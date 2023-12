Pavel Tykač je o něco blíž koupi fotbalové Slavie. U čínského majitele měl obchod získat první souhlas

Uložit 0

Nejsou to ani dva dny, co se zprávy o tom, že by jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač mohl ovládnout fotbalovou Slavii, dostala na veřejnost. Nyní se objevují další podrobnosti, které naznačují, že se jednání zdárně posouvají. Investiční výbor čínského majitele fotbalové Slavie Praha CITIC Group prodej klubu podle Seznam Zprávy schválil, což má být první ze tří kroků, kterými návrh na prodej Slavie musí na čínské straně projít.

Vršovický klub má čínské majitele od podzimu 2015. Společnost CEFC o tři roky později vystřídala skupina CITIC, která má od června 2021 ve Slavii prakticky stoprocentní podíl. Tykač by měl podle informací Eura získat 99,98 procenta akcií klubu. A podle Seznam Zpráv se věci hýbou i na české straně – ze strany Tykače měl už proběhnout vnitřní audit hospodaření Slavie, takzvané due diligence.

Slavia ani jeden z nejbohatších Čechů možnou transakci nekomentovali. „Nepřísluší mi se vyjadřovat k rozhodnutí akcionáře o potenciálním prodeji jeho podílu, ale pod CITIC Group klub zažívá extrémně úspěšné období v českém i evropském fotbalu,“ řekl Seznam Zprávám předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který by měl ve funkci zůstat i v případě změny majitele.

Cenu transakce média vyčíslila na dvě až 2,5 miliardy korun. Podle Hospodářských novin by majitel energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy měl získat i stadion v Edenu.

Devětapadesátiletý Tykač je podle říjnového vydání magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem 183,3 miliardy korun. Vedle Česka podniká v Evropě, Americe, Austrálii a nově i v Asii, kde jen před pár týdny převzal majoritní podíl ve vietnamské uhelné elektrárně. Zaměřením na energetiku a zájmem o fotbal Tykač připomíná dalšího českého miliardáře Daniela Křetínského a jeho skupinu EPH. Křetínský vlastní a financuje slávistické rivaly ze Sparty.

Tykačovo jméno se nedávno skloňovalo v souvislosti s jiným nákupem mimo energetiku. Měl být jedním ze zájemců o mediální společnost Mafra z holdingu Agrofert patřícího do svěřenského fondu Andreje Babiše. Tu letos v září nicméně spolu s chemičkou Synthesia a firmou Londa koupil Karel Pražák, respektive jeho skupina Kaprain.

Pražské Slavii v aktuální ligové tabulce patří druhé místo, v ročníku 2020/2021 získala svůj zatím poslední, jednadvacátý mistrovský titul. V probíhající sezoně podobně jako v předchozích letech soutěží i na mezinárodní scéně, v Evropské lize UEFA si už zajistila postup ze skupiny do vyřazovacích bojů.

S využitím ČTK