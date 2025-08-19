Otec Applu překvapil fanoušky na fóru: Akcie jsem rozdal, peníze zdanil a jsem nejšťastnější na světě
Spolu se Stevem Jobsem založil jednu z největších firem na světě. Steve Wozniak ale daroval akcie, financoval muzea... A podle svých slov je šťastný.
Někteří by z toho měli noční můry. On se ale usmívá. Steve Wozniak, spoluzakladatel Applu, kdysi dávno rozdal akcie, které by z něj dnes udělaly miliardáře. Místo toho má „jen“ deset milionů dolarů (skoro 210 milionů korun), ulici v rodném San José, kterou po něm pojmenovali, a pocit, že je nejšťastnějším člověkem na světě. „Bohatství a moc nejsou to, proč žiju. Užívám si spoustu zábavy a štěstí. Jsem nejšťastnější člověk. Štěstí pro mě znamená úsměvy minus mračna,“ napsal teď ke svým pětasedmdesátinám na fóru Slashdot.
V příspěvku překvapil i upřímností, s jakou promluvil o penězích. „Dal jsem všechno bohatství z Applu pryč… Po dvaceti letech přednášení mám asi deset milionů dolarů a pár domů. Nikdy nehledám daňové kličky, vydělávám peníze svou prací a zhruba 55 procent z nich odvádím na daních,“ vysvětlil. A dodal, že už od svých osmnácti let se řídí jednoduchou filozofií: „Život pro mě nikdy nebyl o úspěchu, ale o štěstí.“
Jeho příběh je od začátku jiný než dráhy většiny technologických zakladatelů. Rodině a přátelům daroval akcie Applu v hodnotě milionů dolarů. A když Apple vstupoval na burzu, přišel s rozdělením akcií v hodnotě zhruba deseti milionů dolarů mezi rané zaměstnance, kteří by jinak zůstali zcela bez podílu. Z řady inženýrů a techniků se tak díky němu stali boháči. Sám o vlastní akcie nikdy moc nestál, a když mu právník poradil, že by měl investice diverzifikovat, pořídil si kino.
Michael Moritz, který se jako novinář dostal velmi blízko k oběma zakladatelům Applu, ve své knize The Little Kingdom vzpomíná, jak byl Wozniak vždycky jiný než ostatní technologičtí milionáři. Nechával své účetnictví v chaosu, podával daňová přiznání pozdě a půjčoval peníze prakticky komukoli, kdo o ně požádal. Jednoduše proto, že peníze pro něj nikdy nebyly cílem.
Kdežto Steve Jobs svůj podíl v Applu pečlivě chránil, a když v roce 2011 zemřel, zanechal své rodině jmění přes deset miliard dolarů (210 miliard korun). Woz mezitím financoval muzea, například Muzeum umění v San José. A také další umělecké projekty či různé dětské aktivity v kalifornském městě, kde dnes stojí ulice Woz Way.
Přitom jeho vztah k technologiím nevyprchal. Wozniak zůstává aktivní, přednáší, cestuje a občas se zapojí i do ostrých debat o budoucnosti internetu. V nedávném rozhovoru pro CBS si například posteskl, že internet, který měl původně demokratizovat informace, se změnil v nástroj sledování a zneužívání. „Bylo to dobré, dokud internet neumožnil nové způsoby pro získání moci nad lidmi a pro kontrolu zákazníků. Tehdy to začalo být špatné,“ řekl.
Není to pro něj jen teorie. Sám se stal obětí podvodu, když na YouTube někdo zneužil jeho podobiznu a lákal lidi na vymyšlené kryptoměnové investice. „Byl to zločin. A když dobrý člověk vidí zločin, snaží se zasáhnout,“ komentoval to. S Googlem, který vlastní YouTube, se už roky soudí, ale naráží na bariéru jménem Section 230, což je zákon, který chrání internetové platformy před odpovědností za obsah jejich uživatelů. Ani to mu ale nepřekáží v tom, aby přistupoval k životu po svém – a upřednostnil štěstí před úspěchem, jak říká. „S touhle životní filozofií jsem přišel, když mi bylo 18 nebo 20 let, a nikdy jsem svoje principy nezradil.“