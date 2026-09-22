Pierce Brosnan, Tom Hardy a drsná válka gangů. Nenechte si ujít skvěle zahraný seriál z anglického podsvětí
Na streamovací službě SkyShowtime si pustíte seriál MobLand neboli Země gangů. Napínavou, drsnou a skvěle zahranou gangsterku.
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Jen máloco je pro film či seriál takovou poklonou jako skutečnost, že snad každou postavu byste v něm nejradši buď aspoň profackovali, nebo spíš zavřeli na doživotí – a přesto hltáte každou scénu, ve které je sledujete. Přesně takhle povedený kousek si nyní pustíte na streamu. Těšit se můžete zaprvé na drsné londýnské podsvětí, ale ještě víc na skvěle zahrané postavy. I když to jsou všichni parchanti.
V Česku to není ta nejrozšířenější streamovací služba, ale i kdyby jen kvůli tomuhle kousku, stojí za to si SkyShowtime předplatit. Klidně jen na velice rychlé (protože jakmile uvidíte první díl, velice rychle si pustíte další a další) zhlédnutí dokončené první řady – a následné rozkoukání té druhé, která na SkyShowtime právě začala. MobLand neboli Země gangů je totiž opravdu povedená gangsterka.
Zdaleka nejvíc si vás získá hereckými výkony, nejen ústřední trojice Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren je pro své role jako stvořená. První je nemluvný drsňák, co pro rodinu Harriganových udělá první poslední. Druzí dva coby manželé Harriganovi jsou zase adepty na nejtoxičtější pár v historii. Umí být vášniví a milující, ale stále to jsou odporní kriminálníci a nenapravitelní podrazáci. A na pohodě jim nepřidává, že jejich zločinné impérium se jim drolí pod rukama.
Jestli jste ještě neviděli první sezonu MobLandu, zaprvé to okamžitě napravte. Zadruhé se v dalším textu nebojte žádných velkých spoilerů. Druhá řada Země gangů pokračuje v rozjeté gangsterské jízdě, která střídá brutální scény, kdy Hardy a spol. někomu vyhrožují nebo kdy londýnskými ulicemi zní střelba a teče krev, s okamžiky kriminálního pletichaření.
Harriganova rodina má sice velké peníze z drogového byznysu, ale taky nad ní krouží čím dál víc supů čekajících na svou kořist. Někteří přilétají z ciziny, jiní z vlastního hnízda… A když jde o takhle lukrativní zločin, tak už to nevyřeší parta borců s bouchačkami. Kdepak, to už i krvežízniví gangsteři musí usednout ke stolu a politikařit. Ale samozřejmě platí, že MobLand sází hlavně na drsnost podsvětí, takže i tyhle chvíle jsou často jen předehrou k nejtěžším zločinům.
Země gangů i ve své druhé řadě těží ze stylu Guye Ritchieho, který několik dílů režíroval. Oproti jiným jeho počinům je tady méně elegance a humoru, zato více přímočaré brutality. Však si stačí počkat třeba na konec hned druhého dílu, až se rozjede song Smack My Bitch Up od Prodigy. A seriál, který vůbec nemá problém vyvolávat adrenalin pomocí pěstí, pistole i motorové pily, opět vygraduje o něco víc.
Hlavně ale stále platí, že i když sledovat válku gangů, přestřelky, přepadení a Toma Hardyho, jak málomluvně a profesionálně řeší problémy (mrk mrk), je velká zábava, ještě větší zábava je MobLand sledovat, když se zrovna na obrazovce žádné násilí neděje. Ačkoliv až zase uvidíte Helen Mirren spřádat nějakou zradu a podvod, až opět uvidíte Pierce Brosnana, jak se snaží dokazovat, že je stále drsný vrahoun a ne přestárlý mafián, nejspíš byste po násilí nejraději sami sáhli!