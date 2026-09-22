Po dvou letech znovu na Petřín. Lanovka se vrací s novými vozy, při míjení na sebe „mrkají“
Díky většímu prosklení nabídnou lanovky čtvrté generace lepší výhled na Prahu. Jednorázová jízda bez dlouhodobého kuponu vyjde na sto korun.
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Když se na trati potkají dva vozy petřínské lanovky, „pozdraví se“ neobvyklým způsobem – jeden z nich „mrkne“ a druhý změní barvu vnitřního osvětlení. Hravý prvek od českého studia Anna Marešová designers odkazuje na Petřín jako na tradiční místo setkávání a romantiky. Dopravní podnik města Prahy teď s novými vozy zahájil zkušební provoz s cestujícími, skoro přesně dva roky po nucené odstávce.
Nové vozy čtvrté generace vyrobila za 137,7 milionu korun rakousko-švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa. Oproti předchozím nabídnou cestujícím lepší výhled na Prahu díky větším proskleným plochám a pojmou až 120 lidí místo dosavadní stovky. Z koncových stanic Újezd a Petřín vyrazí první spoje v 07:00, poté budou jezdit zhruba po deseti minutách až do 22:15.
Rekonstrukce trati započala kvůli dlouhodobě nevyhovujícímu technickému stavu i škodám po extrémních srážkách ze září 2024, které poškodily trať a část petřínského svahu. Práce zahrnovaly výměnu kolejnic, lanové technologie a dalšího vybavení. Nyní cesta při rychlosti čtyři metry za vteřinu zabere lehce přes tři minuty.
Jednorázová jízda stojí 100 korun, v aplikaci PID Lítačka vyjde na 90 korun. Kdo má ovšem 24hodinovou či 72hodinovou jízdenku pro Prahu, dlouhodobý kupon či nárok na bezplatnou přepravu v MHD, nemusí za lanovku nic připlácet.
Historie petřínské lanovky sahá do 25. července 1891, kdy zahájila provoz na vodní pohon. Po přerušení v roce 1921 kvůli vysokým cenám vody se znovu rozjela v roce 1932, tentokrát s elektrickým pohonem. Rozsáhlé sesuvy půdy v roce 1965 trať zničily. Lanovka se na Petřín vrátila až v roce 1985, po dvacetileté pauze, a tehdy se stala součástí pražské MHD.