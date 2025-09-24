Odsud chce dosáhnout na 100 milionů uživatelů. Podívejte se na nové sídlo Revolutu v Londýně
„Otevření naší nové globální centrály v Londýně je odrazovým můstkem pro naši budoucnost,“ říká zakladatel Revolutu Nik Storonsky.
Bankovní aplikace Revolut otevřela novou globální centrálu v londýnském Canary Wharf, kde zároveň představila své aktuální cíle – do poloviny roku 2027 chce obsluhovat sto milionů zákazníků po celém světě. Aktuálně jich přitom má 65 milionů, z toho v České republice asi jeden milion. V dlouhodobějším výhledu do roku 2030 pak chce vstoupit na více než třicítku nových trhů.
„Otevření naší nové globální centrály v Londýně je odrazovým můstkem pro naši budoucnost. Tato centrála bude klíčová pro řízení našeho růstu směrem k dalšímu milníku, 100 milionům zákazníků,“ komentuje Nik Storonsky, spoluzakladatel a ředitel Revolutu.
Firma se zároveň zavázala k investicím ve výši téměř 280 miliard korun během příštích pěti let, které mají podpořit vznik deseti tisíc pracovních míst. Růst chce na čtyřech hlavních pilířích: mezinárodní expanzi, produktové inovaci, pokračujícím růstu služby Revolut Business a strategických partnerstvích.