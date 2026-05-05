Pochází z podnikatelské rodiny, ta jejímu nápadu ale nevěřila. Dnes kabelku od ní nosí i první dáma Česka
Markéta Folberová vystudovala práva, na mateřské pak začala byznys s kabelkami. Dnes má její značka Folbeur obrat kolem čtyř milionů ročně.
Příběh značky Folbeur se začal psát v době, kdy Markéta Folberová pracovala jako provozní manažerka ve finančním poradenství. Přestože vystudovala práva, svému oboru se nikdy nevěnovala. Od roku 2014 ji místo toho postupně začal zaměstnávat nápad na výrobu vlastních kožených kabelek. To, co začalo jako vedlejší projekt při zaměstnání, je dnes českou značkou kabelek s ročním obratem kolem čtyř milionů korun. „Kdybych teď mohla sama sobě poradit, nejdřív si vybuduju publikum a produkt ladím s lidmi,“ vzpomíná Folberová na své začátky.
Cesta k vlastní firmě přitom nebyla přímočará, ačkoliv jí byznys proudí v krvi. Folberová pochází z podnikatelské rodiny spojené se stavebnictvím, její otec se podílel například na projektech jako Palladium nebo City Tower. Rozhodnutí pustit se do výroby zrovna kabelek proto doma zpočátku naráželo na nepochopení. „Rodiče mě od samého začátku úplně nepodporovali. Přišlo jim to totálně bláhové,“ popisuje.
Kabelky si vystudovaná právnička vybrala hlavně proto, že jí na českém trhu chyběla kombinace kvalitního zpracování, minimalistického tvaru a výraznějších barev. „Měla jsem pocit, že kabelka dotváří outfit a dokáže ho jak zničit, tak pozvednout. Když jsem se ale dívala po nabídce kvalitních kabelek v zahraničí, byly šíleně drahé,“ vysvětluje Folberová.
Rozhodla se tak pracovat s kvalitní kůží a výraznější barevností. Začátky v oboru pro ni ale prý byly jako pro člověka bez předchozí praxe složité hlavně kvůli hledání výrobců a řemeslníků. Do rozjezdu značky se zároveň propsal i osobní život. „Ty věci se začaly hýbat díky těhotenství. Říkala jsem si, že by bylo ideální, kdybych se do práce už nemusela vracet,“ říká podnikatelka.
Postupně se formovala i samotná nabídka. První větší model doplnily menší kabelky, které se ukázaly jako praktičtější i prodejně dostupnější. Velkou roli v sortimentu hrála také barevnost. Aby Folberová získala požadovanou paletu odstínů, musela se s dodavatelem usní domluvit na zakázkové výrobě, která vyžadovala odběr desítek kůží od každé barvy. Investice do první barevné škály tak vyšla na zhruba 750 tisíc korun.
„Megalomanství se ve mně po tátovi nezapřelo. Z obchodního hlediska to nemohlo fungovat, měli jsme spoustu zboží, ale nezbýval budget na marketing,“ říká zpětně. Značka tak měla hotové produkty i zásoby, ale bez rozpočtu na marketing se prodávaly jen omezeně a byznys prakticky nerostl.
Výraznější byznysový rozjezd přišel až v roce 2020. E-shop Folbeur spustil už o rok dříve, skutečné tržby ale začal generovat během pandemie, kdy rostlo online nakupování. Pomohla také spolupráce s PR specialistkami i vstup společníka s kapitálem. „Udělat hned první rok milion mi přišlo úžasné, myslela jsem si, že jsme za vodou,“ vzpomíná Folberová s úsměvem.
Velmi pomohlo i to, že se s její kabelkou začala objevovat první dáma Eva Pavlová. Po prezidentských volbách v roce 2023 se modely, které nosila, rychle vyprodaly a značka musela otevírat předobjednávky. „Byla jsem dokonce jednou s dcerou na její školní akci a najednou vidím někoho s mojí kabelkou. A světe div se, byla to paní Pavlová,“ popisuje Folberová.
Dnes se roční obrat firmy pohybuje kolem čtyř milionů korun. Folberová zároveň dál upravuje výrobu i materiály. Po letech s přírodní italskou kůži přešla k verzi s konzistentnějším povrchem, která se podle ní lépe zpracovává a umožňuje využít až 90 procent materiálu při zachování kvality.
Portfolio značky dnes tvoří osm základních modelů kabelek a několik doplňků, například pouzdra nebo hedvábné šátky. Do budoucna by se Folberová chtěla vrátit i k pánským aktovkám, které měla značka v nabídce už dříve. Zároveň připravuje nové modely, další barvy a zvažuje i spolupráce s českými designéry nebo umělci.
Dalším krokem by podle zakladatelky mohla být expanze do zahraničí. Jako první připadá v úvahu Slovensko, později také Německo, kde Folberová vidí potenciál hlavně kvůli zájmu o čistý a funkční design. Vedle toho chce dál pracovat s komunitou kolem značky, zejména na sociálních sítích. „Kdybych teď mohla sama sobě poradit, nejdřív si vybuduju publikum a produkt ladím s lidmi,“ uzavírá.