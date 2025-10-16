Po roce práce v utajení ukázal Ondřej Vlček nový startup. Vyráží do boje s AI útočníky
Spoluzakladateli projektu Aisle jsou i Stanislav Fořt, který působil v Google DeepMind, a exmanažerka Avastu. Investici jim daly špičky z USA.
Rok poté, co Ondřej Vlček oznámil odchod z čela společnosti Gen Digital, která vznikla fúzí Avastu s americkým NortonLifeLock, je jasné, kam jedna z jeho dalších cest vedla. Osmačtyřicetiletý bývalý šéf české antivirové legendy představil Aisle – AI startup zaměřený na kyberbezpečnost, který po roce práce v utajení vystupuje na světlo. „Překotný vývoj AI nám přináší mnoho nových užitečných nástrojů a mění celá odvětví. Co se ale týče oblasti kyberbezpečnosti, tato změna zatím posloužila spíše útočníkům,“ říká Vlček k důvodům, proč se do problematiky vrátil.
Pro Vlčka, který se kyberbezpečností zabývá přes dvacet let, je to osobní mise. „Aisle chce vrátit trumfy do rukou těch, kteří s těmito útočníky bojují,“ vysvětluje zakladatel a CEO startupu, který má za sebou nejen úspěšné vedení Avastu, ale také jeho vstup na londýnskou burzu. Zároveň je známý svými filantropickými aktivitami – společně s manželkou Katarínou budují v Praze centrum paliativní péče pro děti, na které vyčlenili několik miliard korun ze svého majetku.
Aisle se pouští do řešení problému, který trápí prakticky každou větší firmu: jak rychle najít a odstranit bezpečnostní díry ve svých systémech dříve, než je útočníci zneužijí. Současná situace je alarmující – firmy mají typicky stovky tisíc až miliony nevyřešených zranitelností ve svých IT systémech, přičemž jejich oprava trvá týdny až měsíce. „Chceme dát lidem, kteří za bezpečnost systémů odpovídají, naději, že plně odbavený backlog zranitelností nemusí být sci-fi,“ dodává Vlček, který kromě Aisle rozjel i startup Auris One.
Technologické řešení, které Aisle nabízí, je AI-nativní systém schopný autonomně identifikovat, diagnostikovat a po schválení člověkem i opravovat zranitelná místa v komplexních softwarových aplikacích. Podle startupu může zkrátit dobu potřebnou k opravě zranitelností ze současných týdnů až měsíců na pouhé hodiny nebo dokonce minuty. Systém vytváří živý model softwarového prostředí organizace, který se průběžně aktualizuje a učí z každé interakce. „Cílem bylo vyvinout autonomní end-to-end systém, který umí potenciální hrozby identifikovat opravdu do hloubky, a následně je také automaticky eliminovat,“ vysvětluje hlavní vědec společnosti Stanislav Fořt.
Fořt je jedním ze tří zakladatelů Aisle a přední českou tváří v oblasti umělé inteligence. V posledních letech pracoval v nejvýznamnějších AI laboratořích světa – v Google DeepMind, Anthropicu (kde se podílel na vývoji modelu Claude) a na Stanfordu, kde získal PhD v oboru strojového učení. V Česku je známý také díky tomu, že radí prezidentovi. Třetí zakladatelkou je Jaya Baloo, která v pozici šéfky bezpečnosti (CISO) působila ve společnostech jako Avast, Rapid7 nebo KPN Telecom, což je největší nizozemský telekomunikační operátor.
Tým, který má dnes téměř čtyřicet členů a pracuje především z pražských kanceláří, prošel roční fází testování s takzvanými design partnery. Mezi nimi byly i české firmy Productboard, Ataccama a Livesport. Podle Fořta se Aisle „již v rámci testování úspěšně našel a opravil zranitelnosti v některých nejkritičtějších světových softwarových projektech.“ Startup má členy týmu také v USA, Holandsku a Polsku, přičemž v řadách technického týmu jsou i specialisté z Izraele, který je v oblasti kyberbezpečnosti považován za světovou velmoc.
Zájem o projekt projevili také renomovaní angel investoři ze Silicon Valley. Mezi nimi je Jeff Dean, který působí jako Chief Scientist Googlu a je legenda mezi softwarovými inženýry, Thomas Wolf, spoluzakladatel platformy pro AI modely Hugging Face, nebo Olivier Pomel, CEO společnosti Datadog, která je lídrem v oblasti monitorování cloudových systémů. Investovaly také Aparna Chennapragada, současná produktová ředitelka Microsoftu a bývalá viceprezidentka Googlu, či Ian Goodfellow, bývalý ředitel pro strojové učení v Apple a jeden z nejvlivnějších výzkumníků moderního strojového učení.
Cílovou skupinou startupu jsou velké globální firmy s centrálami a bezpečnostními odděleními převážně v USA, kde se odehrává velká část trhu s kyberbezpečností. Podle výzkumu Světového ekonomického fóra patří mezi hlavní hrozby pro byznys právě kyberútoky využívající umělou inteligenci. Jak píše konzultační společnost McKinsey, AI umožňuje útočníkům být produktivnější a přizpůsobovat své strategie v reálném čase, což znamená, že organizace musí přijmout pokročilé obranné systémy.
„Aisle je mise, kterou trávím veškerý svůj pracovní čas. Téma kyberbezpečnosti považuji za extrémně důležité,“ uzavírá Vlček s tím, že jeho ambicí je pomoci nejen velkým korporacím, ale i organizacím spravujícím open-source projekty pohánějící kritickou infrastrukturu. „Její ochrana před stále sofistikovanějšími kyberútoky bude pro funkční demokratické společnosti čím dál klíčovější,“ dodává bývalý šéf Avastu, který loni na LinkedInu napsal, že je čas začít opět něco budovat.