Pendolino se podívá i na jih republiky. Cestu mezi Prahou a Budějovicemi ale zkrátí jen o jednotky minut

České dráhy dnes provozují šest jednotek pendolina, především na trati z Bohumína do Prahy s prodloužením do Plzně a Chebu.

Uložit 0

Chcete v brzké době zažít rychlost přesahující 160 kilometrů za hodinu i na české železnici? Pak je nejvyšší čas si zakoupit jízdenku na trasu mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Od 31. srpna tam totiž nově jednou denně prosviští pendolino. A navíc místy dokonce až u nás nevídanou dvoustovkou. Z hlavního města vyjede na jih vždy ve 20:27, nazpět minutu před šestou hodinou ranní.

Cestujícím má ušetřit čas – České dráhy slibují, že pendolino zvládne trasu mezi Prahou a Českými Budějovicemi za 90 minut. „Na jih Čech nejrychleji v historii,“ hlásí šéf národního dopravce Michal Krapinec. Jak ale vyplývá z jízdních řádů, pendolino celou jízdu zkracuje oproti běžným rychlíkům jen o 6 až 11 minut.

„Česká železnice se bude v následujících letech zrychlovat a my jsme na to připraveni. Jsem rád, že je to právě pendolino, jeden ze symbolů moderní železnice u nás, které poprvé v běžném provozu s cestujícími bude překonávat rychlost 160 km/h,“ doplňuje Krapinec. České dráhy nyní provozují šest jednotek pendolina, především na trati z Bohumína do Prahy s prodloužením do Plzně a Chebu.