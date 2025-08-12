Perplexity vystrkuje růžky. Chce využít, že se řeší rozdělení Googlu, a nabízí přes 700 miliard za Chrome
Startup Perplexity, přední hráč ve světě umělé inteligence, chce převzít kontrolu nad nejpoužívanějším prohlížečem světa. Poslal první nabídku.
Americký startup Perplexity v úterý oficiálně nabídl společnosti Google koupi jejího webového prohlížeče Chrome za 34,5 miliardy dolarů (přes 720 miliard korun). Nabídka přichází v době, kdy americký federální soudce Amit Mehta rozhoduje o případném nuceném prodeji Chromu, a to kvůli sporům o monopolu Google na trhu vyhledávání. Nabídka Perplexity přitom značně převyšuje jeho vlastní valuaci, která má být 18 miliard dolarů. Jako první o ní informoval The Wall Street Journal.
Perplexity uvedlo, že má zajištěno financování od několika investorů včetně velkých kapitálových fondů. Přímo do něj už investovali stamiliony dolarů hráči jako Nvidia, Databricks, SoftBank, Accel nebo Jeff Bezos. „Naše nabídka má zajistit řešení, které bude v souladu s antimonopolními požadavky a prospěšné pro veřejnost. A to tím, že prohlížeč Chrome převezme zkušený a nezávislý provozovatel,“ napsala firma v dopisu adresovaném Sundaru Pichaiovi, generálnímu řediteli Alphabetu, mateřské společnosti Googlu.
Startup, který patří mezi přední hráče ve světě umělé inteligence a v červenci spustil svůj vlastní prohlížeč Comet, zároveň slíbil, že by případně v Chromu zachoval Google jako výchozí vyhledávač v prohlížeči, i když by uživatelé mohli nastavení změnit. Chrome kontroluje více než 60 procent globálního trhu, používá ho přibližně 3,5 miliardy uživatelů. Jeho hodnota by se podle odhadů mohla pohybovat mezi 20 a 50 miliardami dolarů.
Právě velká dominance Chromu je nicméně předmětem soudního sporu. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států podalo antimonopolní žalobu proti Googlu v roce 2020 a loni soud rozhodl, že Google nelegálně monopolizoval trh vyhledávání. Rozhodnutí o nápravných opatřeních se očekává ještě tento měsíc. Google zatím neprojevil ochotu Chrome prodat a uvedl, že nucený prodej by poškodil jeho podnikání a potenciálně vytvořil bezpečnostní rizika.