Milionové úspory dali do dětských gymů. V práci se míjíme, jsme k sobě moc kritičtí, říkají manželé
Manželé přivedli do Česka koncept The Little Gym. Teď má síť obrat v desítkách milionů korun a instruktory nabírá z řad svých bývalých klientů.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Zatímco jeho kolegové chodili po ránu zvedat činky do fitka, on vyrážel na žíněnky mezi batolata. „V práci se mi kvůli tomu smáli, ale já si to zamiloval,“ vzpomíná David Mašát na časy v Amsterdamu, kde žil na přelomu tisíciletí se svou ženou Janou. Právě ta se přes kamarádky dostala k síti dětských tělocvičen The Little Gym, začala tam chodit s potomky a nadchla se pro ně natolik, že se rozhodla přivézt koncept do Česka a na Slovensko. Dnes tu mají manželé několik poboček, k jejichž vybudování ale vedla pořádně dlouhá cesta.
V té době získal původem americký The Little Gym svého evropského master franšízanta. Mašátovi jej oslovili, jenže než se česká pobočka skutečně otevřela, uplynulo sedm let. Po návratu domů totiž Jana pokračovala v práci pro různé farmaceutické společnosti, zatímco její muž nadále působil v Českých Radiokomunikacích nebo Sony. „Pomalu ve mně ale dozrávalo rozhodnutí opustit jistotu korporátního světa a začít se naplno věnovat dětskému cvičení,“ líčí Mašátová.
Hledání vhodného prostoru v Praze se proměnilo ve dvouletý maraton – koncept The Little Gym vyžaduje minimálně 300 metrů čtverečních určených výhradně pro dětský provoz, což většina pronajímatelů v roce 2008 vůbec nechápala. „Dětské kroužky tu sice existovaly, ale obvykle se za tímto účelem pronajímaly běžné tělocvičny, kam přes den docházeli dospělí. A já začala ztrácet víru, že se můj sen někdy splní,“ pokračuje Mašátová.
Po dlouhém hledání konečně v roce 2010 narazila na prostor, který jí okamžitě sedl. Šlo o bývalou tiskárnu s vysokými stropy a industriální atmosférou na pražském Andělu. Majitel budovy chtěl nejprve vidět finanční plán a nad nápadem otevřít dětskou tělocvičnu se viditelně zarazil. „Na rovinu se mě zeptal: ‚Vy tomu opravdu věříte, co?‘“ usmívá se Jana Mašátová. Nakonec jej přesvědčila nabídkou, že nájem zaplatí na celý rok dopředu. S manželem pak do startu vložili necelých pět milionů, tedy většinu svých úspor. Přidala se menší pomoc rodiny a později také provozní bankovní úvěr.
„Naše rodiny braly náš nápad s rezervou, kamarádi kroutili hlavou, že jsme se zbláznili, když opouštíme dobře placená místa. Za sebe však musím říct, že jsem o Janě nikdy nepochyboval. Vždycky jsem věřil, že to nějak dopadne,“ popisuje Mašát. Sám ještě určitý čas v korporátech zůstal, poté se rozhodl přidat k manželce. Ostatně realita předčila očekávání – o kurzy byl zhruba o 50 procent větší zájem, než se původně plánovalo, takže se počáteční investice vrátila přibližně za tři roky.
Brzy se také začali hlásit zájemci o další pobočky v Česku i na Slovensku. Centrála proto Mašátovým nabídla roli master franšízanta pro oba trhy. „Na poměrně značný licenční poplatek jsme ale neměli dostatek prostředků, do podniku tedy vstoupil jeden rodinný přítel, který získal třetinový podíl a expanzi v podstatě profinancoval,“ vysvětluje Mašát s tím, že po pár letech odkoupili jeho podíl zpět a dnes síť opět drží sami. Ke dvěma pražským gymům mezitím přibyly provozy v Brně, Ostravě a Bratislavě. Ty vedou samostatní franšízanti.
Noví zájemci se přitom ozývají i dnes, ročně jde o jednoho až dva vážné kandidáty. „Při výběru jsme ovšem opatrní. Stává se, že někteří lidé vnímají The Little Gym jen skrze čísla. A jeden podnikatel nám prozradil, že by chtěl pobočku koupit manželce, aby měla nějakou zábavu. Nic takového nehledáme,“ krčí David Mašát rameny. „Nechceme růst za každou cenu. Prostor ale vidíme v krajských městech, třeba v Plzni, Hradci Králové nebo Olomouci. Nejdůležitější je každopádně vášeň pro náš program,“ doplňuje.
- V pražských pobočkách běží asi 80 lekcí týdně. O děti se stará třicet instruktorů, mezi nimiž jsou často lidé, kteří sem kdysi chodili sami. „Snažíme se naše juniory tímto způsobem ‚vychovávat‘. Některé zaměstnankyně jsou u nás už 12 let,“ říkají Mašátovi.
- České a slovenské provozy The Little Gym dohromady ročně utrží 40 až 50 milionů korun.
- Franšízanti odvádějí Mašátovým deset procent z tržeb své provozovny. Stejnou částku pak manželé posílají evropskému master franšízantovi v Nizozemsku.
- V Evropě funguje 38 gymů a dochází do nich přes 18 tisíc dětí. Česko a Slovensko mají aktuálně pět provozů, které navštěvují přibližně dva tisíce dětí.
- Základní vybavení i struktura programu přicházejí z centrály, jednotlivé provozy si je ale přizpůsobují místním podmínkám.
Rozdělení rolí mezi manžely je jasné – Jana má na starosti odbornou stránku, metodiku a obsah lekcí, David řeší procesy, finance, IT i každodenní provoz. Oba jsou zároveň instruktory. Společné podnikání si rovněž vyžádalo pevnější hranice mezi prací a soukromím. „Doma se už o práci tolik nebavíme, děti nám vystavily stopku, protože jsme o ní mluvili pořád,“ směje se Mašátová. S partnerem se navíc snaží v gymech potkávat co nejméně. „Když je David tady na Andělu, já jsem na Vinohradech nebo na home office. Jsme k sobě příliš kritičtí. Společné lekce jsme měli za celou dobu jen asi dvakrát.“
Samotné cvičení staví The Little Gym na takzvaném třídimenzionálním (3D) učení, které spojuje tělesnou, rozumovou a sociálně-emoční stránku. „Gró celého programu je gymnastika, protože právě pohyb je esencí správného vývoje,“ vysvětluje Mašátová. U miminek od pěti měsíců jde hlavně o podporu psychomotoriky, správné lezení, orientaci v prostoru a bezpečné pády za přítomnosti mámy či táty. Rodiče tříletých zase míří do lobby. Děti se mezitím prostřednictvím her a příběhů učí soustředění i samostatnosti.
Pětiletí předškoláci pak pracují na školní zralosti, posturálním svalstvu a sekvenční paměti – dovednostech důležitých pro sezení v lavici, čtení a psaní. „Koneckonců tohle není klasické fitko, i když máme v názvu slovo ‚gym‘. Je to spíš příprava na další životní etapy. Nebojuje se zde ani nesoutěží, děti se nedělí na vítěze a poražené. Díky tomu mohou budovat sebedůvěru svým tempem,“ zdůrazňuje Mašát. Program je otevřený školákům až do 12 let.
Do byznysu už dnes částečně zapojují i své děti: syn vede lekce jako instruktor, dcera pomáhá s marketingem. Oba si ale razí vlastní profesní cestu. „David studuje chemické inženýrství, Anna se zabývá designem skla a šperků. Očekávání, že to jednou po nás převezmou, tu tedy není,“ uzavírají manželé.