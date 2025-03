Ona je účetní, on pracuje v logistice, přesto se rozhodli sami rekonstruovat dům. Rozpočet je poloviční

Uložit 0

Před třemi lety koupili dům. Zahrada byla zarostlá, v domě bylo vlhko a nepořádek. To hlavní, tedy nosné zdi a krov, ale bylo v pořádku, a tak začala dlouhá pouť. Manželé se totiž rozhodli dům opravit svépomocí, a to i přesto, že ona je účetní a on manažerem v logistice. Dům ještě není dostavěný, rodina ale už bydlí – a navrch má instagramový účet s padesáti tisíci sledujícími a také jeden malý e-shop.

Jejich profil se jmenuje Kamenný dům a Martin s Markétou, kteří si nepřejí zveřejnit své příjmení, na něm pravidelně publikují nejrůznější informace, které se týkají jejich domu. Třeba co všechno se našlo během vyklízení, které mimochodem samo o sobě trvalo kolem šesti víkendů, nebo jak postupovali, když stavěli schody, novou kuchyň nebo likvidovali náletové dřeviny v zahradě.

Lidi to evidentně zajímá, na sociální síti už totiž počet jejich sledujících vystoupal přes 52 tisíc. Ostatně na podobné profily se na začátku dívala i Markéta. „Ráda jsem sledovala jiné lidi, kteří pracovali na svém domově svépomocí, člověk tak měl pocit, že v tom není sám. Když jsme rekonstruovali asi rok, měla jsem pocit, že dost věcí děláme jinak a že by to třeba mohlo někoho inspirovat,“ líčí pro CzechCrunch s tím, že sdílení jim navíc pomohlo překonat náročné období.

Celkem brzy na to si účet začal žít svým vlastním životem. Dnes je aktivní dva roky a všechno se na něm točí právě okolo domu. Ten se jeho noví majitelé rozhodli rekonstruovat svýma rukama, a to přesto, že žádné zkušenosti s něčím podobným neměli. „Od začátku jsme věděli, že budeme chtít jít touto cestou. Nemáme žádnou firmu a nejsou tady ani žádní řemeslníci. Maximálně přijde někdo něco udělat jednorázově, když už sami nevíme, co a jak,“ popisuje Markéta.

Na samotném začátku se navíc nemohla podílet ani ona, na cestě byla totiž dcera. Dům tak opravoval sám Martin, a to s pomocí otce a strýce. Ti něco málo o stavění věděli, zbytek si rodina zjišťovala různě po známých nebo na internetu. Trvalo to dva a půl roku, než se mohli nastěhovat. Rekonstrukce každopádně stále pokračuje, jen odpadlo složité cestování a financování dvou domovů najednou.

„Je to samozřejmě velmi náročné, dva a půl roku jsme neměli společný víkend, nikde jsme nebyli, strávili jsme na stavbě všechny svátky i dovolenou. Na druhou stranu to má samozřejmě velkou finanční výhodu. Je to buď, anebo. Buď si dům uděláte sami, anebo žádný nebude,“ líčí majitelka s tím, že pokud by zvolili jinou cestu, rozpočet by se minimálně zdvojnásobil.

Na devadesáti metrech čtverečních ve dvoupatrovém domě se zásadně neměnily dispozice, v podstatě se odstraňovala jedna příčka mezi obývákem a kuchyní a bylo také potřeba vybudovat toaletu, která tu vůbec nebyla. Jinak dispozice zůstala. Pomohlo detailní plánování.

Většina věcí, do kterých se pak dvojice pustila, jsou vskutku netradiční: Místo klasické podlahy je tu mikrocementová stěrka, která volně přechází do kuchyně. I tu byste pohledali. Je totiž kamenná. Schody jsou svařované. „Líbí se mi netradiční věci, zděnou kuchyni už jsem chtěla roky. Když jsme ji začali řešit, zjistili jsme, že to bude půlmilionová položka, tak jsme se rozhodli, že si ji prostě vyrobíme sami,“ říká Markéta s tím, že o zděné kuchyni nikde žádné informace nebyly. Když se podařilo ji vytvořit, manželé vydali také e-book, který by mohl pomoci těm, kdo o takovou kuchyň také stojí.

Podobně to bylo i se schody. Přání bylo, aby byly z kovu a daly se tak jednoduše natřít, aby se pomocí různých nátěrů mohla měnit dynamiku celého spodního prostoru. Sehnal se materiál a otec schody svařil. Zároveň se majitelé domu nebojí jít ani proti tomu, co říkají odborníci. Všichni například manžele odrazovali od otevřeného stropu či od vytápění kamny, nakonec se ale ukázalo, že obojí sem sedlo.

Paradoxní je, že se nikdy nestalo, že by se něco zásadně nepovedlo nebo se to muselo měnit. Markéta ale zároveň dodává, že tím, že se do rekonstrukce pustili sami, museli na některé požadavky zapomenout – interiér se prostě podřizoval tomu, na co si troufli.

V současné době rekonstruují Markéta s Martinem svůj domov tři a půl roku, rok tu bydlí, hotový je dům zevnitř, chybí jen dva pokoje v patře. Úsilí dvojice se tak nyní soustředí směrem ven. Chybí fasáda, ploty a podobně. „Nejvíc nás vlastně překvapilo to, že máte pocit, že už bydlíte, ale pak zjistíte, že máte pořád ještě před sebou velmi drahé investice,“ uvádí majitelka domu.

Kromě budování domova ale nakonec dvojice rozjela i byznys, zatím malý a vedlejší. Vznikl e-shop s produkty, které rodina nemohla nikde sehnat, tak si je prostě vyrobila sama.

Na stránkách inkahome.cz se tak prodávají stoličky z dubového dřeva nebo kovové věšáky, které se zavěšují na zeď nebo na strop. „Stoličky jsem nemohla nikde najít, tak jsme začali řešit, jak je vyrobit, nakonec jsme došli i k tomu, že bychom je mohli i prodávat,“ vysvětluje Markéta. E-shop funguje od listopadu a je na něm v podstatě pár kusů zboží. Jeden ale nikdy neví.