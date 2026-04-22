Jeho uklízečka si myslí, že šije plyšáky. On přitom díky chytré platformě za rok vydělal skoro 20 miliard
Od zlaté medaile z fyziky k digitálnímu impériu. Jeffrey Yan odmítl dvě miliardy od investorů, aby mohl přepsat pravidla finančního systému.
Možná jste jeho jméno nikdy neslyšeli, ale ve světě moderních financí dnes představuje fenomén. Jeffrey Yanovi se s týmem pouhých jedenácti lidí totiž podařilo vybudovat kryptoměnovou burzu Hyperliquid, která loni vygenerovala čistý zisk přes 900 milionů dolarů (18,5 miliardy korun) a jejíž tržní hodnota se pohybuje v desítkách miliard dolarů. V přepočtu na jednoho zaměstnance tak stvořil jeden z nejziskovějších startupů planety.
Představte si, že chcete vsadit na to, zda cena zlata, ropy nebo bitcoinu zítra stoupne, nebo klesne. Nechcete si ale domů kupovat fyzické zlaté cihly ani barely ropy, chcete jen uzavřít sázku na vývoj ceny. Obrovský rozdíl je ale v tom, kde tuto sázku uzavřete. Můžete to samozřejmě udělat na běžné burze, nicméně Hyperliquid postavil vlastní extrémně rychlou síť, kde peníze zůstávají celou dobu bezpečně u vás, ve vaší digitální peněžence.
Burza jen bleskově propojuje kupce a prodejce a z každého obchodu si bere mikroskopický poplatek. A protože se tu denně protočí obchody za více než 10 miliard dolarů, tyto drobné poplatky tvoří gigantický zisk. I přes to, že například IP adresy z USA jsou kvůli regulacím blokovány. Největším hřištěm Hyperliquidu je jednoznačně Asie, konkrétně Singapur či Jižní Korea.
S takovým úspěchem se ale nevyhnutelně pojí i temnější realita. Yan dnes žije v Singapuru a na krok se už nehne bez osobních strážců, úspěch v kryptosvětě se totiž v posledních letech začal trestat brutálním vydíráním a únosy. Utajení jeho týmu jde dnes tak daleko, že i uklízečka, která v jejich kanceláři stírá prach, prý žije v domnění, že pracuje pro firmu vyrábějící plyšové hračky. Kancelář je totiž plná plyšových koček a tučňáků, které si sem z domova nosí jeden z programátorů, a tým uklízečku v tomto omylu z bezpečnostních důvodů ochotně nechává.
Ne všichni jsou ale z Yanovi platformy stejně nadšení jako její uživatelé. Hyperliquid totiž funguje v naprosté anonymitě, bez jakéhokoli ověřování identity uživatelů. To, co je pro fanoušky svobody rájem, se pro regulátory stává noční můrou a bezpečnostní analytička Taylor Monahan dokonce upozornila, že platformu k praní špinavých peněz využívají i severokorejské hackerské skupiny. Yanův tým se sice brání tím, že podezřelé adresy okamžitě blokuje a dodržuje sankční seznamy, ale pro americké úřady, jak už bylo zmíněno, zůstává Hyperliquid zakázaným územím, kam tamní občané oficiálně nesmí vstoupit.
Soutěživostí k vlastnímu byznysu
Příběh muže, který staví novou architekturu světových trhů, přitom začal u vědy. Yan vyrůstal v Kalifornii s matkou samoživitelkou, která pracovala jako účetní a často musela dělat přesčas, aby rodinu uživila. Zlom přišel v osmé třídě, když ho kamarád vzal na matematickou soutěž. Yan najednou zjistil, že existuje svět analytického myšlení, ve kterém jsou ostatní děti cíleně trénované už od školky. „Ukázalo se, že jsem byl mega soutěživý,“ vzpomněl Yan pro magazín Colossus. „Byl to závod, o kterém jsem do té doby neměl ani tušení, zatímco ostatní děti v něm běžely už od dětství. A já byl pozadu.“
Celé léto vstával v pět ráno a sám se učil z testů stažených z internetu. Když později zjistil, že ve fyzice cítí podobnou mezeru, hltal po večerech přednášky jako napínavý seriál. Jeho urputnost se vyplatila. V osmnácti letech odletěl do Kodaně a jako naprostý samouk tam vyhrál zlatou medaili na celosvětové fyzikální olympiádě.
Následoval Harvard, kde jako prvák s přehledem ovládl nejtěžší kurz počítačových věd, a bleskový nástup do Hudson River Trading, obchodní firmy na Wall Street. Tam brzy zjistil, že je v programování složitých algoritmů mnohem rychlejší než většina starších kolegů. Zároveň ale cítil narůstající prázdnotu. Nechtěl jen donekonečna vylepšovat už tak dokonalý stroj na peníze, a tak prestižní místo opustil s vidinou, že v tehdy divokém světě decentralizovaných technologií dokáže zanechat hlubší stopu.
Přesunul se do Portorika, kde z obýváku levně pronajatého bytu blízko pláže rozjel vlastní obchodní operaci s názvem Chameleon Trading. Denně prý pracoval minimálně čtrnáct hodin, s lehkostí překračoval sto hodin týdně. V malém bytě s ním i přesto žila jeho partnerka, která po více než rok měla z jeho času vyhrazeno zhruba třicet minut denně, zbytek zabrala práce.
Algoritmy, které doma napsal, z něj postupně udělaly multimilionáře a jeho firma nenápadně vyrostla v jednoho z největších hráčů na trhu. Zásadní obrat ale přišel na podzim 2022 s krachem burzy FTX. Když se zhroutila a připravila miliony lidí o úspory, Yan pochopil, že původní vize nezávislých financí byla zničena chamtivostí centrálních institucí, které hazardují s penězi klientů. Svůj vysoce ziskový byznys proto okamžitě utnul.
Rozhodl se postavit už zmíněný Hyperliquid, platformu, která nabídne rychlost a likviditu Wall Street, ale uživatelům už nikdy nesebere kontrolu nad jejich vlastními prostředky. Místo odevzdání kontroly nad penězi je pouze pomocí digitálního podpisu uzamknete jako záruku pro konkrétní obchod. Celý protokol pak funguje jako neúplatný automat, který výměnu provede jen při přesném splnění vašich podmínek, zatímco klíče od pomyslného trezoru zůstávají celou dobu u vás.
Kroky, které následně podnikal, absolutně popřely všechny zažité startupové poučky. Yan hned v zárodku odmítl jakékoliv investice zvenčí. Když se čísla burzy zvedala, investoři mu podle jeho slov nabízeli 100 milionů dolarů, tedy dvě miliardy korun. On si ale údajně vzal víkend na rozmyšlenou, aby je následně odmítl. Většinu nákladů tak dál hradil ze svých vlastních úspor, protože chtěl postavit skutečně neutrální infrastrukturu, která nebude muset generovat nucené zisky pro obří fondy.
Tato nezávislost mu umožnila učinit krok, který loni na podzim překvapil celý finanční svět. Při vydání vlastního firemního tokenu s názvem HYPE rozdal neuvěřitelných 31 % z celkového množství zcela zdarma svým raným uživatelům. Obyčejní lidé, kteří systém v začátcích pomáhali testovat a dodávali na něj likviditu, se ráno probudili s obnosy v řádech stovek tisíc dolarů.
Jízda na absolutní špici má ale extrémní nároky, nicméně i přes tento obrovský vliv si zakladatel udržuje velmi asketický životní styl. Jak se sám svěřil portálu Fortune, do práce chodí ve stejných kraťasech, sám si stříhá vlasy, aby neztrácel čas, a ve volnu se ničí sportem, protože naprosté fyzické vyčerpání je to jediné, co mu prý dovolí vypnout. Dnes postupně otevírá celý svůj systém externím vývojářům, aby si na této síti mohl kdokoli postavit vlastní trhy. A jak sám opatrně přiznává, jeho cílem na další dekády je přesunout na tyto neutrální a bleskové koleje rovnou veškeré světové finance.