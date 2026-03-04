Palác za 4 miliardy na ostrově, kam se normální smrtelník nepodívá. Takhle vypadá nový dům Marka Zuckerberga
Tajná chodba, devět ložnic a rekordní čtyři miliardy. Přinášíme exkluzivní pohled do nového sídla miliardáře Marka Zuckerberga.
Číslo 7 na Indian Creek Island Road v Miami. To je adresa, která od pondělí nově patří Marku Zuckerbergovi a jeho ženě Priscille Chan. Manželský pár zaplatil za toto bezprecedentní luxusní sídlo neuvěřitelných 170 milionů dolarů, což v přepočtu činí přibližně čtyři miliardy korun.
Tato gigantická transakce tak jedním tahem pokořila dosavadní rekord nejdražší prodané nemovitosti v celé historii okresu Miami-Dade. Předchozí maximum přitom vydrželo sotva rok, když ho v roce 2025 nastavil ruský developer Vlad Doronin prodejem své vily na Star Islandu za 120 milionů dolarů. Zuckerbergovo nové sídlo o rozloze přibližně 2 800 metrů čtverečních nabídne devět ložnic, soukromý dok, domácí kino, knihovnu s tajnou chodbou, obrovský bazén a obří akvárium o objemu přes 5 600 litrů.
Ačkoliv se Zuckerberg s majetkem odhadovaným na 231 miliard dolarů řadí k nejbohatším lidem planety, astronomická cena tohoto nákupu vyráží dech i otrlým realitním makléřům. Danny Hertzberg, který zastupoval prodávající manžele Rollinsovy, pro server Bloomberg uvedl, že jde s obrovským náskokem o nejvyšší prodej v dějinách Miami.
Samotný Indian Creek Island není jen obyčejnou čtvrtí. Jde o soukromý ostrov uprostřed zálivu Biscayne Bay, který funguje jako zcela samostatná obec s vlastní samosprávou, soukromou ochrankou a příjezdovými cestami uzavřenými pro veřejnost. Vše od golfového hřiště přes country klub až po silnice je zde přísně soukromé, a proto se místu trefně přezdívá miliardářský bunkr. Mezi Zuckerbergovy nové sousedy budou patřit například Ivanka Trumpová s americkým podnikatelem Jaredem Kushnerem, miliardář Carl Icahn nebo legenda amerického fotbalu Tom Brady.
Za vizuální a architektonickou podobou nového Zuckerbergova sídla stojí kanadský designér Ferris Rafauli, který navrhl doslova vše od prvních skic až po ten nejmenší detail na dlaždicích. Architektura, interiéry, zahrada, majestátní vstupní brána, obvodové zdi i soustava bazénů a vodních prvků vznikaly jako jedna soudržná kompozice.
Během své téměř třicetileté kariéry Rafauli tvořil pro ty nejnáročnější soukromé klienty, královské rodiny i světové celebrity. Spolupracoval i s proslulým umělcem Takašim Murakamim a v současnosti dokončuje limitovanou sérii vozů Phantom pro automobilku Rolls-Royce. Každý svůj architektonický projekt pojímá jako plně obyvatelnou uměleckou instalaci, a právě rezidence na Indian Creek má být ztělesněním tohoto přístupu v nejčistší formě.
Zakladatel Mety není zdaleka jediným technologickým magnátem, kterého to táhne na slunnou Floridu. Spoluzakladatel Alphabetu Larry Page nedávno utratil za tři různé nemovitosti v Miami dohromady 188 milionů dolarů a jeho kolega Sergey Brin kupuje luxusní vilu v Miami Beach za 50 milionů.
Jedním z hlavních hnacích motorů tohoto exodu je hrozba zavedení takzvané miliardářské daně ve státě Kalifornie. Zda se okázalé sídlo na Floridě stane Zuckerbergovým trvalým domovem, zatím zůstává nezodpovězenou otázkou, protože jeho rodina již vlastní nemovitosti v Palo Alto, u jezera Tahoe, ve Washingtonu D.C. nebo na havajském ostrově Kauai.
O adrese na Indian Creek se ovšem traduje, že se taková příležitost naskytne jen jednou za generaci. A přestože zde právě padl absolutní cenový rekord, je velmi pravděpodobné, že při současném dravém tempu trhu příliš dlouho nevydrží.