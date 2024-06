Péče o staré láká investory, sází na ni pojišťovny i fondy. Vzniknou domovy pro seniory za miliardy

Uložit 0

Lidí ve věku 65 a více let bylo v roce 2005 ve společnosti 14 procent, dnes jich je lehce nad pětinou a po roce 2035 jich bude dokonce čtvrtina. Demografické prognózy jsou na Západě poměrně pochmurné čtení – dětí se rodí čím dál míň a se zlepšujícím se zdravotnictvím se prodlužuje průměrná délka dožití. Co z toho plyne? Že bude třeba víc, mnohem víc, míst v domovech pro seniory a v Alzheimer centrech. Právě na ta se soustředí například fond PFFL, který do nich aktuálně investuje přes miliardu korun. A začínají se ozývat i pojišťovny.

„Budujeme čtyři zařízení pro pacienty s Alzheiemerem po celé republice. Všechny jsou ve městech, přesto je ale stavíme na zelené louce, využíváme brownfieldy,“ hlásí Martin Fojtík, šéf PFFL, který už má ve svém portfoliu jedno centrum ve středočeských Holicích. Ty další vznikají v Nymburku, v Ostravě, v Českých Budějovicích a v Novém Jičíně. „Nejdeme pod kapacitu 160 lůžek, celková investice překračuje miliardu korun,“ dodává.

Fond PFFL je úzce propojený s developerskou skupinou RS Group, která se k projektům zaměřeným na důchodce dostala už před více než deseti lety, když spolu s rakouskou společností SeneCura založili českou filiálku a začali budovat síť domovů pro seniory. Tehdy se zakladatelé fondu naučili, jak takové „senior housy“ a alzheimer centra budovat a jak je koncipovat.

Jejich byznysovou prioritou jsou Alzheimer centra, protože u jejich klientů jsou s ohledem na vážnou diagnózu zajímavější platby od pojišťoven a investičně to pak dává větší smysl. Zároveň je takových lůžek velký nedostatek, což ale platí o místech v klasických domovech pro seniory, kteří sice nejsou nemocní, ale už potřebují nějakou míru asistence.

„Snažíme se kultivovat celé prostředí. Chceme ukázat, že péče o staré lidi je sice byznys, ale dá se dělat důstojně a moderně,“ upozorňuje Fojtík s tím, že kvůli tomu dokonce spustili webový portál Seniorindex.cz, kde zájemci najdou kromě různých návodů a rad z oboru také aktuální informace o ubytovacích kapacitách v regionech.

Investoři z PFFL ale nejsou zdaleka jediní, kdo vycítil šanci – hodně aktivní jsou na trhu také zakladatelé firmy Senlife, kteří přestavují chátrající památky na domovy pro staré lidi, lídrem je pak skupina Penta Hospitals, která provozuje více než tři desítky Alzheimer center. „Máme nyní 3,5 tisíce lůžek a do konce roku chceme jejich počet díky výstavbě a akvizicím zvednout aspoň o další dvě stovky,“ řekl na nedávné tiskové konferenci šéf Penta Hospitals Jiří Štefan.

Klíčové ale je, že na téma víc a víc slyší i pojišťovny. Jejich asociace před časem uspořádala pilotní výběrové řízení, kdo pro ni postaví moderní domov důchodců, což nakonec vyhrála společnost Senlife a u Dolních Břežanech proto vznikne nový senior house. To je ale teprve začátek.

Foto: Senlife Opravená budova augustiniánského kláštera, která nyní slouží jako domov pro seniory

Některé pojišťovny už dnes nabízí možnost pojistit se na stáří a až to bude člověk potřebovat, budou mu hradit pobyt v nějakém ústavu s asistovanou péčí. Pojišťovna Simplea, která spadá pod finanční skupinu Partners, jež nyní rozjela i vlastní banku, přišla ale s produktem, který jde ještě dál – spojila se holdingem Ambeat, který po Česku provozuje třináct domovů důchodců, a chce nabídnout svým klientům přímo garantované místo, nikoli jen finanční příspěvek. Během příštích pěti let kvůli tomu hodlají za pět miliard korun postavit dvacet nových zařízení.

„Poskytování takové péče v domácím prostředí může být pro rodiny náročné a v některých situacích jednoduše nemožné. Proto jsme se rozhodli přijít s pojištěním dlouhodobé péče nejen v podobě výplaty pojistného plnění, ale hlavně v možnosti rychlého umístění klientů v pobytových zařízeních skupiny Ambeat Group. Budeme se také snažit zohlednit lokální příslušnost klientů, aby měli co nejblíže ke své rodině,“ řekl pro server Penize.cz šéf pojišťovny Simplea Martin Švec.

A že na trhu je spousta prostoru pro růst a konsolidaci, potvrzuje i Martin Fojtík z PFFL. Ti původně počítali s tím, že mateřská developerská skupina RS Group postaví Alzheimer centrum, oni ho do fondu koupí, ale jeho správou pověří někoho jiného. To se ale může částečně změnit: „Zvažujeme, že bychom majetkově vstoupili do jednoho významného provozovatele.“