Pojízdná kavárna i autonomní vozítka. Studenti navrhli, čím nahradit koňské povozy a nevkusné rikši
Studenti vyšších ročníků na UMPRUM měli navrhnout současné vyhlídkové vozidlo pro Prahu. Směli k tomu využít umělou inteligenci.
Už žádné hrající a blikající rikši nebo koňské povozy. Studenti z ateliéru průmyslového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) míní, že by Prahu měly křižovat pouze vzhledné a futuristicky vyhlížející dopravní prostředky. Vymysleli proto, jak by mohla vypadat nová zábavní vozítka pro hlavní město.
„Studenti vyšších ročníků měli navrhnout současné vyhlídkové vozidlo pro Prahu jako kvalitní a estetickou alternativu aktuální situace. Vozidlo určené pro tři a více osob bylo navrženo s využitím umělé inteligence,“ přibližuje vedoucí ateliéru průmyslového designu Ivan Dlabač.
Mezi návrhy se tak objevila například futuristicky vypadající pojízdná kavárna, ale též minimalisticky pojatá autonomní vozítka maximálně pro pět lidí s panoramatickými výhledy díky prosklené střeše. Jednotlivé vizualizace si můžete prohlédnout nejen ve fotogalerii výše, ale i na výstavě klauzurních prací ve staré budově UMPRUM na náměstí Jana Palacha – a to až do 21. prosince.