Pekárny Odkolek ve Vysočanech kdysi sytily celou Prahu. Metrostav na jejich místě vybuduje novou čtvrť
Dominantou bude dům, který pracuje s cihlovou fasádou či věží s hodinami, což má odkazovat na průmyslovou minulost místa. Zachován zůstane i komín.
Dlouhá desetiletí tu vonělo čerstvé pečivo, které znala snad celá Praha. Ostatně bývalé pekárny Odkolek ve Vysočanech byly v dobách své největší slávy jednou z největších firem svého druhu u nás, kde pracovalo na 700 zaměstnanců. Od roku 1995 se tu nicméně chléb nepeče a na místě zchátralého komplexu teď roste pod taktovkou společnosti Metrostav Development nová čtvrť s celkem 246 byty.
Dominantou celého areálu, který developer plánuje dokončit do roku 2029, bude dům nazvaný The Baker s 98 byty, pod nímž je podepsáno mezinárodní studio Bogle Architects. Jeho architektura navazuje na odkaz rakouského architekta Huberta Gessnera, autora původních staveb z počátku 20. století. Pracuje totiž s cihlovou fasádou či věží s hodinami, které odkazují na průmyslovou minulost místa. Zachován navíc zůstal tovární komín.
Další dva rezidenční domy pojmenované Baker Garden od českého studia City Work Architects jsou orientovány do zelených vnitrobloků a sdílejí s The Baker podzemní parkování, recepci či fitness. Čtrnáct viladomů Baker Row a komornější Baker Pavilion s mikrobyty pak svým měřítkem mají navazovat na okolní vilovou zástavbu. Jednotlivé byty počítají s moderními technologiemi, jako jsou chlazené stropy, rekuperace a smart home systémy.
To, co má Bakers Court odlišit od běžné pražské novostavby, je prý servis. Recepce bude fungovat nonstop, concierge neboli komorník pak zajistí přebírání zásilek, úklid nebo rezervaci společných prostor. Vše navíc půjde vyřídit přes vlastní aplikaci. Vstup do garáží bude řídit systém rozpoznávání SPZ, bezpečnost zajistí biometrické přístupové technologie. A na střeše The Baker bude vyhřívaný bazén, sauna a prostor pro grilování pod bioklimatickou pergolou s výhledem na město.
„A stejně důležité jako domy jsou i prostory mezi nimi. Kavárny, obchody, herní prvky, sportoviště, zelená zákoutí i umělecká díla rozesetá po areálu mají inspirovat živé sousedské vztahy,“ říká Ondřej Buršík, šéf Metrostav Development. Součástí projektu je totiž i sbírka umění nazvaná Odkolekce – dvanáct děl rozmístěných napříč areálem, z nichž některá vznikla přímo z materiálů nalezených při demolici původních pekárenských objektů.