Gemini o vás bude vědět víc než dřív. Google v Česku spouští funkce, které z asistenta dělají digitální paměť
Google v Česku odemyká novinku, která může zásadně změnit práci s AI, a zároveň přetáhnout uživatele od konkurence. Jeho Gemini nově dostává paměť.
Většina lidí dnes používá AI asistenty stále stejně: otevřou chat, položí dotaz, dostanou odpověď a při další návštěvě začínají znovu od nuly. To se teď Google snaží změnit a na český trh oficiálně přivádí funkci Paměť. Ačkoliv byla tato novinka v některých zemích, například v USA nebo Spojeném království, dostupná v testovacím režimu již dříve, tuzemští uživatelé se jejího plného nasazení dočkali až nyní. Její zpřístupnění však probíhá postupně, a tak zatímco se některým uživatelům novinka už ukazuje, jiní musí ještě chvíli vytrvat.
Funkce mění Gemini z izolovaného vyhledávače v asistenta, který si buduje povědomí o identitě a potřebách uživatele. Namísto neustálého připomínání preferencí se nástroj učí pasivně během konverzací, čímž vytváří dlouhodobou digitální stopu, která slouží jako základ pro budoucí interakce.
Jakmile se novinka aktivuje, Gemini si začne z konverzací ukládat klíčové informace, ať už jde o zájmy, preference nebo širší kontext života člověka, který jej používá. Uživatel přitom nemusí nic nastavovat, protože aplikace vše zaznamenává automaticky během běžného používání.
V praxi to znamená, že pokud si někdo dříve s chatbotem povídal o oblíbených komiksech a později ho požádá o nápady na narozeninovou oslavu, nedostane jen obecné tipy. Gemini může navrhnout například oslavu inspirovanou jeho oblíbeným superhrdinou. Funkce je ve výchozím nastavení zapnutá, ale kdykoli ji lze vypnout nebo upravit, co si asistent smí a nesmí ukládat, pro ty, kteří o sdílení podobných informací nestojí.
Velkou novinkou pro tuzemské uživatele je také možnost přejít do googlovského AI rozhraní od konkurence bez ztráty dat. Gemini nově umožňuje importovat nejen uložené preference, ale i celou historii konverzací z jiných nástrojů umělé inteligence, včetně ChatGPT nebo Claude od Anthropicu.
V nastavení aplikace si uživatel vygeneruje speciální prompt, vloží jej do svého stávajícího asistenta, ten vytvoří souhrn zvyklostí, který se následně nahraje zpět do Gemini. Kompletní historii rozhovorů pak lze přenést pomocí ZIP souboru a pokračovat přesně tam, kde uživatel skončil. Přechod k jinému AI asistentovi byl dosud nepříjemný hlavně proto, že lidé přicházeli o vše, co svůj předchozí nástroj postupně naučili.