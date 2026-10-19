Po Kiwi.com náramné zhodnocení i z nádobí. Jan Fabini ve stomilionovém dealu vyplatil Jiřího Hlavenku
Jan Fabini postupně skoupil podíly všech investorů a ovládl skoro celou značku Fabini. Zbylá tři procenta drží šéfka firmy Radka Vaculíková.
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Zakladatel značky nádobí Fabini Jan Fabini dokončil postupné vykupování investorů a firmu má téměř celou pro sebe. Nejnověji odkoupil 34,1procentní podíl angel investora Jiřího Hlavenky, který do firmy v roce 2018 vložil zhruba dva miliony korun. Cenu transakce strany nezveřejnily, podle propočtů a odhadů CzechCrunche ale mohl být Hlavenkův podíl prodán zhruba za 100 milionů korun. Pro Hlavenku, který dříve vydělal mimo jiné na investici do brněnského Kiwi.com, to znamená zhodnocení v desítkách násobků.
Transakce proběhla formou manažerského odkupu, který financovala Raiffeisenbank. Hlavenkův podíl převzal Fabiniho holding Fabini Home, zakladatel tak teď drží 97 procent firmy. Zbylá tři procenta vlastní šéfka firmy Radka Vaculíková. „Jirkovi děkuji za podporu v začátcích a celou dosavadní spolupráci. Vedle investovaných zhruba dvou milionů korun, které mi pomohly podnikání nastartovat, si vážím i zkušeností, které mi předal,“ říká osmadvacetiletý Fabini.
Odchod Hlavenky uzavírá proměnu vlastnické struktury, která začala už loni. Vedle Fabiniho a Hlavenky byli od roku 2018 společníky firmy také Martin Rozhoň a Pavel Mezihorák, oba z ní odešli loni v prosinci. Šlo ale o menší podíly a transakce než u Hlavenky, se kterým Rozhoň Fabinimu na začátku dal peníze na rozjezd. Podle Hlavenky přitom k takovému konci dohoda od začátku směřovala.
„Když Honza Fabini firmu v roce 2018 zakládal a domlouvali jsme investici, již tehdy uváděl, že jeho plánem je budování rodinné, dlouhodobě držené firmy. Nikoli firmu postavit a prodat. Toto uvažování je mně sympatické,“ říká jednašedesátiletý investor, který dnes drží podíly také třeba ve startupech Retino či Grizly a v 90. letech zakládal Vltava.cz, jeden z prvních velkých e-shopů v Česku. Odkup podílu zakladatelem prý s Fabinim jako jednu z možných forem svého exitu probíral už v úplných začátcích.
Fabini značku založil v roce 2018 jako dvacetiletý, Hlavenka do firmy vstoupil ještě téhož roku. Řízení později Fabini předal Radce Vaculíkové, která přišla jako finanční a provozní ředitelka a loni se stala výkonnou ředitelkou. Tržby firmy se každý rok zhruba zdvojnásobují. Ještě v roce 2022 měla tržby 35 milionů korun, za rok 2024 prodala nádobí za 153 milionů a loni to bylo už 319 milionů korun. Čistý zisk loni dosáhl 26 milionů korun. „Změna podílů ve společnosti pro nás prakticky nic nemění, náš cíl je stále stejný – nabízet nejlepší nádobí na trhu a poskytovat bezkonkurenční zákaznický servis,“ uvádí Fabini.
Investoři přitom do firmy vložili dohromady jen zhruba tři miliony korun a další peníze už nepřidávali. Podle Hlavenky firma nepotřebovala víc než úvodní investici a dokázala růst a zároveň si udržet ziskovost. Svou roli vidí v raných fázích, se zprofesionalizováním firmy se podle něj zmenšuje. „Exit pro mě znamená vysoce nadprůměrnou návratnost, se kterou jsem naprosto spokojen. Nehoním se za zlatou rybkou, jsem-li spokojený s návratností, prodávám,“ vysvětluje.
Podobně Hlavenka postupoval i u své nejznámější investice. Do Kiwi.com Olivera Dlouhého, tehdy ještě Skypickeru, vstoupil jako jeden z prvních investorů a v roce 2018 držel přes dvacet procent firmy. Když americký fond General Atlantic v roce 2019 koupil nadpoloviční podíl v Kiwi.com zhruba za tři miliardy korun, Hlavenka z firmy úplně odešel. Za vklad v řádu stovek tisíc korun si podle odhadů médií odnesl zhruba 1,5 miliardy.
„V okamžiku, kdy cítím, že už firmě nemám co dát, tak si říkám, proč bych tam dál zůstával, když mám šanci na dobrý exit,“ popisoval svůj přístup Hlavenka už v roce 2020 v podcastu o odchodu z Kiwi.com. Do startupů investuje od devadesátých let a jeho portfolio dnes čítá zhruba padesát firem.