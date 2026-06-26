Plzeňská Škoda po letech ztrát vydělala. Výnosy z dluhopisů na dluh vůči PPF nepadnou, říká šéf financí
Výrobce vlaků a tramvají spadající pod skupinu PPF hlásí za loňský rok čistý zisk 946 milionů korun. Začínají fungovat stabilizační opatření.
Po letech finančních propadů a hledání provozní efektivity hlásí plzeňský strojírenský podnik Škoda Group návrat do černých čísel. Výrobce vlaků a tramvají, který spadá do impéria investiční skupiny PPF, zakončil loňský rok s čistým ziskem ve výši necelé miliardy korun. Podle nejvyššího vedení se Škodovce začíná vyplácet předchozí utažení opasků a restrukturalizace napříč celým dodavatelským řetězcem. „Rok 2025 byl zčásti stabilizační, avšak poprvé jednoznačně rozvojový,“ uvedl generální ředitel skupiny Petr Novotný.
Uplynulé období se podle vedení stalo prvním, kdy se snaha o zefektivnění výroby naplno promítla do výsledků. Tržby celé skupiny dosáhly 35,7 miliardy korun, což je meziroční růst zhruba pět procent. „Provozní zisk EBITDA nám vzrostl z 1,4 miliardy na 3,5 miliardy korun, což odpovídá marži přibližně deset procent. To nás posouvá na úroveň naší konkurence. Dosahujeme tak standardní ziskovosti, která je pro tento sektor kritická,“ doplnil Jaroslav Zoch, finanční ředitel Škoda Group.
„Dalším důležitým potvrzením tohoto trendu je, že celá skupina za loňský rok dosáhla čistého zisku 946 milionů korun. Dostali jsme se tak z červených čísel zpět do černých,“ uvedl Zoch. Jen v roce 2024 celá průmyslová skupina vykázala čistou ztrátu přesahující 1,4 miliardy korun, rok předtím to bylo dokonce přes 1,8 miliardy.
Podstatný je pro firmu také výhled do dalších let, který se opírá o nově uzavřené zakázky v objemu 43 miliard korun. V dlouhodobém horizontu to představuje zdvojnásobení historického průměru podniku. Zájem trhu táhne především postupná elektrifikace železnic a poptávka po bateriových či hybridních vlacích. Plzeňské firmě se nově daří pronikat k soukromým operátorům, pro dopravce Arriva například připravuje vlaky s rychlostí až 200 kilometrů v hodině.
„Zájem o bateriové vlaky vnímáme jako jasný signál trhu. Jde o technologii, která umožňuje rychle zvyšovat podíl bezemisní dopravy i tam, kde infrastruktura zatím není plně připravena. Vidíme v ní výrazný potenciál a její další rozvoj bude v následujících letech patřit mezi naše klíčové priority,“ doplňuje šéf Škody Petr Novotný.
Důležitým tématem je i export. „Česká část trhu pro společnost naší velikosti nestačí, abychom byli stabilní,“ vysvětlil Novotný s odkazem na úspěchy ve Švédsku, Německu či Uzbekistánu. Zásadním stabilizátorem byznysu se pak stává servis, kde firma přechází na dlouhodobé kontrakty s garantovanou platbou za ujetý kilometr.
Nástupce strojírenských závodů, které v roce 1859 založil hrabě Valdštejn, tak po složitém období nabírá dech. Zásadní oporou je mateřská skupina PPF, která firmu ovládla v roce 2018 a poskytuje ji finanční zázemí. Aktuálně ve Škoda Group vlastní 80% podíl, zbylá pětina připadá Michalu Koreckému. Jeho mnohamiliardový majetek stvořil zejména prodej podílu v původní Škodě Transportation (dnes součást Škoda Group). Dnes ve skupině dál působí jako minoritní akcionář i jako člen dozorčí rady Škoda Group.
Plzeňský výrobce komplexních řešení pro veřejnou dopravu se nyní rozhodl k financování dalšího rozvoje využít externí zdroje prostřednictvím nového dluhopisového programu v celkovém objemu až deseti miliard korun. Samotný dluhopisový prospekt přitom explicitně upozorňuje na možný střet zájmů mezi držiteli cenných papírů a mateřskou společností PPF, vůči níž má plzeňský podnik historické závazky v řádu miliard korun.
To vyvolalo spekulace o tom, zda by potenciálně nově nabrané prostředky nemohly posloužit k umoření těchto pohledávek. „Rozhodně ne, prostředky půjdou čistě na provoz a rozvoj skupiny,“ odmítl na dotaz CzechCrunche podobné scénáře finanční ředitel Škoda Group Jaroslav Zoch s tím, že o tom, kdy a v jakém objemu firma dluhopisy pošle na trh, se teprve rozhodne. „Budeme to fázovat s ohledem na potřeby pracovního kapitálu nebo případných investic,“ doplnil.
Prozatím není podle výkonného ředitele Škody Group Petra Novotného rozhodnuto ani o tom, jak bude naloženo s loňským čistým ziskem, respektive případnou dividendou – zda zůstane ve Škoda Group, nebo si ji stáhne PPF. „Je několik variant. Máme nějaké historické zadlužení, takže diskutujeme o jeho utilizování. Zatím ale nemůžeme říct, jak s loňským ziskem naložíme, protože rozhodnutí nepadlo,“ uvedl Novotný.
Budoucí vývoj hospodaření přitom do velké míry ovlivní cykličnost strojírenského oboru. Samotné vedení varovalo, že výhledově očekává dočasný propad realizace zakázek na přelomu let 2026 a 2027, což podle Novotného zapříčiní zpožděný dopad slabšího nabírání objednávek z krizového období. „Očekáváme nižší realizaci našich výrobků kolem roku 2027 a následný nárůst v letech 2028 a 2030,“ doplnil šéf Škoda Group.