihrach.

Valihrach se na kryptoscéně pohybuje už více než deset let, bitcoin sleduje od jeho úplných počátků a to, že se jeho cena dynamicky vyvíjí směrem dolů i vzhůru, jej nijak nepřekvapuje. Při hodnocení loňského roku ale v jeho hlase probleskne cosi jako únava: „Bylo to extrémně těžké. Letošek už vypadá nadějněji.“

Důvod, proč pro Coinmate nebyl rok 2023 nijak snový (podobně jako byla slabá už druhá polovina roku 2022, kdy naplno propukla takzvaná kryptozima), byla nuda, jež se po trhu rozlila. Bitcoin nebo ethereum sice v průběhu celého roku postupně sílily, jenže se s nimi odehrávalo jen minimum směn. A to je pro kryptoburzy, jež žijí z drobných transakčních poplatků, horší, než kdyby cena aktiv padala – pak by je totiž lidé vyprodávali.

Například v polovině srpna Coinmate ohlásilo, že během roku 2023 na jeho platformě do té doby proběhly obchody v objemu 2,5 miliardy korun (celkem to už je přes 45 miliard). To se může zdát jako hodně, ale Valihrach nabízí kontext: „Dnes, kdy došlo k oživení, jsme na úrovni i 40 milionů korun denně.“ Pokud by se tempo udrželo, odpovídalo by to více než 10 miliardám za rok, což je víc než dvojnásobek loňských výkonů po většinu roku.

Proč se zvedl zájem o obchodování s kryptoměnami? Od konce léta se intenzivně řešilo schválení bitcoinových ETF americkou Komisí pro cenné papíry. K tomu nakonec došlo zkraje ledna, založily si je velké fondy jako BlackRock nebo Vanguard a do bitcoinu skrze ně najednou mohou začít část prostředků snadno odkládat jak retailoví investoři, tak instituce.

Právě proto cena bitcoinu vystoupala nad 50 tisíc dolarů a pomalu se blíží svému dosavadnímu maximu z listopadu 2021, kdy se dostal k 70 tisícům dolarů. A je před ním ještě jeden impuls k růstu: během dubna či května dojde k halvingu, což je technologická změna v protokolu těžby bitcoinu, takže jeho získávání se ztíží a na vytěžení jednoho bitcoinu bude třeba víc energie.

„V minulosti to vždy vedlo k růstu ceny,“ říká Roman Valihrach s tím, že i nyní očekává, že největší kryptoměna bude v příštích týdnech dále posilovat. Pak ale, myslí si, nastane dočasný výplach a propad ceny, protože například spekulanti si budou chtít vybrat své zisky a začnou vyprodávat.

Foto: Miton Roman Valihrach ze společnosti Coinmate

„Že to tak bylo při minulých halvinzích, samozřejmě neznamená, že se to bude opakovat. Ale řekl bych, že k nějaké korekci dojde. A pokud se můžeme nějak poučit v historii, tak po jarním halvingu to vždy spadlo a na konci roku zase začalo růst,“ krčí rameny.

Každopádně to vypadá, že klid a útlum jsou aspoň na čas pryč. Navíc zájem o bitcoin přitahuje pozornost i k dalším kryptoměnám. Těch Coinmate umožňuje klientům obchodovat jen omezené množství (kromě bitcoinu a etherea i cardano, solanu, ripple, litecoin a také stablecoin USDT), postupně ale začne nabídku rozšiřovat a v tomto roce se jich na jejím kurzovním lístku objeví mnohem víc.

Službou, kterou také chtějí čím dál víc rozvíjet a dávat o ní vědět, jsou OTC obchody. OTC je zkratka anglického off-the-counter, tedy mimo přepážku. Jde v podstatě o nadstandardní, na míru šité transakce, kdy se na ně obrátí firma nebo velmi zámožný klient s tím, že potřebují směnit krypto za stovky milionů korun.

„Měli jsme už několik takových obchodů, poptávek máme čím dál víc. Je to něco, co umíme vypořádat velmi dobře a rychle,“ připomíná zakladatel burzy Coinmate, ve které (a také v sesterské společnosti Confirmo) jako investor působí i známá skupina Miton.

Tím největším projektem a zároveň největší manažerskou starostí Romana Valihracha je ale regulace. Evropská komise a europarlament už schválily balíček s názvem MiCA, který upravuje, kdo a za jakých podmínek smí v EU dělat s kryptem byznys. Nařízení ještě budou schvalovat česká vláda a parlament, platit by mělo od 1. ledna 2025 a firmy jako Coinmate budou mít rok a půl, aby se mu přizpůsobily.

Obnáší to získání speciální licence od ČNB, nastavení interních systémů ne nepodobných těm, které používají banky, mít dostatečnou finanční rezervu kvůli ochraně klientů, zaměstnat prověřené experty…

Americký prezident Joe Biden je Bitcoiner?! Tak horké to není. Byla to reakce na Taylor Swift v kombinaci s „Dark Brandon“ meme. Každopádně Laser eyes pobavily 👌😀 https://t.co/sQrNY0H76Y — Coinmate.io (@CoinmateBT) February 14, 2024

„V přímých nákladech to pro nás jsou vysoké jednotky milionů korun. Hlavně to jsou ale náklady i do budoucna, budeme muset například platit extra lidi a systémy, abychom regulaci vyhověli,“ říká Valihrach, který ovšem jedním dechem dodává, že je rád, že se regulace schválila, protože vyčistí trh od nepoctivců a nastaví jasná pravidla.

„Chtěli bychom to mít samozřejmě hotové co nejdřív, ale jak rychle se nám to podaří, nedokážu říct. Nezáleží to totiž jen na nás, ale i na úřadech a na tom, zda budou dodržovat různé lhůty, což nebyla vždy samozřejmost,“ upozorňuje.