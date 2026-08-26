Divím se, že mě kolegové neposlali k šípku. Český vývojář těsně před vydáním předělal a prodražil už hotovou hru
Videoherní vývojář a pedagog Pavel Novák a jeho tým právě vydali novou českou hru Polylithic. Její zrod byl složitý jako lov mamutů.
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Už loni měli hotovo a chystali se své dílo vypustit do světa. Jenže českým vývojářům se nápad rozležel v hlavě, dostali pocit, že mu něco chybí – a rozhodli se ho docela dost předělat. Takový krok bývá přinejlepším riskantní. „K mému překvapení mě ale nikdo neposlal k šípku,“ říká Pavel Novák, šéf herního studia Polyperfect.
Pavel Novák je videoherní vývojář, designér a vysokoškolský pedagog. Všechny tyhle profese do různé míry spojuje ve své firmě Polyperfect, která vydělává na tvorbě 3D objektů pro jiné hry. „Naším cílem ale od začátku bylo dělat vlastní hry. Touhle cestou jsme se k němu měli dostat a získat zázemí a finance,“ říká Novák pro CzechCrunch. Cíl v podobě vlastní videohry se teď plní. I když ne úplně snadno.
Studio sídlící ve Zlíně právě vydalo videohru Polylithic, ve které se stanete lovcem-sběračem v době kamenné. Dostat ji však do současné podoby, to byl úkol náročný jako lov mamutů. „Je to naše první hra a podle toho to také vypadalo. Podcenili jsme preprodukci a pořádně jsme si neřekli, pro koho hru děláme,“ popisuje Novák. K těmhle nedokonalým základům se přidal ještě jeden velký risk.
„Na konci minulého roku jsme měli hru prakticky hotovou a připravenou pro vydavatele. Tehdy mi ale došlo, že jí něco chybí,“ vzpomíná Novák. „Vizuálně i herně fungovala, ale postrádala duši našeho studia. Něco, co by hráčům ukázalo, proč je zajímavá a jiná. A protože za těch pár let jsme se posunuli od ‚dokážeme vůbec něco vytvořit‘ k ‚víme, jak věci dělat, a chceme to ukázat‘, představil jsem týmu dvě možnosti. Buď vydáváme, nebo hru předěláme,“ dodává.
„K mému překvapení mě nikdo neposlal k šípku. Dokonce ani vydavatel,“ říká vývojář. Místo vydání skutečně došlo na další prodloužení vývoje. Jenže taky prodražení. Před tímhle rozhodnutím by prý na zaplacení hry stačilo zhruba patnáct tisíc prodejů. „Teď jich máme kolem třiceti tisíc, ale velká část proběhla ve slevách. A protože další vývoj zhruba zdvojnásobil náklady, hra zatím zdaleka zaplacená není,“ přiznává Novák.
Už dříve jste si ji mohli zakoupit a zahrát v takzvaném předběžném přístupu neboli early accessu. Tedy ve verzi, která je hratelná, ale na níž vývojáři současně stále pracují před finálním vydáním. Nyní Polylithic na Steamu míří k ostré premiéře. Nový šmrnc mu dává nejen značné předělání a vylepšení hratelnosti založené na sběru surovin a přežívání v prehistorii, ale i humor a podání připomínající dokumenty od Davida Attenborougha.
Polylithic jinak navzdory velkým změnám vzniká se střízlivým rozpočtem. „Díky malému týmu, práci po večerech a kolegům, kteří do toho šli za podíl nebo za sympatickou sazbu, jsem do předběžného přístupu investoval nižší jednotky milionů korun,“ popisuje zakladatel Polyperfectu. Ten je jedním z šesti vývojářů, kteří na Polylithicu v barvách studia pracují. A i když se těch risků našlo při tvorbě hry několik, budoucnost Novák vidí nadějně.
„Hru si do seznamu přání zařadilo asi padesát tisíc lidí a dělá mi radost, že si ji kupují a recenzují,“ přibližuje šéf studia. „Dnes Polylithic obsahuje věci, o kterých jsme si na začátku říkali, že je nikdy neuděláme. Třeba nekonečně generovaný svět, multiplayer a další technologické věci pod kapotou. Zároveň pro nás byl Polylithic velká škola a odrazový můstek. Ukázal nám, co dokážeme, kde máme rezervy a že si příště můžeme dovolit ještě víc,“ popisuje.
Ono „příště“ mimochodem už nějakou dobu vyrábějí. Byznys s tvorbou obsahu pro jiné hry jim stále jede: „Ještě jsme neřekli poslední slovo, ale s nástupem AI bych tohle podnikání dnes nikomu nedoporučil.“ Jinak ale zlínské studio dělá doslova až patriotickou hru. Zkušenosti z Polylithicu uplatňuje Novák a spol. na strategii Zlin City, v níž stavíte Baťovo město. A vše připomíná skutečnou stavebnici. Celkem pokrok od doby kamenné.