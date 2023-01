Po zemi tisíců jezer v luxusním hotelu na kolejích. Česká Škoda dodá Finům nové lůžkové vozy

Putování nočními vagóny se může zdát jako způsob cestování, který má své nejlepší časy za sebou. Finské státní dráhy z důvodu zvyšování obliby nočních spojů však do nákupu devíti lůžkových a osmi nákladních vozů investují 50 milionů eur. Jejich dodavatelem se stane česká společnost Škoda Group, v jejímž pojetí je noční jízda vlakem velice komfortním zážitkem.

Zatímco v minulých stoletích bylo cestování po kolejích v nočních hodinách standardem, kterému se nevyhýbala ani smetánka, dnes využívá lůžkové vagóny jen zlomek cestujících. Důvodem je především čas strávený na železnici, který je v porovnání s leteckou přepravou podstatně delší. Putování vlakem přes noc navíc často nebývá výhodnější ani z finančního hlediska.

Přesto se jedná o zážitek, který i v České republice nabízí na mezistátních linkách několik dopravců. Češi se v posledních letech vrátili k cestování vlakem v nočních hodinách například díky lince z Prahy do Chorvatska od RegioJetu. Spaní v lůžkovém vagónu je však někdy výzvou i pro otrlé. Neplatí to však vždy a všude. I z Česka se dá nočním vlakem vycestovat dále do Evropy v naprostém komfortu.

Popularita noční vlakové dopravy v poslední době roste ve Finsku, kde se bude již brzy možné svézt zcela novými lůžkovými vlaky, které tamnímu státnímu železničnímu dopravci VR Group dodá český podnik Škoda Group. Společnost zabývající se výrobou tramvají, elektrických lokomotiv, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů dodá devět lůžkových vozů, které doplní také osm vozů nákladních určených pro transport automobilů. Hodnota celé zakázky činí 50 milionů eur, tedy bezmála 1,2 miliardy korun.

Foto: Škoda Group Vnější vizuál lůžkových vozů VR Group

Všechny vozy české společnosti, ve které drží většinový podíl PPF, by měla VR Group uvést do provozu do roku 2025, přičemž jejich výroba bude probíhat ve finském závodu Škody v městečku Otanmäki. Smlouva zároveň dává finským drahám do rukou opci na nákup dalších 30 lůžkových a 30 nákladních vozů.

„Objednávka od společnosti VR je pro nás důležitá, protože díky tomu roste objem zakázek pro naši továrnu v Otanmäki. Komfortní koncepce lůžkových vozů nám umožní prosadit se na evropském trhu, který zažívá nový boom v cestování nočními vlaky. Je snadné a pohodlné nastoupit do vlaku v domovském městě a ráno se probudit odpočatý a svěží v cílové destinaci,“ říká Juha Vierros, President Region North ve Škoda Group.

Výbava lůžkových vozů byla standardizována tak, aby měli cestující k dispozici komfort blížící se klasickému hotelovému pokoji. Pasažéři by ve svých kupé měli mít možnost pohodlně pracovat i odpočívat, k čemuž by mělo přispět také maximální odhlučnění jednotlivých kabin. Každá z nich je vybavena vlastní toaletou a některé mají i sprchu. V nabídce budou také rodinná kupé, s dostatečně velkým prostorem pro dětskou postýlku.

Vagóny Škoda Group budou nasazeny na současných nočních linkách, na kterých se lze přesouvat z Helsinek, Turku a Tampere do měst Oulu, Rovaniemi, Kemijärvi a Kolari. Díky nákladním vozům určeným pro transport automobilů si s sebou cestující budou moci vzít také vlastní vůz a z nádraží se následně dopravovat automobilem po vlastní ose.