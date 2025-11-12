Pixar ukázal první trailer Toy Story 5, kde hračky čelí nové konkurenci. Co tam ale dělá Woody?
Šest let po předchozím filmu Toy Story přichází Pixar s už pátým příspěvkem. Trailer ukazuje, že hračky čeká další velká výzva. A tvůrce možná taky.
Před třiceti lety se Toy Story stalo prvním celovečerním filmem kompletně vytvořeným počítačovou animací. A jeho příběh o hračkách a objektech, které potají vedou bohatý život, k tomu perfektně seděl. Od té doby se mnoho věcí změnilo, digitální animace je na zcela jiné úrovni a děti si z velké části přestaly hrát s tradičními hračkami a samy přesedlaly na počítače. A o tom má být Toy Story 5.
V první ukázce, kterou Pixar zveřejnil, se toho moc nedovíme, ale vše podstatné tady je – staré známé hračky, námět s jejich tajným životem, skoro nadlidská role obyčejného dítěte, co si chce hrát. Pozornost malé dívky se ale od oblíbených hrdinů odvrací, právě totiž dostala barevný, mluvící a interaktivní tablet. Tomu přece obyčejné panenky nemají šanci konkurovat. Dokonce ani astronaut Buzz Rakeťák a charismatický kovboj Woody.
Nový film Pixaru ale nejdřív bude muset vysvětlit, kde se tam Woody vlastně bere. Na konci čtvrtého filmu, který se z většiny zaměřil na jeho osobní cestu po rozloučení s chlapcem Andym z původní trilogie, totiž opouští část svých přátel a svoji majitelku. Se svojí milou a několika dalšími se rozhodl pro život „ztracené hračky“ bez majitele.
Režii i scénář Toy Story 5 měl na starosti Andrew Stanton, jenž v minulosti režíroval a psal Hledá se Nemo, VALL-I nebo Hledá se Dory. Film do českých kin dorazí 18. června příštího roku.