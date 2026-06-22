Pocta odboji. Česká značka vyrobila hodinky s motivem útěku bratří Mašínů, stojí 148 tisíc
Nová kolekce Legends české manufaktury z Nového Města nad Metují startuje modelem s osmidenní rezervou chodu a mapou cesty do Západního Berlína.
Česká hodinářská manufaktura Robot představila limitovanou edici mechanických hodinek s názvem Josef Mašín. Jde o první model z nově budované kolekce Legends, kterou chce novoměstská firma věnovat výrazným osobnostem a událostem tuzemské historie. Hodinky připomínají odchod odbojové skupiny bratří Mašínů do Západního Berlína v roce 1953. Značka, kterou v roce 2018 založil podnikatel Josef Zajíček, vyrobí v této edici celkem 32 kusů, přičemž jeden stojí 148 tisíc korun.
Design modelu odkazuje na rozdělení Evropy a tehdejší odpor proti komunistickému režimu. Na broušeném stříbrném číselníku je vyznačena čerchovaná modrá linie železné opony a naznačeny hranice tehdejšího Československa, NDR a NSR. Dva průstřely pak symbolizují výchozí Poděbrady a cílový Berlín. Hodinky mají na přední straně podpis Josefa Mašína a na zadním safírovém skle nápis „Zatím dobrý“.
„Josef Mašín je mimořádně silnou osobností českých dějin vyvolávající emoce a rozdělující společnost i v dnešní době. Jeho příběh připomíná, že jsou chvíle, kdy zlu nelze ustupovat,“ říká Josef Zajíček. Pouzdro hodinek je z nerezové oceli s keramickou objímkou a strojek s manuálním nátahem disponuje osmidenní rezervou chodu. Edice je vedle hodinkového mechanismu specifická také optickou hrou na číselníku, jehož různorodý brus způsobuje, že východní a západní část mapy nejsou při dopadu světla nikdy stejně rozzářené.