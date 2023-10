Online supermarket Košík.cz vyrostl na 2,3 miliardy korun. Ztráta se prohloubila na 565 milionů

Uložit 0

Český online supermarket Košík.cz ve své nově zveřejněné účetní závěrce prozradil poslední hospodářské výsledky, které ukazují, že se sice firmě podařilo po roce stagnace meziročně vyrůst, ale zároveň se dál prohloubila její ztráta. Ve fiskálním roce od loňského dubna do letošního března Košík.cz vykázal čistý obrat ve výši 2,3 miliardy korun. To představuje meziroční růst o pětinu. Výsledek hospodaření po zdanění byl znovu záporný, ztráta se prohloubila o čtyřicet procent na 565 milionů korun. V Košíku se zároveň proměnila akcionářská struktura.

„Fiskální rok 2022/2023 přinesl řadů zásadních výzev: klesající kupní síla, tlak inflace a změny spotřebitelského chování zasáhly celý segment FMCG (rychloobrátkové zboží – pozn. red.) i e-commerce. Pro Košík, jakožto jednoho z důležitých reprezentantů obou odvětví, to znamenalo využít dosavadní roky zkušeností a opět pomoci celému trhu hledat nové cesty. A to se podařilo,“ komentuje Košík.cz ve své výroční zprávě. Dva roky předtím se jeho obrat pohyboval kolem hranice 1,9 miliardy korun a ztráta dosáhla každý rok na zhruba 350 až 400 milionů korun. Kumulovaná ztráta českého online supermarketu za posledních sedm let přesáhla 2,2 miliardy korun.

Firmu letos na jaře v tichosti opustil jeden z jejích dlouholetých akcionářů v podobě skupiny Rockaway Jakuba Havrlanta. Ten stál u rozjezdu projektu, když v roce 2014 začal budovat skupinu e-shopů (pozdější Mall Group) včetně Koloniálu, ke kterému v roce 2017 přikoupili konkurenční Košík a dál svůj online supermarket budovali pod touto značkou. Rockaway ve firmě dlouho drželo dvacetiprocentní podíl a po čtyřiceti procentech měli investiční skupina PPF a Daniel Křetínský s Patrikem Tkáčem. Šlo o stejný model jako v případě celé Mall Group, než ji trojice akcionářů prodala polskému Allegru. V rámci přípravy na tento prodej se Košík ze skupiny vyčlenil, Křetínský s Tkáčem vyplatili PPF a převzali nad Košíkem kontrolu.

Pětinový podíl si dál ponechávalo Rockaway Capital, ale letos v dubnu svou pětinu za neznámých podmínek přenechalo společnosti EC Investments, za níž stojí Křetínský a Tkáč. Ti zároveň do Košíku pustili nového akcionáře v podobě německé společnosti Metro AG, pod kterou patří tuzemská síť obchodů Makro a v níž je česko-slovenské duo miliardářů největším akcionářem. „Největší změna se odehrála v samotném závěru fiskálního roku. Dosavadní spolupráce se společností Metro AG se promítla také do vlastnické struktury Košíku: Metro AG v něm získalo 25% podíl. Vlastnickému provázání předcházelo několik let vzájemného partnerství. Díky tomu Košík získal možnost výrazně rozšířit své aktivity v regionech,“ shrnuje Košík ve výroční zprávě.

Majetkové uspořádání Košíku je tedy následující: 25 procent drží Metro AG, zbylých 75 procent patří společnosti EC Investments Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. Síť velkoobchodů Makro má Košíku pomoci v expanzi napříč Českem. V prodejnách v Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Liberci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Zlíně a Karlových Varech si vybudoval distribuční centra, což v praxi znamená, že jeho pracovníci mají přístup přímo do prodejen, kde vybírají sortiment a nákupy pak kompletují a rozvážejí ze samostatného distribučního zázemí spojeného s prodejnou. Košík uvádí, že díky tomu dokázal překročit hranici šesti milionů obsloužitelných obyvatel Česka.

V závěru výroční zprávy pak Košík také uvádí, že tento model související s novým akcionářem přinesl další příležitosti také na zahraničních trzích. „Již od roku 2021 působí Košík ve spolupráci s Metro AG v bulharské Sofii, na tomto základě ve fiskálním roce 2022/2023 zahájil přípravu na vstup na Slovensko a další posílení své role v Bulharsku,“ uvádí firma. Výkonný ředitel Košíku Ivan Utěšil pro CzechCrunch letos v červnu říkal: „Letošek bude v mnoha ohledech zlomový. Podařilo se nám Košík obrátit zpět do růstu a uvolnit si tak ruce na další zásadní rozvoj. (…) Už teď pracujeme na tom, abychom do pár let dokázali obsadit 50 měst v pěti zemích. A už na konci tohoto fiskálního roku bychom chtěli být ve 20 městech ve třech zemích.“