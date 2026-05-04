Pohádkově výdělečný návrat kultovní hry našeho mládí. Nové „hírousy“ za pár hodin získaly stovky milionů
Nový díl Heroes neboli Might and Magic: Olden Era je pokračování slavné strategické série, které sází na tu nejlíbivější nostalgii.
Stará láska nerezaví. Ba co víc, ona dost možná časem zlátne. A pohádkově vydělává. Důkazem je návrat legendární videoherní série našeho mládí, který vsadil nikoliv na inovace a moderní prvky, ale na úplně stejnou zábavu jako před mnoha a mnoha lety. Díky tomu si během pár hodin sáhl na stovky milionů korun.
Jen málo herních značek má (nejen) v Česku tak slavné jméno a tak nadšené fanoušky. Heroes of Might and Magic. Heroes. HoMaM. Hírousy. Jedna z nejslavnějších strategických sérií všech dob. A také značka, která hlásí veleúspěšný návrat s právě vydaným pokračováním Might and Magic: Olden Era.
Už během prvních čtyřiadvaceti hodin hlásili vývojáři čtvrt milionu prodaných kusů své hry. „Což znamená, že náklady na vývoj se zaplatily během jediného dne. A taky to z Heroes of Might and Magic: Olden Era učinilo tu nejprodávanější hru na Steamu,“ oznámili světu v pátek odpoledne. Jenže o víkendu přišel ještě větší úspěch.
Za méně než 72 hodin od vydání vyhlásili tvůrci nejnovějšího dílu milované série půl milionu prodejů. V žebříčku Steamu, největšího světového obchodu s PC hrami, už sice Olden Era opustila první příčku prodejnosti, pro autory ze studia Unfrozen a vydavatele Hooded Horse to však i tak znamená pohádkový výdělek.
Za Might and Magic: Olden Era na Steamu zaplatíte s úvodní slevou 29,99 eura, při selských počtech dojdete k více než 350 milionům korun v tržbách. Ačkoliv je nutné dodat, že série HoMaM je extrémně populární ve státech nejen střední, ale také východní Evropy, kde Steam často prodává hry za o něco nižší cenu než u nás. I tak jde nicméně o stamiliony.
Stejně jako v předchozích dílech budete i teď velet hrdinským válečníkům a mágům, budovat hrady, posilovat armády vojáků i fantastických příšer, prozkoumávat magické světy a především porážet nepřátelská vojska v taktických tahových soubojích. A to v podobě, která znalcům Heroes zdaleka nejvíc připomene třetí, nejkultovnější díl. Might and Magic: Olden Era je prostě úspěšnou sázkou na nostalgii.
Vždyť od aktuálního vydání hry v takzvaném předběžném přístupu (tedy v hratelné verzi, na níž ale vývojáři budou dále pracovat) a třetích Heroes nás dělí dlouhých sedmadvacet let. Mezi trojkou a Olden Erou sice přišly ještě čtyři díly, ale právě Heroes of Might and Magic 3 hráči dodnes zdaleka nejvíc uctívají. A podle všeho teď dostali novou modlu. Might and Magic: Olden Era má na Steamu téměř dva a půl tisíce uživatelských hodnocení – a 89 procent je pozitivních.