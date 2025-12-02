Po vědcích z Oxfordu nebo Cambridge poprvé vyhrál Čech. Navrhl ultrarychlý kvantový počítač
Vít Svoboda z VŠCHT získal hlavní cenu v soutěži Dream Chemistry Award za projekt inovativních kvantových počítačů, které místo elektřiny řídí světlo.
Prestižní vědeckou soutěž Dream Chemistry Award vyhrál poprvé v historii český zástupce. Vít Svoboda z Ústavu fyzikální chemie na pražské VŠCHT se stal nejen prvním Čechem, který se dostal do finálové pětky, ale rovnou i porazil ostatní vědce s nápadem využít chirální, tedy „levotočivé“ a „pravotočivé“ molekuly k vytvoření ultrarychlých kvantových počítačů. Odnesl si tak skleněnou sošku a 10 tisíc eur (zhruba 250 tisíc korun).
„Uspět v soutěži znamená předvést návrh chemického projektu, u kterého si člověk řekne: No, to je sen. A zároveň uvěří, že by se to mohlo podařit v praxi. Letos poprvé v historii soutěže vyhrál český vědec z místní univerzity, což beru jako dobré znamení, že naše věda se stává světovou,“ uvedl Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a biochemie, který soutěž ve spolupráci s polskou Akademií věd pořádá. V minulosti se mezi vítěze zařadili vědci z prestižních škol v Oxfordu, Cambridgi nebo Harvardu.
Svoboda, který v loňském roce získal také grant Grantové agentury ČR v hodnotě 25 milionů korun, přišel se zcela novým způsobem výpočtů. Místo elektřiny a křemíku mají jeho kvantové počítače využívat světlo, kvantovou fyziku a „levotočivé“ a „pravotočivé“ molekuly. Navržený tranzistor by mohl teoreticky běžet milionkrát rychleji než dnešní počítače a být odolný vůči šumu a rušení. „Projekt jsem částečně upravil pro potřeby Dream Chemistry Award, ale vychází z myšlenek, které nosím v hlavě už delší dobu,“ říká Svoboda, který se po letech strávených ve Spojených státech, Německu a Švýcarsku vrátil na pražskou VŠCHT.
Soutěž Dream Chemistry Award založil před deseti lety Ústav fyzikální chemie Polské akademie věd, v roce 2017 se zapojil i český ÚOCHB. Mezi letošními finalisty se objevili vědci z Groningenské univerzity s návrhem robotů fungujících na bázi chemie, z Telavivské univerzity s miniproteiny vypínajícími rakovinné geny nebo ze singapurské Národní univerzity s ekologičtější metodou výroby amoniaku pro tvorbu hnojiv.