Po roce a půl hlásí zisk, mladý startup už využívá i Alza. Do jeho nové AI služby posílá další miliony Miton
„Zatímco AI výrazně zlevňuje tvorbu softwaru, hodnota kvalitních dat, která aplikace a AI agenty pohánějí, roste,“ říká zakladatel DeepScoutu.
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Pomocí umělé inteligence automatizuje sběr dat o cenách, dostupnosti a sortimentu konkurence i párování produktů napříč e-shopy. „Zatímco AI výrazně zlevňuje tvorbu softwaru, hodnota kvalitních dat, která aplikace a AI agenty pohánějí, roste,“ popisuje Jan Mittner, zakladatel startupu DeepScout, jenž se veřejně představil teprve loni. Dnes už obsluhuje některé z největších hráčů zdejšího e-commerce trhu.
DeepScout mají využívat firmy jako Alza, Rock Point, Aktin, Růžový slon, Biano, Lékárna.cz nebo Bonami, po roce a půl od uvedení na trh se měl dostat na takzvaný break-even, tedy do černých čísel, a meziročně na pravidelných tržbách vyrůst pětinásobně. Teď chce startup svá data nabídnout i ostatním. „Proto technologii otevíráme přes API a MCP vývojářům a AI agentům. Kdokoli, kdo umí popsat, co chce, si nad našimi daty bez jediného programátora postaví vlastní pricingovou strategii nebo cenovou analýzu,“ pokračuje Mittner, jenž ve své kariéře spoluzaložil a prodal projekty jako Jízdomat, který v roce 2016 akvírovalo francouzské BlaBlaCar, či agenturu Proudly, kterou před šesti lety koupilo Welcome to the Jungle.
Produktová novinka má umožnit vytvářet nad daty DeepScoutu vlastní analýzy, automatizace a interní aplikace a cílí nejen na vývojáře, ale také na pricingové, obchodní a marketingové týmy. S vývojem nové AI služby pomáhá investiční skupina Miton, která první miliony korun startupu poslala ještě před veřejným spuštěním produktu. Teď přidává další miliony, konkrétní částku ale odmítá komentovat. Za rozvoj služby bude zodpovědný ex-CEO miliardového módního vyhledávače Glami Ján Kešelák, jenž nově posílil tým startupu, který připravuje i systematičtější zahraniční expanzi svého originálního produktu.