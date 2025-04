OpenAI údajně chystá vlastní sociální síť. Má konkurovat Muskovu X i připravované aplikaci od Mety

Firma Sama Altmana testuje prototyp s AI generovaným obsahem a sociálním feedem, který by jí dodal klíčová reálná data pro trénování modelů.

Uložit 0

Společnost OpenAI údajně pracuje na vývoji vlastní sociální sítě, která by mohla soupeřit s platformou X Elona Muska. Informoval o tom server The Verge s odkazem na zdroje obeznámené se situací. Projekt je zatím v rané fázi, interně ale existuje prototyp, který využívá generování obrázků přes ChatGPT a obsahuje sociální feed.

Není zatím jasné, zda má jít o samostatnou aplikaci, nebo rozšíření stávajícího rozhraní ChatGPT, které se v březnu stalo nejstahovanější aplikací na světě. Šéf OpenAI Sam Altman podle The Verge sbírá zpětnou vazbu od lidí mimo firmu, spekulace o možné síti pak přiživil i vtipem na platformě X, kde v reakci na zprávy o konkurenci od firmy Meta napsal: „Ok, tak možná taky uděláme sociální appku.“

Záměr vstoupit na trh sociálních sítí by mohl dál vyhrotit napětí mezi Altmanem a Muskem, který v únoru neúspěšně nabídl za OpenAI 97,4 miliardy dolarů. Nová sociální síť od OpenAI by navíc firmě přinesla přístup k cenným reálným datům pro trénování modelů, jaká dnes využívá právě Musk nebo společnost Meta. I ta údajně připravuje samostatnou aplikaci pro svého AI asistenta, do které plánuje přidat sociální kanál.