Odložte už Photoshop. Canva uvádí funkce, které zjednoduší tvorbu grafiky pomocí umělé inteligence

Profesionální grafici možná tento článek zavřou hned, co dočtou perex. Případně na něj vůbec neklikli, protože nesouzní s představou, že by Canva jednou mohla nahradit širokou škálu funkcí, s nimiž přichází pokročilé programy od Adobe. Ale ono to – ať chcete, nebo nechcete – k tomu směřuje. Tvůrci populárního nástroje, díky němuž mohou grafiku tvořit i méně zkušení uživatelé, představili několik nových vychytávek, které kreativní práci znovu o kus ulehčí. Mají jedno společné – umělou inteligenci.

Canva má své kořeny v australském Sydney, jejích služeb ale využívají lidé po celém světě. Z nedávného reportu, který firma zveřejnila, plyne, že jich je už více než 110 milionů. Ti všichni se u Canvy mohou spolehnout na to, že jim bude – v případě placené, rozšířenější verze – zajištěno množství funkcí pro základní i pokročilejší tvorbu grafiky. Od úprav fotek přes výrobu prezentací a tvorbu pestrobarevných vizualizací až po práci s grafy nebo editování videa.

Není proto divu, že uživatelé, kteří neumí v profesionálních programech, typicky pak z dílen společnosti Adobe (Photoshop, Illustrator nebo třeba InDesign), inklinují právě ke Canvě, která je jednoduší na pochopení a následnou práci. A teď chtějí tvůrci do svého ekosystému přilákat ještě více lidí tím, že jim dají nové funkce postavené zčásti na schopnostech umělé inteligence. Ty se budou hodit hlavně v případě práce s fotkami.

Dost možná nejzajímavější novinkou je možnost smazat nevyžádaný objekt z fotky, kdy stačí tahem kurzoru označit onu oblast a nechat Canvu udělat zbytek. Dokáže totiž rozpoznat, co je v pozadí a co v popředí, proto sama objekt odstraní a místo vyplní pozadím. Záležet však bude na tom, co se na fotce vyskytuje a jak moc daný objekt splývá se svým okolím. Canva touto funkcí navazuje na svůj tradiční odstraňovač pozadí, který funguje velmi spolehlivě.

Na podobné bázi běží i funkce pro nahrazení vybraného objektu za jiný, který uživatel napíše. Canva to prezentuje na příkladu konvičky na čaj, která má být nahrazena kyticí. Mělo by vám stačit, když označíte danou oblast k odstranění, napíšete požadavek, co by se místo něj mělo objevit, a necháte pár vteřin pracovat umělou inteligenci. Dalším novým chytrým doplňkem je i rychlý překlad napsaného textu v grafice do jiného jazyka.

Pro ty, kteří naopak Canvu využívají pro tvorbu prezentací, ukázali tvůrci funkci, jak si její návrh nechat automaticky vygenerovat. Opět má stačit napsání klíčových slov (respektive titulku), ze kterých nástroj udělá prezentaci s textem i obrázky. S obdobným postupem teď ostatně experimentuje i Microsoft, který před nedávnem ukázal, jak bude umělá inteligence fungovat v jeho programech Word, Excel a právě PowerPoint.

Rovnou do prezentace si uživatelé budou moci nechat vygenerovat i textové body, které Canva – když dostane správný příkaz – sama vymyslí. Zčásti tak schopnosti této funkce připomínají textový generátor ChatGPT, respektive jeho novou verzi GPT-4. Funkce označovaná jako Magic Write má fungovat napříč různými grafickými návrhy. A aby toho z oblasti umělé inteligence nebylo málo, přichází Canva s novinkou podobnou DALL·E či Midjourney.

Stejně jako tyto obrazové generátory také australský grafický nástroj nově umožní pomocí textu zadat, jaká fotka by měla být vytvořena. Poté se objeví několik návrhů, z nichž si uživatel vybere ten nejvhodnější. Potěšeni budou i fanoušci animací, kteří dostávají funkci pro vytvoření pohybujících se objektů – fungovat to má na základě tahu kurzoru, kdy si uživatel vybere „cestu“, po které by objekt měl putovat. Nic vyloženě pokročilého to ale zatím není.

Další novinky, které Canva na své tradiční vývojářské události Create představila, se týkají i týmové spolupráce. Firma ví, že marketingové týmy, které v Canvě pracují, potřebují mít ideálně společný přístup k vyrobeným grafikám, aby je mohly kdykoliv upravovat. Proto pro ně připravila takzvaný Brand Hub, kde s návrhy, prezentacemi, tabulkami, logy, příspěvky pro sociální sítě i barvami mohou přehledně pracovat. Vylepšení se dočkal i Brand Kit.

Canva svým novým funkcím věnovala celou sekci na webu, kde je vše detailně popsáno. K uživatelům se nejen výše zmíněné vychytávky budou dostávat postupem času. A poté bude zajímavé sledovat, jak skutečně dokáže Canva konkurovat pokročilým principům známých grafických programů. Je nereálné, aby je v dohledné době nahradila, ale tím, jak začíná pracovat s umělou inteligencí, může být i pro profíky čím dál relevantnější.

Je však třeba podotknout, že i společnost Adobe, která patří mezi špičku na poli grafických programů, se vydává podobným směrem jako Canva, a to skrze online nástroj Adobe Express, který by se měl také dočkat umělé inteligence právě pro účely, jež představila Canva.